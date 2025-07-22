מה מסתירה הצמיחה החזקה של כלכלת סין ?

האינפלציה מציבה אתגר עבור הפד, אך בגוש היורו ניכרת הקלה

הפדרל ריזרב מתמודד עם חוסר ודאות משמעותי סביב האינפלציה, לאחר שהמכסים האמריקאיים החלו רק כעת לדחוף את המחירים כלפי מעלה, מה שמקשה על הפד להצדיק הפחתת ריבית בטווח הקצר. מנגד, סביבת אינפלציה מתונה בגוש היורו ממשיכה לאפשר לבנק המרכזי האירופי (ECB) להוריד ריבית, כאשר רק חזרה לעמדה ניטרלית עשויה לעורר ספקות בנוגע לצורך בהפחתות נוספות.

נתוני המחירים לצרכן ביוני בארצות הברית מצביעים על סימנים ראשונים לכך שהמכסים החדשים מתחילים להשפיע על המחירים. עם זאת, אין כמעט עדויות לכך ששותפות הסחר של ארה"ב הן אלו שמשלמות את המחיר- רק היצוא הסיני הוזל מתחילת השנה וגם זה לא מספיק כדי לקזז את ההתייקרות שנובעת מהמכסים. מדדים יומיים למחירים לצרכן עד אמצע יולי מראים כי המחירים של מוצרים מיובאים, או כאלה שמושפעים מיבוא, ממשיכים לטפס. אינפלציה גבוהה מציבה אתגר לפד, שנמצא תחת לחץ פוליטי להפחית ריבית. יעד הריבית הפדרלית נותר בטווח של 4.25-4.5%, והתחזיות האחרונות של ועדת השוק הפתוח (FOMC) משקפות פיצול עמוק בין חברי הוועדה: מעל מחציתם (שבעה חברים) סבורים שאין צורך בהפחתות ריבית במהלך 2025, נוכח אי הוודאות הגבוהה באשר לאינפלציה והסטייה מהמסלול לעבר יעד האינפלציה של 2%.‎ לפי הערכתנו, חוסר ודאות זה ידחה את חידוש הפחתות הריבית עד לאוקטובר 2025, אך ייתכן שהלחץ הפוליטי והפיצול הפנימי בFOMC יובילו להפחתות מוקדמות יותר.

מנגד, הבנק המרכזי האירופי נהנה מתמונה אינפלציונית חיובית בהרבה: האינפלציה נותרה יציבה ברמה של 2% ביוני, מה שמאפשר לECB להמשיך ולהקל במדיניות, בייחוד נוכח סיכוני דפלציה הקשורים למתיחות הסחר. אירופה נמנעה מהטלת מכסים בתגובה, ויצוא מארה"ב מנותב מחדש אל השוק האירופי- מה שיוצר לחץ להורדת מחירים. הריבית הנוכחית קרובה מאוד לרמה ניטרלית והאופטימיות הגוברת בנוגע לצמיחה בגוש היורו היא הסיבה המרכזית לכך שהECB צפוי להשהות את הפחתות הריבית בישיבת המועצה ביום חמישי הקרוב ולחדש אותן רק כאשר ההשפעה הדיס-אינפלציונית של מתיחות הסחר תתברר באופן מוחשי יותר.

דייויד קול, הכלכלן הראשי, יוליוס בר



הצמיחה החזקה של כלכלת סין מסתירה חולשות פנימיות בתחום הנדל"ן ובשוק העבודה

הכלכלה הסינית שמרה על קצב צמיחה מרשים ברבעון השני של השנה, למרות מתיחות הסחר המתמשכת מול ארצות הברית. יצוא הסחורות הפתיע בעמידותו אך החולשות הפנימיות, בעיקר בתחום הנדל"ן ובשוק העבודה, נמשכות. גם אם היצוא ימשיך להציג עמידות יחסית, הצמיחה צפויה להאט משמעותית במחצית השנייה של השנה, עם דעיכת השפעותיהם של הגירויים הקודמים.

הצמיחה הכלכלית ברבעון השני עמדה על 5.2% בחישוב שנתי, ירידה קלה מהצמיחה של 5.4% ברבעון הראשון, אך עדיין מעט מעל תחזיות הקונצנזוס וההערכות שלנו. מגזרי היצוא והתעשייה הציגו ביצועים טובים מהצפוי, גם על רקע הסלמת המתיחות מול ארצות הברית, ותרמו לתנופת הצמיחה. מנגד, תחום הנדל"ן המשיך להיחלש עם ירידות מחודשות בקצב מכירת הדירות, במחירי הדיור ובהיקף ההשקעות בענף בחודש יוני. גם נתוני המכירות הקמעונאיות וההשקעות בנכסים קבועים היו חלשים מהצפוי. תמריצי הצריכה לרכישת מוצרים בני-קיימא אמנם ממשיכים לתמוך בקטגוריות מסוימות, אך השפעתם הכוללת מתחילה לדעוך.

למרות שהלשכה הסטטיסטית הסינית דיווחה על שיעור אבטלה יציב של 5%, ‎קצב יצירת המשרות החדשות נמוך משמעותית מאשר לפני מגפת הקורונה, וגם קצב עליית השכר טרם התאושש מה שפוגע באמון הצרכנים ובצמיחת הצריכה הפרטית. בחודשים האחרונים נרשמה האטה נוספת הן במספר המשרות החדשות והן בשכר, דבר שממשיך להעיק על הביקוש המקומי.

בהתאם לכך, אנו מעריכים כי הביקושים הפנימיים בסין יישארו חלשים, במיוחד בתחומים שאינם נתמכים באופן ישיר על ידי מדיניות תמריצים. נוכח החולשות הפנימיות המתמשכות ודעיכת השפעת המדיניות התומכת שהופעלה בעבר, אנו צופים האטה ניכרת בצמיחה במחצית השנייה של השנה, זאת לאחר חצי שנה חזקה. אמנם מגזר היצוא צפוי להמשיך להפגין עמידות יחסית גם מול סביבה חיצונית מאתגרת יותר, אך לא צפוי שיהיה בכך די כדי לפצות על הקושי מצד הגורמים המקומיים.

סופי אלטרמאט, כלכלנית, יוליוס בר