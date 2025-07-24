הוראת ניהול בנקאי תקין 313 "חשיפות גדולות" ועדכון הפניות להגדרות בהוראות ניהול - בנקאי תקין

מבוא
1 בחוזר מס' ח-2811-06 מיום 3.2.2025 (להלן - חוזר 2811) בנושא: "חשיפות גדולות" נקבע כי מועד התחילה של ההוראה "מסגרת פיקוחית למדידה ובקרה של חשיפות גדולות (LEX10-LEX40) (להלן ההוראה החדשה), אשר תחליף את הוראה 313 - "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" (להלן -הוראה 313) יהיה ביום 1 בינואר 2026; כמו כן, נקבע כי תאגיד בנקאי רשאי ליישם את ההוראה החדשה לפני מועד התחילה, ובלבד שיישם את כל דרישות ההוראה במלואן. לאור בקשות שנתקבלו, החליט המפקח על הבנקים להאריך את התקופה האמורה לעיל וזאת עד ליום 1.7.2026.
2. בחוזר מס' ח-2807-06 מיום 1.1.2025 ניתנה החרגה לחברת כרטיסי אשראי מעמידה במגבלה שבסעיף 4(ב)(2) להוראה 313 ביחס לחבות של קבוצת לווים בנקאית, וכן נקבע כי חבות זו לא תיכלל במגבלה המצרפית של לווים גדולים (סעיף 4(ה) להוראה). זאת, עד ליום 1.1.2026 או עד למועד היישום המוקדם של ההוראה החדשה המחליפה את הוראה 313, לפי המוקדם מבניהם. בהתאמה לאמור בסעיף 1 לעיל, החליט המפקח להאריך תקופה זו -צעד ליום 1.7.2026.