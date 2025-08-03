כלכלני שרודרס: "דו"ח התעסוקה לחודש יולי והעדכונים שנלוו אליו יעוררו מחשבה מחודשת בפד׳ בנוגע להפחתות ריבית"

בתגובה לנתוני התעסוקה בארה"ב שפורסמו היום, ואיתגרו את קונצנזוס הערכות, מציין ג'ורג' בראון, כלכלן בכיר ב-Schroders:
"עד היום, כל הסימנים הצביעו על שוק עבודה איתן בארה"ב אך הדו"ח של חודש יולי בהחלט מערער את ההנחה הזו. באופן מדאיג, נתוני מאי ויוני עודכנו כלפי מטה בהיקף מצטבר של 258 אלף משרות – מדובר בתיקון דו-חודשי משמעותי מאוד, מהחריפים שנרשמו מחוץ לתקופת מגפת הקורונה".
"אמנם חשוב לא לייחס משקל רב מדי לנתון בודד – במיוחד כשמדובר במדד המאופיין בתנודתיות כמו נתוני התעסוקה במגזר הלא-חקלאי – אבל העובדה שיצירת המשרות בחודשים מאי ויוני הייתה נמוכה מ-20 אלף בהחלט תעורר מחשבה מחודשת אצל הפד. כל אינדיקטור נוסף לחולשה עלול לדחוף את הבנק המרכזי להתחיל בהקלות מוניטריות כבר בקרוב".