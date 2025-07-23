בפעם הרביעית ברציפות - איילון זכתה במכרז ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

זו הפעם הרביעית שאיילון זוכה במכרז. בפעם הקודמת זכתה איילון במכרז שהתקיים ב-2022, שהתפרס על פני שלוש שנים מ-1.9.2022 עד 31.8.2025. אז דיווחה איילון, שסך הפרמיה המוערכת הוא כ-125 מיליון שקל לשנה.
איילון ביטוח מדווחת, כי קיבלה הודעה מהחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ לפיה נבחרה כזוכה במכרז ביטוח תאונות אישיות תלמידים. בהתאם לתנאי המכרז, החברה תבטח בביטוח תאונות אישיות את כלל התלמידים במערכת החינוך בישראל (כ-2.6 מיליון תלמידים) בשלוש השנים הקרובות. הפרמיה השנתית המוערכת הינה בסך של כ-183 מיליון ש"ח.
כפי שפורסם ב"פאנדר", ביטוח תאונות אישית לתלמידים לשנה"ל תשפ"ה יתייקר בשנת הלימודים הקרובה, ויעמוד על 73 ₪ לשנה לעומת 69 שקלים בשנת הלימודים האחרונה. עם זאת, הביטוח יכלול סכומי פיצוי מוגדלים מבעבר.
זו הפעם הרביעית שאיילון זוכה במכרז. בפעם הקודמת זכתה איילון במכרז שהתקיים ב-2022, שהתפרס על פני שלוש שנים מ-1.9.2022 עד 31.8.2025. אז דיווחה איילון, שסך הפרמיה המוערכת הוא כ-125 מיליון שקל לשנה.