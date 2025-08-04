טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2025

טאואר סמיקונדקטור בע"מ ("TSEM" ב-נאסד"ק ובבורסת ת"א) דיווחה היום (יום שני, 4 באוגוסט, 2025) על תוצאות הרבעון השני של שנת 2025 שהסתיים ביום 30 ביוני, 2025.

עיקרי תוצאות הרבעון השני של 2025

המכירות ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב-372 מיליון דולר ומייצגות צמיחה של 6% בהשוואה לרבעון השני של 2024 וצמיחה של 4% בהשוואה לרבעון הראשון של 2025.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב-80 מיליון דולר, בהשוואה ל-73 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב-47 מיליון דולר, המייצג $0.42 רווח בסיסי למניה ו-$0.41 רווח מדולל למניה. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2025 הסתכם ב-40 מיליון דולר, המייצג $0.36 רווח בסיסי למניה ו-$0.35 רווח מדולל למניה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2025 הסתכם ב-123 מיליון דולר וההשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-111 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2025 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-94 מיליון דולר וההשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-111 מיליון דולר.

תחזית מכירות

טאואר מספקת תחזית מכירות לרבעון השלישי של שנת 2025 של 395 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה. תחזית זו משקפת צמיחה של 7% לעומת הרבעון השלישי של שנת 2024 וצמיחה של 6% לעומת הרבעון השני של שנת 2025.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "ברבעון השני של 2025 הצגנו תוצאות כספיות חזקות המשקפות צמיחה במכירות הן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והן בהשוואה לרבעון הקודם. יישום היוזמות האסטרטגיות שלנו, ובפרט הסבת הייעוד של חלק ממפעלי הייצור להרחבת כושר ויכולות הייצור בתחום תשתיות ה-RF, לרבות סיליקון גרמניום וסיליקון פוטוניקס, כבר תורם וצפוי להמשיך ולתרום אף יותר לצמיחת החברה ברבעונים הקרובים. המובילות שלנו בתחום תשתיות ה-RF, הנתמכת בביקוש גובר מצד לקוחותינו בעיקר בזכות ההתרחבות בשוק מרכזי הנתונים וה-AI, מחזקת את מיצובנו כחברה מרכזית באקו-סיסטם של הדור הבא של תקשורת עתירת ביצועים."

אלוואנגר הוסיף: "במבט קדימה, אנו בטוחים ביכולתנו להמשיך במגמת הצמיחה. תחזית המכירות לרבעון השלישי של 2025 עומדת על 395 מיליון דולר, עם יעד לצמיחה נוספת של 40 מיליון דולר ברבעון הרביעי - שמעיד על האמון של לקוחותינו ועל חוזק השותפויות שיצרנו. שיתופי פעולה אלה, המבוססים על חדשנות ואמון, מציבים אותנו בעמדה מצוינת ליצירת ערך מתמשך ללקוחותינו ולבעלי מניותינו."

תוצאות הרבעון השני של 2025 טובות יותר מממוצע תחזיות האנליסטים עם מכירות, רווח נקי, רווח בסיסי ומדולל למניה גבוהים יותר.

תחזית מכירות לרבעון השלישי של 2025 גבוהה מתחזיות האנליסטים - משקפת צמיחה מואצת במכירות עם עלייה של 7% בהשוואה לרבעון השלישי של 2024 ו-6% בהשוואה לרבעון השני של 2025.

יעד של צמיחה נוספת של 40 מיליון דולר במכירות הרבעון הרביעי של 2025 בהשוואה לרבעון השלישי של 2025.



תוצאות טובות יותר ב- ממוצע תחזיות האנליסטים ("קונצנזוס") תוצאות בפועל רבעון שני 2025 0.5 371.6 372.1 מכירות במיליוני $ לפי כללי

ה-GAAP 0.2 79.8 80.0 רווח גולמי במיליוני $ 6.1 40.5 46.6 רווח נקי במיליוני $ 0.06 0.36 0.42 רווח בסיסי למניה ב-$ 0.05 0.36 0.41 רווח מדולל למניה ב-$ 0.3 82.1 82.4 רווח גולמי במיליוני $ על-בסיס

NON-GAAP 6.2 50.9 57.1 רווח נקי במיליוני $ 0.05 0.45 0.50 רווח מדולל למניה ב-$

תוצאות טובות יותר ב- ממוצע תחזיות האנליסטים ("קונצנזוס") תחזית רבעון שלישי 2025 2.5 392.5 395 מכירות במיליוני $

המכירות ברבעון השני של 2025 הסתכמו בסך של 372 מיליון דולר, מייצגות צמיחה של 6% בהשוואה לרבעון השני של 2024 וצמיחה של 4% בהשוואה לרבעון הראשון של 2025 וגבוהות מתחזיות האנליסטים.

תחזית מכירות לרבעון השלישי של 2025 בסך של 395 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה:

התחזית גבוהה ב-2.5 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים.

משקפת צמיחה במכירות של 7% בהשוואה לרבעון השלישי של 2024 ו-6% בהשוואה לרבעון השני של 2025.



