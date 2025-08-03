הממונה על שוק ההון, ביטוח חיסכון, עמית גל, הטיל קנס אזרחי על חברת י.פ (גבריאל) פיננסים בע״מ

הקנס, בסך כולל של 5,559,600 ₪, הוטל על חברת י.פ (גבריאל) פיננסים בע"מ לאחר שבין השנים 2021 ל-2024 ביצעה עסקאות לפדיון כספי פנסיה, קופות גמל וביטוח חיים של לקוחות, חרף העובדה כי אינה מחזיקה ברישיון יועץ או משווק פנסיוני כנדרש. החברה נהגה לאתר את הקופות, ולאחר מכן לפעול בשם הלקוחות מול הגופים המוסדיים במטרה להביא לפדיונן. בעבור זאת נהגה החברה לגבות עמלה בסך של עד 20% מהסכום שנפדה באמצעותה. בעקבות פדיון הכספים טרם מועד המשיכה המותר לפי דין, שילמו הלקוחות שיעורי מס גבוהים, בנוסף לעמלות שגבתה החברה, זאת תוך פגיעה בלתי הפיכה בחיסכון הפנסיוני שלהם.

חוק הייעוץ קובע כי ביצוע עסקה עבור לקוח לגבי מוצר פנסיוני תיעשה רק כחלק מייעוץ או שיווק פנסיוני. עוד קובע החוק כי לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.

בפרסומי החברה הוצעו שירותי איתור ומשיכת כספים מחברות הביטוח.

כך למשל, באחד הפרסומים, טענה החברה כי "הכסף שלכם בקרנות השונות צובר אבק. אל תשאירו אותו ככה, תנו לנו לעזור לכם למשוך אותו". בפרסום אחר צוין כי "לרוב כספים מחברת הביטוח נוצרים מהחלפת מקומות עבודה, בתהליך החלפת העבודה בדרך כלל ישנם קופות שהמעסיקים לא טורחים להעביר, ולכן הכספים "יושבים" שם עד שאנחנו מגיעים לפעולה ומושכים אותם בעבורכם". וכן, "רבים לא יודעים שיש להם חשבונות וקרנות ופיקדונות שרשומים על שמם ובכל אחד מהם יש כסף השייך להם, אז למה לא לדרוש את אותו הכסף? לצורך כך יש לבצע פדיון כספים מחברות הביטוח".

הקנס הוטל לאחר שברשות התקבל מידע לצד תלונות על פעילות החברה. בעקבות כך, ערכה הרשות ביקורת בחברה, ממנה עלו הפרות נרחבות של הוראות החוק, שגרמו לפגיעה בלקוחות. פירוט ממצאי הבדיקה נשלח לחברה, ולאחר עריכת שימוע הוחלט על הטלת הקנס האמור.

הרשות לא קיבלה את טענות החברה לפיהן מדובר בשירות של "איתור כספים" בלבד, אלא בפעולות במוצר פנסיוני, הדורשות רישיון מתאים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עמית גל: "הרשות לא תרפה מהמאבק העיקש בתופעה הפסולה של עידוד לקוחות לאיתור ופדיון חסכונותיהם, ללא רישיון מתאים, תוך מניפולציה והטעיה של הלקוחות ומבלי להתחשב בצרכיהם כנדרש. החוק קובע הגדרות הכרחיות לשמירה על ציבור החוסכים, והרשות מחויבת לאכוף בנחישות את ההוראות הללו. אנו רואים בחומרה כל הפרה של הוראות החוק, ודאי נוכח העובדה כי פדיון כספי פנסיה עלול לגרור השלכות הרות גורל ובלתי הפיכות על רשת הביטחון הפיננסית של החוסכים לעת זקנה".

הרשות מזכירה כי כל אדם יכול לקבל תמונה מלאה של כספי החיסכון הפנסיוני שלו בעלות סמלית של 14 שקלים באמצעות המסלקה הפנסיונית. בנוסף, ניתן לברר היכן מנוהלים הכספים על שמכם או על שם קרוב משפחה שנפטר ללא עלות, וזאת באמצעות אתר "הר הכסף" הרשמי שמפעילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.