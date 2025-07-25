השוואת בנקים - הבנק הבינלאומי מנצח בעמלת קניה/מכירה בני"ע ישראלים - מי מנצח בעמלות עו"ש?

‏

הפיקוח על הבנקים מגיש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח התקופתי לשנת 2024, אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווחי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי על עמלות שנגבו במהלך שנת 2024. תקופה זו.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "בשנים האחרונות הפיקוח על הבנקים פעל להגברת הבהירות והשקיפות במחירי השירותים הבנקאיים. בשנה זו, הדוח משקף את השפעות מלחמת "חרבות ברזל". מתווה בנק ישראל לסיוע ללקוחות המערכת הבנקאית בהתמודדות עם השלכות המלחמה, שגובש כשבוע לאחר שפרצה והוארך עד למרץ 2025 , הביא לירידה מסוימת בעלות של ניהול חשבון עו"ש. המתווה כלל מגוון צעדי סיוע לציבור, וביניהם גם צעדים בתחום העמלות. בנוסף החל מחודש אפריל 2025 חל מתווה הקלות כספיות בסך 3 מיליארד ש"ח ללקוחות המערכת הבנקאית. כמו כן, עם פריצת מבצע "עם כלביא", גובש מתווה סיוע נוסף, שאומץ על ידי הבנקים במטרה לתמוך בלקוחות המתמודדים עם השלכות המבצע. השפעות מתווים אלו יבואו לידי ביטוי בדוח הבא.

בנוסף, בימים אלו פרסמנו להתייעצות עם הציבור טיוטת רפורמה בתחום העמלות הנגבות ממשקי בית ועסקים קטנים על שירותי ניהול חשבון (לרבות חשבון עו"ש) וכרטיס חיוב מיידי . מטרת הרפורמה היא להקל על לקוחות המערכת הבנקאית, בהבנת השירותים הבנקאיים הבסיסיים ולפשט את מנגנון החיוב הקיים עבור פעולות עו"ש שוטפות, מקדם הפיקוח על הבנקים עדכון לשיטת החיוב בגין ביצוע פעולות תשלום שוטפות וקובע שירות חדש של "ניהול חשבון תשלום" במחיר קבוע. מחיר זה צפוי להביא להוזלת עלויות אשר תהיה משמעותית יותר ככל שהלקוח מבצע יותר פעולות בחשבונו. כמו כן, מקדם הפיקוח קביעת מחיר מקסימלי שניתן לגבות בגין עמלת דמי כרטיס חיוב מיידי (דביט)."

להלן עיקרי הדוח:

בשנת 2024 חלה ירידה קלה ביחס הכולל בין סך ההכנסות מעמלות לסך נכסי המערכת הבנקאית. ירידה זו מושפעת בעיקר מגידול נמוך יותר בהכנסות מעמלות בהשוואה לגידול שחל בסך נכסי המערכת. הגידול בהכנסות נבע מעליה מהכנסות מעסקים גדולים בתחום ניירות ערך עקב גידול בפעילות. ההכנסות מיחידים ומעסקים קטנים ירדו בעקבות מתווה סיוע ללקוחות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". באופן כללי, יחס הכנסות מעמלות לסך נכסי המערכת הבנקאית נמצא במגמת ירידה מצטברת, שהחלה לאחר רפורמת העמלות בשנת 2008, ומאז ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-50%. ירידה זו מיוחסת, בין היתר, למכלול פעולות הפיקוח בתחום העמלות בשנים האחרונות.

העלות הממוצעת של ניהול חשבון העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב בחשבון משק בית עמדה בשנת 2024 על 25 ₪ בחודש - ירידה של 2.6 ₪ בממוצע בחודש בהשוואה לשנת 2023. עיקר הירידה נבע ממתווה הסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל" שבו הוגדר פטור ממרבית העמלות ללקוחות המעגל הראשון (לרבות עמלות עו"ש, מידע וכרטיס חיוב ולמעט עמלות ביצוע עסקאות ומשיכות במט"ח).

לדיווח התקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים לשנת 2024