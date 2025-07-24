יוליוס בר: הסכם הסחר עם ארצות הברית אינו פתרון קסם לאיגרות החוב הממשלתיות של יפן

הסכם הסחר עם ארצות הברית אינו פתרון קסם לאיגרות החוב הממשלתיות של יפן

בעוד ששוק המניות היפני הגיב בעליות חדות להסכם הסחר עם ארצות הברית, שוק איגרות החוב הממשלתיות של יפן (JGB) רואה באיגרות החוב נכסים החשופים לסיכון פיסקלי גובר, כזה שעלול להוביל לעלייה נוספת בחוב הציבורי. כל עוד פרטי ההסכם המלאים טרם פורסמו, ההתחייבות של יפן להשקעה בהיקף של ‎550 מיליארד ‎דולר ‎בארצות הברית עשויה להתברר כשלילית לדירוג האשראי, במונחים של יציאת הון לחו"ל, ולהכביד על הין היפני ועל הכלכלה המקומית. בינתיים, למרות הפחתת היקף ההנפקות מצד משרד האוצר, תוצאות חלשות במיוחד במכרז איגרות החוב ל־‎40 שנה מרמזות על עקומת תשואות שתוסיף להיות תלולה גם בהמשך הדרך.

רמת התנודתיות בנכסים היפניים הגיעה לשיא חדש: המניות זינקו בחדות לאחר ההכרזה על הסכם הסחר עם ארצות הברית ואילו איגרות החוב הממשלתיות צנחו. עסקה טובה מהצפוי במונחי מכסי יבוא לארצות הברית, בשיעור של‎ 15%, שיפרה את סנטימנט המשקיעים בעקבות תבוסת הקואליציה השלטת בבחירות לבית העליון. מדד הניקיי ‎225 זינק ב־‎3.40% ביום רביעי, כאשר מניות רכב וסקטורים מוטי יצוא הובילו את העליות, זאת בעקבות אופטימיות מחודשת וכיסוי פוזיציות שורט לאחר שבועות של חוסר ודאות סביב נושא הסחר. ההסכם מביא עמו הקלה ליצרנים היפנים שתלויים בצרכן האמריקאי. בנוסף, נראה כי עסקים יפניים לא ימהרו להעביר פעילות לארצות הברית ברמות מכס של ‎15%–20%.

במסגרת ההסכם, יפן תשקיע ‎550 מיליארד ‎דולר ‎בארצות הברית. ההתחייבות הפיננסית הזו מגיעה בעיתוי שבו יכולתה של הממשלה הקיימת לקדם את סדר היום הפוליטי שלה נחלשה באופן משמעותי. פרטי ההשקעה טרם פורסמו, אך ייתכן שהיא תבוצע בצורת השקעות משותפות עם קונגלומרטים יפניים – מה שעשוי לצמצם את היקף המחויבות הממשלתית. בצהרי יום רביעי פורסמו דיווחים לא מאומתים שלפיהם ראש הממשלה שיגרו אישיבה התפטר, אך הוא עצמו הכחיש את הדיווחים באותו יום אחר הצהריים. גם אם ימונה ראש ממשלה חדש, הקואליציה תיאלץ ככל הנראה להיענות לדרישות מפלגות האופוזיציה להפחתת מס הצריכה ולהגדלת מענקי המזומן.

הין היפני התחזק מול הדולר האמריקאי לאחר תנודתיות, ואילו תשואות ה־JGB עלו לאחר פרסום ההסכם. כעת, משהוסר הערפל סביב הסכם הסחר, הבנק המרכזי של יפן (BoJ) מיהר להצהיר כי אין צורך מיידי להעלות את הריבית, והפחית את הסבירות להעלאה קרובה. עם זאת, נגזרות הריבית (Overnight Index Swaps) משקפות הסתברות של מעל ‎80% להעלאת ריבית עד סוף השנה – לעומת ‎59% יום קודם לכן.

עקומת התשואות של ה־JGB התיישרה כלפי מטה ביום רביעי, כאשר התשואה ל־‎10 שנים עלתה ב־‎7 נקודות בסיס, וביום חמישי בבוקר הוסיפה עוד ‎1.7 נקודות בסיס, לרמה של 1.6%- רמת שיא שלא נראתה מאז שנת 2008.מכרז איגרות החוב ל־‎40 שנה שנערך השבוע רשם את הביקוש החלש ביותר מאז שנת 2011, כאשר המשקיעים נרתעו מהשלכות הסיכון הפיסקלי. המשך עלייה בתשואות ל־‎10 שנים צפוי להכביד על עלויות המימון של הממשלה דווקא בעיתוי שבו תחזית הצמיחה הכלכלית עודנה מעורפלת.

מגדלין טאו, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר