מזרחי טפחות: השוק היפני מזנק הבוקר - בצדק

הסכם הסחר שחתמו ארה"ב ויפן מהווה בשורה מעודדת מאוד לשוק. היו חששות כבדים כי השתיים לא תגענה להסכמות ויפן תינזק מכך. לא בכדי עולה כעת שוק המניות ביפן (בדגש על חברות כלי הרכב) 3.2% ומדד Topix מגיע לרמתו הגבוהה ביותר זה שנה.

לפי ההסכם, יוטלו מכסים "הדדיים" נמוכים, יחסית, של 15% על היצוא מיפן לארה"ב, תוך התכנסות של המכסים על כלי רכב לשיעור זה. נזכיר כי במקור היה המכס אמור לעמוד על 46% והפער בינו לבין השיעור שסוכם סופית מעיד על נכונות ההתפשרות של ארה"ב - בשורה חשובה לשוקי ההון בהקשר הרחב.

יצוין כי בתווך חתמה ארה"ב על הסכם נוסף עם הפיליפינים, כלכלה חשובה נוספת באזור.

במסגרת ההסכם תשקיע יפן 550 מיליארד דולר בארה"ב. זו בשורה חשובה למשק האמריקאי, שכן אחד משני החששות הגדולים שעלו מתרחיש של מכסים בכפייה ומכסי גומלין היה שהפעילות בארצות הברית תתמתן מאוד (יחד עם החשש מקפיצה של המחירים).

מעבר להשלכות הישירות, העסקה נוטעת אופטימיות כי ארה"ב נוקטת כאמור גישה של הסכמות והדבר עשוי להשפיע גם על המגעים שלה עם האיחוד האירופי, בדרך להסכמות גם שם. זאת, ברוח ההסכם עם בריטניה, שכבר נחתם.

כמו כן דברי שר האוצר של ארה"ב כי ייפגש בימים הקרובים בכירים בסין לשיחות שעשויות להוליך להארכת השעיית המכסים ההדדיים בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם הוסיפו לסנטימנט החיובי.

ההסכם עם יפן חשוב במיוחד לחקלאות האמריקאית ובמסגרת זו מהווה אכן תמיכה במדיניות ארה"ב תחילה של הנשיא.

ההסכם שחתמה ארה"ב עם בת בריתה הגדולה ביותר באסיה (אנו סברנו כי כך אכן יקרה שכן זה היה התרחיש ההגיוני והמועיל ביותר כלכלית לשני הצדדים, מעבר לסוגיות המדיניות) יאפשר גם קצת שקט ליפן לאחר שראש הממשלה שם איבד את הרוב של מפלגתו בבית העליון.

מבחינת ארה"ב, הסכם חשוב זה והאפשרות שיסלול את הדרך להסכמים נוספים פועלים לטובת תרחיש של הורדת ריבית קרובה יותר, הן מבחינת ירידה ניכרת של מפלס אי הוודאות הכללית וסביב הסכמי הסחר והן מבחינת החשש מעליית מחירים והצורך להמתין זמן ממושך, יחסית, עד שיופיעו די נתונים בנושא. כמו כן מדובר במקור הכנסות חשוב, שעשוי לגדול, בדרך לריסון הגירעון התקציבי התופח של ארה"ב.

בסופו של יום, win-win לכל הצדדים.