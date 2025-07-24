כלל ביטוח ופיננסים זכתה, שנה שישית ברציפות, בדירוג מעלה ESG הגבוה ביותר

גם השנה, זכתה כלל ביטוח ופיננסים בדירוג הגיוון וההכללה לשנת 2025 של מעלה, בציון הגבוה ביותר - חמישה כוכבים!
כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה לשמור על הדירוגים הגבוהים ביותר המעידים על פעילות החברה ומחויבותה לקידום נושאים בתחום ה-ESG, בעלי השפעה חברתית וסביבתית, ובתחום הממשלה תאגידי כחלק מההתנהלות העסקית השוטפת.
הבוקר חשף ארגון מעלה את הדירוג לשנת 2025, בו כלל ביטוח ופיננסים זכתה, בפעם השישית ברציפות, בציון הגבוה ביותר בדירוג מעלה ESG – פלטינה פלוס, בדירוג הגבוה ביותר AAA שנה שנייה ברציפות והיחידה בענף הביטוח בישראל, ואחת מבין 6 חברות בלבד במשק כולו ובכך היא נכללת בקבוצת החברות העסקיות המובילות בישראל בתחום האחריות התאגידית.
בנוסף, זו השנה השלישית בה כלל ביטוח ופיננסים נכללת בדירוג הגיוון וההכללה של מעלה ובדירוג זה זכתה החברה בציון הגבוה ביותר - חמישה כוכבים! בדירוג משתתפות מעל 100 חברות מהמובילות והמשפיעות על המשק הישראלי.
יורם נוה, מנכל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: "הזכייה החוזרת בדירוגים הגבוהים ביותר בתחום ה-ESG היא הרבה מעבר לאות הצטיינות – היא ביטוי למחויבות עמוקה של כלל, הנהלתה ועובדיה, לפעול מתוך אחריות חברתית, סביבתית וכלכלית למען עתיד טוב יותר עבור כלל אזרחי ישראל. שנת 2025 היא המשכה של תקופה מאתגרת, שבה הציבור בישראל נדרש לחוסן נפשי, חברתי וכלכלי – ואנו בכלל רואים זכות להיות חלק מהמאמץ הלאומי: מתמיכה במשפחות שכולות, דרך מתן מלגות ללוחמות מילואים, ועד תרומה לעורף ולחזית. אנו גאים להמשיך ולהציב רף גבוה בשוק ההון – לא רק בתשואה למשקיעים, אלא גם בהטמעת ערכים של אתיקה, שקיפות, שוויון ודאגה לכלל החברה. זו משמעותה האמיתית של מנהיגות עסקית בעת הזו.”