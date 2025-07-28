חדשות ועדכוני נדל״ן - נאסר על הבנקים להתערב במחירי הדירות

נאסר על הבנקים להתערב במחירי הדירות

צוות לבחינת מעורבות הבנקים בקביעת מחירי הדיור, שהוקם בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון, קבע כי הבנקים לא יוכלו להתערב ולהתנגד הורדת מחירי הדירות, לאחר החתימה על הסכמי המימון בינם לבין היזמים.

ציטוטים מתוך דו"ח הסיכום של החלטת הצוות:

"כדי להבטיח את החזר האשראי מהיזם, הגורם המממן, בדרך כלל, בנק, מפעיל שורה של מנגנוני ביטחון, פיקוח וניהול סיכונים. בין היתר, דורש הבנק מהיזם התחייבות לעמוד בתוכנית העסקית המאושרת של הפרויקט ("דוח האפס") מבחינת הוצאות, קצב מכירת הדירות, רווחיות ומחיר מכירת הדירות. בחינה שנעשתה מול גורמים בענף הבניה, העלתה כי נהוג לכלול בהסכמי מימון הוראות שבמהותן מאפשרות למממן להגביל את היזם מלהפחית את מחיר המכירה של הדירות בפרויקט הנבנה על ידו.

על רקע החשש שהוראות מעין אלו עלולות לפגוע בתחרות כמתואר לעיל, ולמנוע ממחירי הדירות לרדת כמצופה בשוק תחרותי מתפקד, הקימה הממשלה את הצוות לבחינת המעורבות של המערכת הבנקאית בקביעת מחירי הדיור.

הסקטור הבנקאי מספק את חלק הארי של המימון לפרויקטים בענף הבניה. שני בנקים מספקים 57% מכלל המימון לבניה, ו-5 הקבוצות הבנקאיות מספקות ביחד 91% מהמימון לענף. עובדה זו מגבירה את החשש שתואר לעיל, גם אם לא נמצאו עדויות ישירות לכך שהבנקים מונעים בפועל הורדת מחירים. הצוות לא השתכנע שקיים ניגוד עניינים בין היזם לבנק שמצדיק התערבות של הבנק בקביעת מחיר הדירה.

מסקנת הצוות הינה שמאחר שלבנקים כלים נוספים להתמודד עם סיכון האשראי בליווי פרויקטים לבנייה גם ללא שליטה במחירי הדירות ומאחר שגם ירידה חדה במחירי הדירות לא צפויה להשפיע מהותית על הסיכון של הבנקים, אין הצדקה שיפקחו על מחירי הדירות, ומאידך קיימת אפשרות שפיקוח זה מונע ירידת מחירים.

לפיכך, לאחר ההתקשרות בהסכם המימון, יש לאסור על הגורם המממן של מיזם לליווי פרויקט בניה למגורים להתערב בשיקולי היזם בקביעת מחיר המכירה של דירות באותו מיזם". ואנחנו נוסיף, מדובר בהחלט בהחלטה חשובה שנקווה שתגביר את התחרות, בין היזמים והקבלנים, שלא יהיו מותנים יותר בהסכמת הבנק המלווה למחירי הדירות בפרויקט.

השלכות המשך הלחימה על ענף הבנייה

התאחדות הקבלנים "בוני הארץ" פנתה כבר בחודש מאי 25 (עוד לפני מלחמת "עם כלביא" שפרצה ב-13 ביוני, וגרמה לנזקים אדירים כתוצאה מפגיעות הטילים במאות מבנים), למדינה בדרישה להכרה במלחמה ככוח עליון והסדר פיצוי לענף הבנייה. במקביל הוגשה לבג"ץ עתירה תקדימית, בדרישה מהממשלה לגבש מענה מוסדר להשלכות החריפות של מלחמת "חרבות ברזל" על ענף הבנייה והתשתיות. ההתאחדות מציינת כי נכון להיום, הנזק הכלכלי המצטבר בענף מוערך בכ־131 מיליארד ש"ח, ומזהירה מפני קריסה נרחבת אם לא יוסדר מנגנון פיצויים מתאים.

כך נכתב ב-מאי 25 באתר התאחדות הקבלנים בוני הארץ: "ההתאחדות דורשת מהממשלה פתרון לאיחור מסירת דירות, תשתיות ובניה ציבורית שעלותו לענף מגיעה כבר ל-131 מיליארד שקל ומעריכה שהעיכוב הממוצע במסירת דירות עומד כעת על 6 חודשים."

התאחדות הקבלנים בוני הארץ, המייצגת את ענף הבנייה והתשתיות, עתרה לבג"ץ בדרישה לחייב את הממשלה למצוא פתרון לפגיעה בענף הבנייה והתשתיות כתוצאה מהמלחמה לפי ההתאחדות, על בסיס נתוני הלמ"ס, בשנת 2024 נגרם לענף הבנייה כולו אובדן של 98 מיליארד שקל, המהווים כ-4.9% מהתמ"ג וכ-45% מתפוקת ענף הבנייה. הוספת הרבעון האחרון של שנת 2023 מביאה לנזק לענף של כ-131 מיליארד שקל במצטבר מפרוץ המלחמה. ונזכיר זה עוד לפני פרוץ מלחמת "עם כלביא" והנזקים הכבדים שנגרמו למבנים.

בעקבת המלחמה רפורמה בענף השיפוצים

רפורמה בענף השיפוצים של משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף ההסתדרות הכללית והתאחדות קבלני השיפוצים - שיקום נזקי מלחמה וטבע באמצעות הסדרת הענף והרחבת היקף הרישום, הביצוע וההכשרות המקצועיות.

