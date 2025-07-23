טסלה - מכירות הרכב נמצאות במצוקה

טסלה – דוחות כספיים תחת זכוכית מגדלת

גם אם טסלה תציג תוצאות כספיות טובות היום (רביעי), סביר להניח שהיא תעמוד תחת ביקורת כבדה. התרחיש האופטימי הוא שצעדי ההתייעלות וההתקדמות בבינה מלאכותית ובנהיגה האוטונומית יספקו מעט הקלה. אך באופן ריאלי, הציפיות נמוכות.

מכירות הרכב נמצאות במצוקה, עם ירידה של 13.5% במסירות הרכב ברבעון השני (384,122 רכבים), תוצאה שפספסה את תחזיות האנליסטים. גם הסייברטראק נחשב, במידה מסוימת, לכישלון עד כה, עם שלושה רבעונים רצופים של ירידה במכירות – לרמה הנמוכה ביותר בשנה האחרונה.

הדמות של אילון מאסק, כמעין "טוני סטארק" בעולם האמיתי, הייתה יתרון במשך זמן רב אך כיום קשה להתעלם מההשפעות השליליות של נוכחותו הציבורית על המותג. למרות התחייבותו להתרחק מפוליטיקה לאחר התקופה השנויה במחלוקת בתפקיד רשמי בממשל טראמפ, מאסק כמעט מיד בחר להקים מפלגה פוליטית משלו. לאחר שנמתחה עליו ביקורת על היעדרות מתפקיד המנכ"ל של טסלה, השאיפות הפוליטיות החדשות לא צפויות לשמח את המשקיעים שמייחלים להנהגה יציבה יותר.

מאסק גם שוקל לנצל חלק מהיתרות הכספיות של טסלה לטובת השקעה בחברת הבינה המלאכותית הפרטית שלו xAI. לשם כך יידרש אישור המשקיעים של טסלה, וגם אם יטען כי יש בכך תועלת עתידית לטסלה, זו תהיה טענה קשה לשכנוע.

ועדיין, יש גם נקודות חיוביות לצפות להן בדוחות: טסלה שומרת על מעמדה כמובילת שוק מתקדמת בתחום הנהיגה האוטונומית, במיוחד עם פרויקט הרובוטקסי. למרות שההכנסות המשמעותיות עוד רחוקות, מדובר באבן יסוד באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של החברה. עם זאת, למרות שהתשקיף העתידי של טסלה בתחום הרובוטיקה והנהיגה האוטונומית ממשיך לרגש משקיעים, זהו סיפור שנמשך כבר כמעט עשור. מאסק הבטיח נהיגה אוטונומית מלאה כבר ב-2015, אך לוחות הזמנים משתנים כמעט מדי שנה. חשיפת הרובוטקסי מוקדם יותר השנה הוצגה כהישג משמעותי, אך השוק כבר לא מסתפק בהבטחות ואבטיפוסים, ומחפש התקדמות אמיתית. שווי השוק של טסלה עדיין גבוה פי 20 מזה של ג'נרל מוטורס למרות שהיא מספקת הרבה פחות רכבים – והפער הזה קשה להצדקה אם הביצועים ימשיכו לאכזב.

טסלה היא שם מוכר כמעט בכל בית, וגם בתוך הכאוס שמסביב לאילון מאסק, פועלת כאן חברה רצינית. זו הסיבה שהיא עדיין המניה השנייה הכי מוחזקת בפלטפורמת eToro ברחבי העולם, ושרבים מהמשקיעים תופסים אותה כהשקעה לטווח ארוך.

התחזיות הן לרווח למניה של 0.44 דולר – ירידה של 20% לעומת שנה שעברה, והכנסות צפויות של 22.8 מיליארד דולר – ירידה של 11%. עם חולשה בנתונים הפיננסיים, הסחות דעת בהנהגה ומסירות מאכזבות – זו הזדמנות קריטית עבור אילון מאסק להפעיל קצת "קסם מאסקי" ולהחזיר את טסלה למסלול חיובי ב-2025.

אלפבית – רווחים והזדמנויות בתחום הבינה המלאכותית

גם אלפבית תפרסם היום את תוצאותיה הכספיות. המניה נסחרת כיום לפי מכפיל רווח עתידי הנמוך ביותר בקרב קבוצת "שבעת המופלאים", מה שמעורר עניין הולך וגובר מצד משקיעים. גל של שדרוגי דירוג מצד ברוקרים בשבוע שעבר משקף אופטימיות גוברת לגבי הביצועים הצפויים במחצית השנייה של השנה.

לצד ענפי הענן ו-YouTube, המיקוד ארוך הטווח של החברה נותר בתחום הבינה המלאכותית. אלפבית ממשיכה להשקיע רבות בג'מיני – העוזר הדיגיטלי המרכזי שלה – ובמוצרים פרסומיים וכלי עבודה עסקיים שמבוססים על בינה מלאכותית. על רקע התעניינות משקיעים גוברת באפליקציות AI שמאפשרות הפקת הכנסות, עדכונים על שילוב ג'מיני במנוע החיפוש Google Workspace ו-Google Cloud עשויים להיות נקודת מיקוד מרכזית ברבעון זה.

עם זאת, לא כל תחומי הפעילות חפים מסיכונים. חלק מהמשקיעים מודאגים מהשפעה ארוכת טווח של טכנולוגיות בינה מלאכותית יוצרת על החיפוש בגוגל. יותר ויותר אנשים פונים לכלים כמו ChatGPT כדי לאסוף מידע ולקבל המלצות, ובמקביל מחקרים מראים שצעירים רבים מעדיפים רשתות חברתיות כמו טיקטוק לחיפוש מידע – מה שעלול לאיים על הדומיננטיות של גוגל בתחום החיפוש.

גם לחצים רגולטוריים צפים ועולים ברקע. בקרוב צפויה החלטת שופט לגבי שינויים אפשריים במבנה של אלפבית בעקבות פסיקת אנטי-אמון נגד Google Search משנה שעברה. יש קריאות לחייב את החברה למכור את דפדפן Chrome - תרחיש שעשוי לפגוע בעוצמתה של החברה בתחום החיפוש, ומותיר משקיעים רבים זהירים עד שיתבהר המצב.

נקודה נוספת למעקב היא ההשקעות ההוניות (Capex): חברות הטכנולוגיה הגדולות נמצאות במרוץ חימוש לבניית תשתיות עבור בינה מלאכותית ואלפבית אינה יוצאת דופן. אם הביקוש ימשיך לעלות, החברה עשויה להעלות שוב את תחזית ההשקעות השנתית שלה – בסביבה הזו, או שאתה משקיע או שאתה נשאר מאחור.

ולבסוף Google Cloud תישאר נקודות מיקוד מרכזית. השוק מצפה לצמיחה של כ-27% משנה לשנה, ואם התוצאה תעלה על התחזיות, במיוחד יחד עם ביצועים טובים בתחום החיפוש, המניה עשויה לעלות לאחר פרסום הדוחות.