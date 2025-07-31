וול סטריט חגגה את הדוחות של מטא ומייקרוסופט - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות, היינו מצפים למצוא את הדולר במקום הראשון בין הדברים החיוביים. אבל, הקרנות החליטו אחרת: בחיוב היומי אנו מוצאים את הבנקים בבלעדיות, כאשר החיוב החודשי ממשיך להיות נושא הביטוח, והחיוב השנתי משלב ביניהם. בצד הירידות, נציין יומית את ת"א 90 (יותר הגיוני...), והנדל"ן למגורים. בחלק החודשי הבנקים בולטים בבלעדיות כאשר החלק השנתי עדיין תפוס על ידי הדולר והאג"ח הדולרי.



הבורסה

ארה"ב: היום (30-07) היה יום מעניין, ולכאורה קריטי עבור שוק המניות האמריקאי. היה לנו המשך נתוני תעסוקה (ADP - 104 אלף משרות חדשות בסקטור הפרטי במקום צפי של 77) לקראת הנתונים הממשלתיים ביום שישי, אבל, בעיקר, היה לנו החלטת ריבית ונתוני תוצר. הראשונה, הניבה את שהיה צפוי (אין שינוי) למרות שהייתה תקווה קטנה שהנשיא טראמפ יצליח לשכנע את הפד לעשות מעשה קטן וסמלי...

והנה, נתוני התוצר יצאו טובים בהרבה מן הצפוי (3.0% במקום צפי של 2.5%) וזה קצת הפתיע כי היינו עדים לאחרונה להרבה מאוד נתוני מקרו חלשים למדי. אגב, נתוני תוצר אלו, יחד עם המשך חיובי בשוק העבודה, דווקא חיזקו את ידו של הפד במעשה עקשנותו כי באמת אין הגיון להקל אם ה"כל עובד כל כך טוב...". הדולר התחזק ביותר מאחוז על הרקע הכללי הזה, וזה הכעיס עוד יותר את הממשל המעוניין בדולר חלש, שיקל על הייצוא והחזרת התעשיות הביתה. המחשבה שהסה"כ הזה יניב יום של תנודתיות ותנועה חזקה (מעלה או מטה) התבדתה וסיום היום היה כך:





מעבר לכל העניינים הכלכליים, ממשיכה להתנהל עונת הדוחות הטובה. והנה, היום (יום רביעי – 30-07) קיבלנו דיווחים חיוביים מאוד משתי חברות טכנולוגיה השייכות לשבע המופלאות: מטא (פייסבוק), ומייקרוסופט. יכולנו להיכנס כאן לפרטי הפרטים אבל אין בזה תועלת גדולה חוץ מלומר שבשני המקרים התוצאות הניבו תגובה חיובית מאוד במסחר שלאחר הסגירה. הנה גרף שבועי של מה ששתי המניות האלו עשו מאז 2023:





מטא: כ-434%, ומייקרוסופט: כ-128%. תוסיפו לכך 11.85% אחרי הדוחות של מטא, ו-8.28% אחרי הדוחות של מייקרוסופט וקיבלתם מצב די דרמטי של ביצועים ושווי שוק. האם זה יימשך כך עוד הרבה זמן? בוודאי. בשני תנאים: שלא ניתקע בברבור שחור סיסטמי שיקריס את הבורסה, ושהחברות האלו יצליחו להניב מספיק על מנת להצדיק פרמיות ענקיות. ואל תשכחו את השפעת ההשקעות הפאסיביות על אותן מניות מדד ענקיות.

תל-אביב: יש השואלים: מדוע יש ימים של עליות או ירידות כלליות, וזאת מול ימים של ערבוביה שאין בהם כיוון אחיד? התשובה קצת סבוכה אבל ננסה לתת חלק ממנה: מימים של כיוון כללי, אנו למדים שיש הנחה, או השערה של המשקיעים, על מצבו העתידי קצר-הטווח של השוק והגורמים המשפיעים עליו. למשל, היום, יום רביעי (30-07), ראינו שלילה כללית, שלא נבעה מאירוע כלכלי או פיננסי מקומי, אלא מן המועקה הקיימת סביב מעשי המלחמה.

נכון שהעימות עם החמאס מתנהל זמן רב כבר אבל בנקודות מסוימות בו, המשקיעים מאבדים את תחושת הטוב עבור הטווח הארוך יותר ודווקא מתרכזים בקשיים העכשוויים של ישראל בזירה. אין ספק שאנו עוברים תקופה קשה כזו, כאשר חוסר ההחלטיות של קובעי המדיניות רק מוסיפה למבט השלילי. לעומת זאת, בימים של ערבוביה במדדים, אין אחידות דעים כזו והשוק נוטה לקחת את פעילותו מן הסקטורים השונים ולא כמקשה אחת. מעניין לציין שדווקא הבנקים היו היחידים החיוביים היום עם עלייה של 0.57%, וזאת על רקע של בורסה אדומה מאוד: ת"א 0.41%-, ת"א 90: 1.19%-.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-29-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום של המתנה דרוכה לבאות היה יום שלישי (29-07). איך אנו יודעים זאת? כי המחזור הכללי נפל נמוך למדי עם 1.299 מיליארדי שקלים עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35. גם המוסדיים טמנו ידיים בכיסם וסחרו מעט עם קניות של 438.4 מיליוני שקלים, מכירות של 332.1, ולכן נטו של 106.3. נטו חיובי מאוד וזה טוב. מה זה אומר? שהמוסדיים "מאזנים" תיקים ומנצלים ימים רגועים לעשות זאת מבלי לסבול ממרווחים גדולים מדי. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את נייס (28.0-), מזרחי טפחות (38.4-) ובין המניות שנקנו הכי הרבה נציין את לאומי (29.3) ואת טבע (46.7).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]