שבוע של הכרעות בוול סטריט: ריבית, אינפלציה ובינה מלאכותית על המוקד

מצפה לנו שבוע מעניין של דוחות רווחים ונתונים כלכליים. תוך שלושה ימים בלבד השבוע נקבל את החלטת הריבית הבאה של הפדרל ריזרב, את מדד ה־ PCE (אותו מדד ההוצאה לצריכה פרטית שנחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד), ואת דו"ח התעסוקה החודשי המרכזי של המשק האמריקאי. יחד, שלושת הנתונים הללו אמורים לספק לנו תמונה די ברורה של המצב. אם הנתונים יצביעו על כך שהלחצים האינפלציוניים נרגעו, שוק העבודה יראה סימני האטה נוספים, והפדרל ריזרב לא משנה את הקו שלו ונשאר עם המסרים האחרונים שלו סביר שהמשקיעים ימשיכו באותו מסלול. ברקע כזה, הם עשויים להרגיש יותר בטוחים שהפד יבצע הורדות ריבית שמעודדות צמיחה עוד השנה.

אבל אם האינפלציה תישאר עקשנית, הצמיחה בתעסוקה תרים ראש מחדש, ויושב ראש הפד יחרוג מהקו שלו אז כל התמונה יכולה להשתנות במהירות. במיוחד כשתשואת אג"ח ה־10 שנים של ארה״ב נמצאות סביב 4.5% שזו רמה שלרוב הקדימה תיקוני שוק ...כך שהמשקיעים בהחלט יעקבו מקרוב מאוד.





תשואת אג"ח ה־10 שנים של ארה״ב נמצאות סביב 4.5%. מאת TradingView



וזה ממש לא הכול . עוד גל של חברות טכנולוגיה גדולות יפרסמו דוחות רבעוניים השבוע, והשוק השורי מרגיש חיובי. התחזיות לרווחים עודכנו כלפי מעלה לאחרונה, ואנליסטים קמצפים לשיפור נוסף בשולי הרווח כתוצאה מירידת עלויות שכר והטבות מס חדשות. בנוסף, הדולר האמריקאי החלש הגביר את הרווחים של חברות רבות כי ההכנסות מחו"ל שוות פתאום יותר כשממירים אותן לדולר.זה יכול להביא ליתרון תפעולי כלומר, כששורת הרווח צומחת מהר יותר מההכנסות, ולשמור את שווי המניות גם מבלי שיהיו קיצוצי ריבית מיידיים.

למשל, אלפאבית כבר פרסמה את דוחות הרווחים שלה ביום רביעי והציגה תוצאות מרשימות, עם עלייה של 14% בהכנסות, התאוששות בפרסומות יוטיוב וזינוק של 32% בענן גוגל - הכל בזכות צמיחה באימוץ בינה מלאכותית. החברה מרגישה את הלחץ מצד יריבים חדשים שמושכים מיליוני משתמשים עם שירותים שמבוססים על בינה מלאכותית – מה שמאיים ישירות על הדומיננטיות שלה בעולמות החיפוש והדפדפנים. לכן היא דוחפת את עצמה קדימה עם תכונות חדשות כמו AI Overviews, שמופעלות על ידי Gemini AI ומגיעות כיום ל-1.5 מיליארד משתמשים בחודש, וגם עם מצב חיפוש ייעודי לבינה מלאכותית במטרה להעמיק את המעורבות של המשתמשים.

למרות ביקורת מתמשכת מצד בתי המשפט בארה"ב וחששות מכך שפלטפורמות מבוססות-בינה מלאכותית יפגעו בהכנסות מפרסום, החברה רשמה תוצאות חזקות ברבעון הראשון של השנה: ההכנסות כוללות עלו כמעט ב־11%, ההכנסות מהענן זינקו ב־26% וההכנסות מפלח הפרסום צמחו ב־7.5%.

החיסרון היחיד היה ההוצאות: החברה העלתה את תחזית ההוצאה ההונית שלה לשנת 2025 ב-10 מיליארד דולר כדי לשפר את תשתית הבינה המלאכותית, והעלתה את הסכום הכולל ל-85 מיליארד דולר. בשורה התחתונה: בינה מלאכותית עדיין מניעה את הצמיחה... אך המחיר שלה הולך וגובר.

למרות התוצאות הטובות הללו, הדובים פחות בטוחים: הם טוענים שבגדול, הציפיות גבוהות מדי, המשקיעים שאננים מדי, ומניות הטכנולוגיה עמוסות מדי. כל אכזבה בתחזיות של החברות שצריכות לדווח, האטה בהתלהבות מהבינה המלאכותית או כל הפתעה שלילית אחרת עלולה לטלטל את השוק.

כך או כך, נראה שמתרחש שינוי ברור מתחת לפני השטח של השוק השנה. בזמן שמניות "מם" וכוכבות הבינה המלאכותית ריכזו את רוב העניין ותשומת הלב, סקטורים אחרים דווקא השיגו תשואות גבוהות יותר מאחורי הקלעים. למשל, תעשיות מסורתיות, פיננסים וחומרי גלם היו בין הביצועים הבולטים בשוק. וזה דווקא סימן חיובי ויכול לאותת שהראלי ימשך, ושאמון המשקיעים בכלכלה עולה.

למה זה חשוב?

ארה"ב חתמה על הסכם סחר משמעותי עם יפן: המכסים על מכוניות ומוצרים נוספים יעמדו על 15% בלבד במקום 30% שהוצעו קודם לכן. בתמורה, יפן התחייבה לחבילת השקעות של 550 מיליארד דולר לעידוד תעשייה ואספקה בארה"ב. ההסכם הזה הוריד את החששות שהיו מהתלקחות של מלחמת מכסים רחבה יותר, במיוחד כשנראה שגם האיחוד האירופי הולך על אותו הכיוון. יש דיווחים על הסכם דומה שנמצא בתהליכי גיבוש בין ארה"ב לאיחוד האירופי.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.