בעקבות נזקי המלחמה והלקחים ממבצע "עם כלביא" ומלחמת חרבות ברזל, הוקם צוות שהמליץ על קידום רפורמה מקיפה בענף קבלני השיפוצים שמטרתה לאפשר עבודה בהיקפים גדולים יותר, תוך שמירה על רמה מקצועית ראויה, חיזוק הבטיחות באתרי העבודה ויצירת תמריץ מוגבר לפעול בהתאם לסיווג הקבלני.

עיקרי המלצות הצוות:

1. הרחבת היקף הסיווג הבסיסי לקבלני שיפוצים - הסכום המרבי לעבודות שיפוץ במסלול הרישום הבסיסי יוגדל מ-400,000 ש"ח ל-600,000 ש"ח. מדובר בעדכון משמעותי שנועד להתאים את מגבלות החוק לעליית מחירי הביצוע בפועל, ולאפשר לקבלנים לפעול בהיקפים תואמים למציאות בשטח כולל במקרי שיקום לאחר נזקי מלחמה וטבע.

2. עדכון תנאי העלייה בין סיווגים תוך שימור רמה מקצועית - הרפורמה תבטל את הדרישה שקבלן השיפוצים ימתין שנה בין סיווג לסיווג, ובנוסף יופחת מספר העבודות הנדרש לעלייה מסיווג לסיווג משלוש לשתי עבודות. עם זאת, כתנאי לעלייה, יידרשו העבודות להיות בהיקף כספי משמעותי יותר, כדי לשמור על הרמה המקצועית.

מדובר במסלול חדש שיתקיים לצד המסלול הקיים ויאפשר גמישות מקצועית ושמירה על האיכות.

3. הכשרות מקצועיות - פיתוח הכשרה ייעודית בתחום הבטיחות למועמדים להירשם כקבלני שיפוצים. ההכשרה תוכר כחלק ממסלול הרישום ותעניק למשתתפים כלים מעשיים ובסיס מקצועי להצלחה במבחני רשם הקבלים ובענף.

יצוין כי יישום ההמלצות דורש תיקון תקנות חוק רישום קבלנים שיפורסמו בקרוב להערות ציבור בשילוב דו"ח הערכת ההשפעה על השוק.

פיצויים לעסקים

הממשלה אישרה את הצעת האוצר להפעלת מתווה פיצויים רחב לעסקים שנפגעו כלכלית בעקבות מלחמת “עם כלביא” מול איראן. המתווה כולל מסלול הוצאות מזכות לעסקים בכל רחבי הארץ, לצד התאמות ייחודיות למודל החל”ת - על מנת להבטיח רשת ביטחון רחבה לעסקים ולעובדים שנפגעו עקב המלחמה והנחיות פיקוד העורף.

הפיצויים יינתנו לעסקים עם מחזור שנתי הנע בין 12 אלף ש”ח ל-400 מיליון ש”ח, ויתבססו על שיעור הפגיעה במחזור ההכנסות במהלך החודשים יוני או מאי- יוני 2025. העסקים הקטנים יקבלו מענק קבוע לפי רמת הפגיעה והעסקים הבינוניים והגדולים יזכו להחזר חלקי של הוצאות ותשלום שכר. לאור העובדה שעשרות אלפי עסקים נסגרו במהלך השנה האחרונה, מדובר בצעד קטן ומאוחר, שספק אם יועיל לאור היקף הנזקים הגדולים שנגרמו לעצמאים ובעלי העסקים במלחמה.

מגרשי השלמה בפריפריה

לאחר שנים שבהן ההתחדשות עירונית קודמה בעיקר על ידי כוחות השוק, החלה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לפעול באופן יזום כדי לקדם מיזמי התחדשות העירונית בהיקפים משמעותיים באזורים שמחוץ למעגלי הביקוש. ברמ"י התקיים לאחרונה מפגש של בכירים ברמ"י עם בכירי חברות הבנייה הגדולות בישראל בהן: אפריקה ישראל, אקרו נדל"ן, אשדר, קבוצת כנען, שיכון בינוי, אאורה, רוטשטיין ואחרים. זאת במטרה להציג בפניהם את מדיניות הקצאת מגרשי השלמה העדכנית עבור פרויקטים של התחדשות עירונית וגם כדי לשמוע את תובנותיהם. המפגש התקיים כחלק מסדרת מפגשים שמקיימת הרשות בהשתתפות בכירים בענף הנדל"ן על מנת לדון בסוגיות העקרוניות של הנושא.

מגרש השלמה הוא קרקע של עד 10 דונם המוקצית ליזם בפטור ממכרז ובהנחה של עד 80% מערכה כדי שיתווסף למתחם אותו בונה היזם כדי לשפר את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. בפריפריה, חסמים כלכליים הנובעים לרוב משווי קרקע נמוך מונעים קידום מיזמי התחדשות עירונית בהיקפים משמעותיים.

1,400 חדרי מלון יוקמו באשקלון

רשות מקרקעי ישראל בשיתוף משרד התיירות משווקים 2 מתחמים למלונאות ומסחר בשכונת עיר ימים "הבלוט" באשקלון.

המגרשים המשווקים במכרז מיועדים למלונאות ומסחר כחלק מתוכנית 'מתחם הבלוט' המתפרשת על כ-265 דונם בצפון העיר אשקלון, גובלת מצפון-בשמורת טבע, ממערב-בים ומדרום-שכונת ברנע ג'. 'מתחם הבלוט' כולל שטח של כ-65 דונם למלונאות בחלקו המערבי בצמוד לים עם כ-1,400 חדרי אירוח. זאת בשילוב שכונת מגורים בת-716 יח"ד בחלקו המזרחי וכן רצף שטחים פתוחים, טיילות ודרך נופית פנים שכונתית המשתלבים עם כביש וטיילת נופית על גבול חוף הים ובה תצפית לנוף.