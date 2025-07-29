לבחון את מתווה לשכת סוכני הביטוח

הוועדה לביקורת המדינה בראשות ח״כ מיקי לוי ערכה הבוקר דיון בנושא מתן הלוואות דיור לנפגעים כתוצאה מהמלחמה. יו"ר הועדה לביקורת המדינה ח"כ לוי אימץ בדיון את מתווה לשכת סוכני הביטוח שמאפשר לפצועי צה"ל לקבל ביטוח חיים למשכנתא ללא חיתום רפואי, וביקש מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון לבחון את הנתונים ולחזור אליו עם תשובות בתוך חודש.
נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק הציג במהלך הדיון את המתווה של הלשכה, לפיו חברות הביטוח יחויבו להנפיק פוליסת ביטוח חיים למשכנתא לפצועי צה"ל, ללא חיתום רפואי וללא תוספת פרמיה, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בשולחן עגול מקצועי. הפוליסה תינתן לצורך רכישת דירה ראשונה בלבד. כמו כן, המדינה תעניק ערבות לחברות הביטוח למשך 3 שנים שתבטיח את הסיכון עבור חברות הביטוח במקרים חריגים. נטל הערבות יכול להתחלק בין המדינה, חברות הביטוח והבנקים.