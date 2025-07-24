כלל ביטוח תשקיע 250 מיליון שקל בפרויקטים של בוני התיכון באזורים המבוקשים בארץ

עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון: "אנחנו מברכים על השותפות עם כלל ביטוח, גוף מוסדי מרכזי ומוערך, שמהווה תוספת כוח משמעותית לפעילות שלנו. בוני התיכון, שנוסדה לפני כ-40 שנה, היא אחת החברות המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית עם פריסה רחבה ותנופת עשייה של עשרות פרויקטים באזורים המבוקשים ביותר בארץ, בהיקף עצום של עשרות אלפי יחידות דיור. החיבור עם כלל ביטוח הוא עדות לאמון שמביע שוק ההון בחברה ובחזון שלה, ומהווה מקפצה להאצת הצמיחה ולמימוש יעדי החברה בשנים הקרובות".



ברק בנסקי, משנה למנכ״ל, מנהל חטיבת ההשקעות כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳



ברק בנסקי, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת ההשקעות של כלל: ״אנו מברכים על השותפות עם חברת בוני התיכון, ורואים בהשקעה הרחבה של אסטרטגיית ההשקעות שביצעה כלל בשנים האחרונות בתחום הנדל״ן למגורים במשק המקומי, בדגש על תחום ההתחדשות העירונית. אנו ממשיכים להאמין בחוזקת ואטרקטיביות המשק הישראלי, ועל אף האתגרים בשוק המגורים בתקופה האחרונה, אנו מאמינים שמבנה ההשקעה בפרויקטים ספציפיים לצד בוני התיכון, חברת נדל״ן מגורים ותיקה ואיכותית, יאפשרו לחברה להוציא לפועל את צבר הפרויקטים האטרקטיבי שברשותה, ולכלל ליהנות מתשואה מותאמת סיכון גבוהה לעמיתיה. אנו גאים, במיוחד בתקופה זו, להשקיע לצד בוני התיכון במשק המקומי. כלל ביטוח ופיננסים תמשיך לפעול לאיתור השקעות נוספות שיניבו תשואות אטרקטיביות לעמיתיה, לצד חיזוק חוסנו של המשק המקומי".

חברת הנדל"ן בוני התיכון חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת כלל ביטוח. על פי ההסכם תשקיע כלל סכום של עד 250 מיליון שקל בפרויקטי התחדשות עירונית של החברה. בשלב הראשון תשקיע כלל ביטוח סך של כ-150 מיליון שקל, כהעמדת הון עצמי לטובת חמישה פרויקטים של בוני התיכון, ובשלב הבא תשקיע כ-100 מיליון שקל נוספים בהעמדת הון עצמי לטובת פרויקטים נוספים של החברה, כל זאת במהלך תקופה של 4 שנים.

על פי תנאי ההסכם, כלל ביטוח תשקיע ישירות בפרויקטים של החברה, בשיעור של 49% מההון העצמי הנדרש בהתאם להסכם המימון, ותהיה שותפה ב-25% מתוך חלקה של בוני התיכון בהון התאגיד. ניהול העסקה יהיה בידי בוני התיכון.

סוכם כי ההשקעה הראשונית של השותפות תתמקד בחמישה פרויקטים: קריית משה רחובות – מתחם 113; קריית משה רחובות – מתחם 114; פרנקל רמלה; רמז כפר סבא; ודואני ביבנה. סך היקף הפרויקטים עומד על כ-1,400 יחידות דיור.

בוני התיכון מקדמת כיום כ-80 פרויקטי התחדשות עירונית ברחבי הארץ, הכוללים כ-28,000 יחידות דיור בשלבים שונים. נכון להיום לחברה 7 פרויקטים בשיווק ובביצוע בהיקף של כ-1,500 יחידות דיור. בשנת 2026 צפויים להיות בביצוע ובשיווק 11 פרויקטים, בהיקף כולל של כ-1,751 יחידות דיור. בשנת 2027 יתווספו 6 פרויקטים נוספים, הכוללים כ-2,325 יחידות דיור. משנת 2028 ואילך יכלול צבר הפרויקטים של החברה כ-22,634 יחידות דיור נוספות.

לאחרונה דיווחה החברה על התקדמות משמעותית בשני פרויקטי החברה: מתחם הנורית בירושלים, שאושר למתן תוקף, ובמסגרתו תקים בוני התיכון 442 יחידות דיור וכ-1,180 שטחי מסחר, במקום שני בנייני רכבת ישנים הכוללים 112 יח"ד ו-2 חנויות; פרויקט ברחוב מגדל ברעננה, שאושר למתן תוקף, ובמסגרתו תקים בוני התיכון 8 בניינים חדשים בני כ-7 קומות, שיכללו יחד 133 יחידות דיור, כ-260 מ"ר של שטחי מסחר ו-340 מ"ר שטחי תעסוקה, זאת במקום 4 בנייני רכבת ישנים הכוללים 32 יחידות דיור.

את העסקה מצד בוני התיכון הובילו קרן בן סימון, סמנכ"לית הפיתוח העסקי, ודורון זנדר, סמנכ"ל הכספים. את הליווי המשפטי לבוני התיכון העניקו עורכי הדין אודי אפרון ושרית מוסאיוף ממשרד פירון, והליווי הפיננסי בוצע על ידי נדב רבן מרוסאריו קפיטל. מטעם כלל ביטוח ופיננסים הובילו את העסקה ניר דקל, מנהל תחום נדל"ן ישראל, דנה טל, מנהלת פיתוח עסקי, ואביטל כהן, מנהלת מחלקת השקעות ישירות. את הליווי המשפטי לכלל ביצעה עורכת הדין לימור חודיר ממשרד הרצוג.