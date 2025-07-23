ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי המובילה והגדולה בישראל, המעניקה מימון חוץ-בנקאי ללקוחות עסקיים ופרטיים, וקרן מרתון להשבחת נדל"ן, מודיעות היום על שיתוף פעולה במסגרתו יועמד מימון בסך כולל של מאות מיליוני ש"ח ליזמים בפרויקטי נדל"ן למגורים והתחדשות עירונית באזורי ביקוש. במסגרת זו, ישראכרט שתחזיק 15% מהפעילות המשותפת תעמיד עבורה כ-80 מיליון ש"ח. פעילות "מרתון מימון" תהיה במודל של העמדת הון תמורת זכאות ברווחים והשקעות אקוויטי.
דפנה לנדאו תכהן כמנכ"לית מרתון מימון. בתפקידה האחרון כיהנה כראש מערך הנדל"ן בבנק לאומי והיא בעלת ניסיון עשיר בתחומי המימון והפיננסים וכן בתחום היזמות למגורים. כסמנכ"ל פיתוח עסקי, יכהן דור אוחנה. שניהם יהיו שותפים במרתון מימון לצד שלושת מייסדי קרן מרתון, מוטי קירשנבאום שיכהן כיו"ר, איתמר גירון ויובל גייער.
למרתון מימון ייחודיות המאפשרת השקעות מגוונות בשלל פרויקטים וזאת בזכות הצעת הערך המשלבת בין הניסיון של השותפים- הרקע המימוני של לנדאו והרקע הנדל"ני של השותפים בקרן מרתון.
ישראכרט מרחיבה את פעילותה בתחום כחלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה והגיוון באשראי לעסקים. לאור הפוטנציאל שהחברה מזהה בשוק הנדל"ן, וזאת בגין המחסור בקרקעות למגורים, והצמיחה הצפויה בתחום ההתחדשות העירונית.
גילי הוך סמנכ"ל פיתוח עסקי ואסטרטגיה בישראכרט: "השותפות החדשה עם מרתון מימון משקפת את הגישה האסטרטגית של ישראכרט להמשיך ולהתרחב בשווקים חדשים באמצעות שותפויות עם מומחים בתחומם. הפעילות המשותפת תאפשר להציע ליזמי נדל"ן פתרונות מימון מתקדמים ומותאמים לצרכיהם".
דפנה לנדאו, שותפה ומנכ"לית מרתון מימון: " אנו רואים צורך הולך וגדל בקרב היזמים לפתרונות יצירתיים למימון פרויקטים למגורים. במרתון מימון בנינו מעטפת מקצועית ייחודית, מימונית ונד"לנית שתאפשר להתמודד עם האתגרים במטרה להניב תשואות נאותות על ההון העצמי שיושקע".