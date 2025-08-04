ענקיות הטכנולוגיה היכו את התחזיות – ועכשיו מגיע תורן של השחקניות הקטנות

בשבוע שעבר, האווירה הייתה די חמה. אפל, מטא, מיקרוסופט ואמזון פרסמו את הדוחות הרבעוניים שלהן, ושוב הוכיחו שהבום בתחום הבינה המלאכותית הוא ממש לא גחמה חולפת אלא הוא מניע הכנסות אמיתיות, רווחים אמיתיים, ושובר שיאים במדד הנאסד"ק.

אך בכל זאת, מיקרוסופט ומטא עקפו בהרבה את תחזיות הרווח הרבעוניות שלהן, והמניות שלהן זינקו – מה שסייע למדד הנאסד"ק, שכולל הרבה חברות טכנולוגיה, להגיע לשיא חדש. Azure, חטיבת הענן של מיקרוסופט, הציגה צמיחה מצוינת, בעוד ששימוש ב-בינה מלאכותית בפרסום במטא שיפר את המעורבות והרווחים. אפל גם רשמה עלייה במכירות האייפונים והשירותים מה שנתן עליה קטנה למניה. אמזון, לעומת זאת, עמדה פחות או יותר בציפיות, אך התחזית הזהירה שלה לא עמדה בציפיות השוק – והמניה איבדה גובה, ומחקה את כל הרווחים שהשיגה מתחילת השנה.

אבל עכשיו, כשענקיות הטכנולוגיה סיימו לדווח (ואחרי שטסלה ואלפבית עשו זאת בשבוע שלפני), אפשר היה להירגע ולהנות מהשווקים... (כלומר, עד שטראמפ חתם שוב על סדרה רצינית של מכסים חדשים, עם שיעורים שנעים מ-10% ועד לא פחות מ-50%....והשווקים הגיבו בהתאם).

למרות התוצאות החיוביות של המדווחות הנ"ל, לא כדאי להתנתק לגמרי מהשווקים. השבוע צפויות לדווח כמה חברות קטנות יותר, אך עדיין חשובות מאוד על תוצאות הרבעון שלהן. פלטפורמת ניתוח הנתונים המונעת על ידי בינה מלאכותית, יצרנית השבבים AMDוחברת התשתיות למרכזי נתונים Arista יפרסמו את הדוחות שלהן לצד חברות הטכנולוגיה נוספות כמו חברות טכנלוגיה מרכזיות Uber ו-Airbnb.

פלנטיר לבדה עשויה להיות שווה מעקב מקרוב משום שהמניה שלה זינקה ביותר מ-100% מתחילת השנה, והיא הפכה לסמל בולט בכל הקשור לאובססיה של השוק לבינה מלאכותית. עם זאת, שווי השוק שלה כבר גבוה מאוד, וחלק מהציפיות הגבוהות מאוד כבר מגולמות במחיר. המשמעות של זה היא שאין פה הרבה מקום לטעויות וכל אכזבה יכולה לגרור את המניה למטה.





מניית פלנטיר, עליה של כ-100% מתחילת השנה. מאת TradingView



גם חברה Arista רוכבת על גל הבינה המלאכותית עם פתרונות רשת מתקדמים ומיתוג מהיר שמניעים את מרכזי הנתונים של תעשיית הענן. המניה שלה עלתה השנה "רק" בכ-10%, אך היא יותר מהכפילה את הערך שלה מאז השפל שהייתה בו בחודש אפריל. כמו חברות רבות בתחום הבינה המלאכותית, שווי השוק שלה נראה גבוה יחסית, אך כל עוד ההכנסות והרווחים ימשיכו לצמוח במהירות, המשקיעים ככל הנראה ימשיכו להעלות את המניה.

בינתיים AMD ממשיכה למשוך תשומת לב... המניה שלה זינקה בכמעט 50% מתחילת השנה, כשהחברה מתרחבת מעבר למעבדים מסורתיים לעולמות הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים. למרות הצמיחה המרשימה,AMD עדיין רחוקה מאוד מאנבידיה שמובילה את השוק ושולטת בתחום המעבדים הגרפיים (GPU). ואחרי שאנבידיה הפכה לחברה הכי יקרה ובולטת בעולם, מקום שני אולי מרגיש פחות מרגש. אך בכל זאת, התוצאות של AMD עשויות לספק לנו כמשקיעים תובנות חשובות על הביקוש לשבבים באופן כללי. יהיה מעניין יותר להשוות ביניהן רק בהמשך החודש, כשאנבידיה תפרסם את הדוחות שלה ב-27 באוגוסט.

בינתיים, כאמור, ארה"ב הספיקה לסגור עסקאות שיגדילו בצורה משמעותית את המסים על ייבוא מוצרים מאירופה, קנדה ושוויץ ובגדול, הטילה שיעורים נמוכים יותר למדינות ידידותיות וגבוהים יותר למדינות שמייצאות הרבה יותר ממה שהן מייבאות וכו'.

למה זה חשוב?

האיחוד האירופי אולי הצליח להתחמק ממכה קשה במלחמת הסחר, אך אי אפשר לומר שהם יצאו מזה לגמרי. ארה"ב חזרה בה מהאיום הקודם להטיל מסי יבוא של 30% כמעט על כל המוצרים מהאיחוד, והסכימה במקום זאת על שיעור של 15% שזה פי 3 מהשיעור הקודם. מדינות אחרות לא קיבלו יחס טוב כל כך: למשל, מוצרים מקנדה יספגו עכשיו מס של 35%, שוויץ 39%, והודו 25%. המשמעות היא שהתוספת הזו תייקר את העלויות לצרכנים ולעסקים בארה"ב, מה שעשוי להכביד על הביקוש והצמיחה העולמית.

לסיום, המתח בסחר העולמי הופך לנורמה חדשה, והכלכלה העולמית מתמודדת עם תקופה לא יציבה. ההשפעות מורגשות בכל הרמות, מעלייה ביוקר המחיה ועד לפגיעה ברווחיות של חברות. עבור משקיעים, חשוב לעקוב אחר מי תהיה זו שתצליח לגלגל את העלויות לצרכנים ומי זו שעלוולה לקרוס תחת הלחץ.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.