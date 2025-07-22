בנק מרכנתיל מציג: בינה מלאכותית לשירות השלטון המקומי

מר ברק נרדי, מנכ"ל בנק מרכנתיל: "המערכות המתקדמות שהבנק השיק מצטרפות לכלל השירותים המותאמים והייחודיים של הבנק, נועדו ליצור ערך של ממש לכל הגורמים בסקטור המוניציפלי במובנו הרחב – רשויות המקומיות, תאגידים העירוניים, ספקי הרשויות ועובדי הרשויות"
בכנס המרכזי של השלטון המקומי, שהתקיים בשבוע שעבר, הציג בנק מרכנתיל שירותים פיננסיים ופתרונות טכנולוגיים שיוכלו לסייע לרשויות המקומיות לנהל את תקציביהם באופן מיטבי, ובראשם מערכת חכמה למיצוי תקציבי – כלי חדשני שפותח בחסות הבנק ונועד לסייע לרשויות לאתר ולמצות את מקורות המימון העומדים לרשותן.
מיצוי תקציבי הוא אחד האתגרים המרכזיים בניהול התקציבים של הרשויות המקומיות, כאשר תקציבים בהיקף של מיליארדי ₪ המיועדים לרשויות המקומיות נותרים לעתים בקופת המדינה במקום שייעשה בהם שימוש על ידי הרשויות לטובת תושביהן.
המערכת מבוססת בינה מלאכותית וממפה מאות מקורות תקציביים – ממשלתיים, ציבוריים ופילנתרופיים – תוך התאמה ייעודית לכל רשות מקומית. היא מאפשרת חיפוש מותאם, איתור מענקים רלוונטיים, ניהול תהליך הגשה, מעקב אחרי סטטוס הבקשות וסיוע (גם ביורוקרטי) במימוש מלא של התקציב.
בנק מרכנתיל הקים ביתן בכנס, בו ניתן היה לקבל פרטים על מגוון הכלים שהבנק מציע.
הביתן הוקדש לזכרו והנצחתו של סמל תומר נגר ז"ל, שנפל בקרב על הגנת מוצב כיסופים ביום שבת ה- 7.10.2023. בכנס, לקח חלק גם שורד השבי, אלי שרעבי, חתם על ספרו "חטוף" בביתן מרכנתיל.
מנכ"ל בנק מרכנתיל, מר ברק נרדי, מסר בדברי הפתיחה של הכנס: "הרשויות המקומיות הן עמוד השדרה של החברה הישראלית – לא רק בשגרה, אלא במיוחד בתקופות מאתגרות כמו זו. כבנק הבית של הרשויות המקומיות, מחובתנו לספק להן כלים מתקדמים שיסייעו להעניק שירות טוב יותר לתושבים. המערכות המתקדמות שהשקנו מצטרפות לכלל השירותים המותאמים והייחודיים שאנו מציעים, ונועדו ליצור ערך של ממש לכל הגורמים בסקטור המוניציפלי במובנו הרחב – רשויות המקומיות, תאגידים העירוניים, ספקי הרשויות ועובדי הרשויות".
המערכת עלתה לאוויר לאחר פיילוט מוצלח שולבה לאחרונה בפלטפורמת "קל־קורא" של החברה למשק וכלכלה (משכ"ל), ומשם היא נחשפת לכלל השלטון המקומי.
דודי מימון, סמנכ״ל ומנהל חטיבה לבנקאות מסחרית, בנק מרכנתיל, צילום: יח״צ מרכנתיל
סמנכ"ל ומנהל החטיבה לבנקאות מסחרית, מר דודי מימון, הוסיף: "אנחנו במרכנתיל מלווים מזה שנים את הסקטור העירוני – רשויות ותאגידים עירוניים. מתוך ההיכרות הזו פיתחנו שורה של שירותים פיננסיים ייחודיים עבור הרשויות, והמערכות שאנו מציגים כיום הן המשך טבעי לכך. השותפות עם הסקטור העירוני נבנית על הבנה עמוקה, הקשבה לצרכים – ופעולה אקטיבית למען הרשויות".