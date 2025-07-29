הבחירות לנשיאות לשכת סוכני הביטוח מתחממות - שני מועמדים נוספים עומדים להכריז על מועמדותם ?

‏

תאריך הבחירות לנשיאות לשכת סוכני הביטוח נקבע לנובמבר 2025 אך נדחה לינואר 2026 בהמלצת הוועד מנהל והיועמ"ש. לכאורה עוד לא מעט זמן במונחים של ענף כלכלי ודינמי ובמיוחד בעת מלחמה שטרם הסתיימה מה שמסביר נכון לעכשיו את מיעוט המועמדים שהכריזו לפחות באופן פומבי על רצונם להתמודד. למעשה רק סוכן הביטוח מושיק בן פורת הודיע פומבית כי בכוונתו להתמודד ויחד עם זאת ניראה כי מתחת לפני השטח מופעלים לחצים על מועמדים נוספים להתמודד. השמות שהגיעו לפאנדר. כמי שעשויים להתמודד הם יו"ר סניף באר שבע בלשכה סו"ב יפת בקשי וסו"ב ליאור רוזנפלד.

בשיחות אוף דה רקורד עם מספר פעילים וותיקים נאמר לנו "לא יהיו הרבה קופצים הפעם, הלשכה במצב פחות טוב בלשון המעטה בשלוש וחצי השנים האחרונות הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הנראות שלה וכן העובדה שבקרב הסוכנים הצעירים היא כמעט ולא נחשבת. תוסיפו לזה שמדובר בתפקיד כפוי טובה שמצריך גם משאבים כלכליים פרטיים רבים למי שייקח על עצמו לעזוב משרד לטובת תפקיד התנדבותי ולכן עד עכשיו רק מועמד אחד הודיע על התמודדות".

כאמור שם שעלה ושעשוי לטרוף את הקלפים הוא חזרתו לפעילות של הנשיא לשעבר ליאור רוזנפלד הנהנה מאהדה רחבה בקרב הסוכנים ויש הטוענים שאף שימר מאז סיים את תפקידו מערך קשרים בכנסת, בתקשורת ואצל היצרנים וכן מחנה תומכים הממתין להכרזתו, אם כי בסביבתו הקרובה מכחישים נכון להיום שהוא מתכוון לרוץ. ליאור רוזנפלד סרב להגיב לכתבה אולם סוכן המקורב לרוזנפלד אמר "למה לו לרוץ הוא היום פרשן בתקשורת, מרצה ומייעץ לגופים גדולים הוא צריך להיות טיפש ולחזור" מאידך יש הטוענים כי הלחץ של סוכנים לקרוא לו להתמודד יביא אותו בסופו של דבר להחלטה לחזור. נזכיר כי בבחירות 2017 "פאנדר" היו הראשונים לפרסם סקר שבישר על זכייתו הצפויה של רוזנפלד עובדה שהתבררה כמדויקת עם פרסום תוצאות הבחירות.

בקשי יפת מסר לפאנדר הבוקר כי "בשבועות האחרונים פנו אליי לא מעט חברים וביקשו ממני לשקול ברצינות התמודדות על תפקיד נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל. זה מחמיא ומרגש במיוחד כשהדברים מגיעים גם מנשיאי לשכה לשעבר שאני מעריך מאוד.

אכן, יש לי את הוותק, את הניסיון ואת ההיכרות העמוקה עם אתגרי הסוכן הבודד ועם פעילות הלשכה לאורך השנים. יחד עם זאת, תפקיד כזה דורש השקעה רבה ומשמעותית, ולכן החלטה שכזו לא יכולה להתקבל מבלי לקבל את ברכת הדרך ממשפחתי ומהמעגל הקרוב לי ביותר." והוסיף "אני נמצא בתקופת התלבטות ובוחן את כל ההיבטים הנדרשים."