נפתחה האפשרות להגשת תביעות נזק עקיף בגין מבצע "עם כלביא"

רשות המסים פתחה את המערכת המקוונת להגשת תביעות נזק עקיף בגין מבצע "עם כלביא". המערכת מאפשרת לעסקים להגיש בקשה לפיצויים בגין הנזק הכלכלי שנגרם לעסק בשל תשלום הוצאות קבועות ותשלום שכר במהלך המבצע, בהתאם למתווה שאושר על ידי כנסת.
לפיצויים זכאים עסקים שנפתחו עד ה-31 במאי 2025, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ-12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלהם הוא לפחות 25% למדווח חד חודשי ו-12.5% למדווח דו חודשי. תנאי נוסף הוא הגשת דו"ח תקופתי למע"מ לתקופת הזכאות ותקופת הבסיס, והגשת דו"ח ניכויים למאי-יוני 2025 אם יש עובדים בעסק.
כדי להגיש את הבקשה יש להיכנס לקישור באתר רשות המסים, להזדהות, לבחור באפשרות "נזק עקיף - עם כלביא" ולאחר מכן בתקופה "מאי-יוני 2025". ניתן להגיש תביעות עד ליום 20.10.2025.
ברוב המקרים, ישולמו הפיצויים תוך 7 עד 14 ימים מהגשת התביעה. במקרים שבהם נדרשת בדיקה מעמיקה יותר והשלמת מסמכים, זמן הטיפול עשי להתארך. אם תוך 21 יום לא התקבלה החלטה בתביעה, תשולם מקדמה בסך 60% מסכום התביעה, ואם תוך 150 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה בסך 10% נוספים מסכום התביעה.
בהמשך תפתח קרן הפיצויים את האפשרות להגשת תביעות לפיצוי נוסף עבור עסקים שנפגעו מנזק ישיר (נזק למבנה, מלאי וציוד עסקי) ופיצוי למשכירים בגין אובדן הכנסות משכר דירה.