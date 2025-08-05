למה וול סטריט עלתה ות"א ירדה אתמול ? סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

למרות החיוב הבולט בארה"ב, הבורסה שלנו סגרה בירידות חדות, וזה ניכר היטב בקרנות שלנו: חיובי יומי: דולר ואג"ח שקלי ארוך טווח, חיוב חודשי: אותו דבר (תחילת חודש), חיוב שנתי: בנקים וקצת ביטוח. בצד השלילה נציין יומית וחודשית: ת"א 90 ות"א 125 כאשר השלילה השנתית נמצאת בדולר ובאג"ח שלו.



הבורסה

ארה"ב: אחרי השלילה הגדולה של יום שישי, הגענו ליום שני, עם חששות גדולים. ומה קיבלנו? עליות יפות במיוחד כאשר המסלול התוך יומי של המדד היה מופלא לא פחות מן התוצאה הסופית. לא היה ניסיון תיקון של פער המחירים של הפתיחה, אלא ראינו המשך עולה יציב ומתמשך, איטי ורגוע, הנראה כמהונדס ומאורגן להפליא. מה העניין כאן? למעשה, לא קרה דבר מאז יום שישי במקרו האמריקאי, בחזית הפד, או באירועי המכסים והחוב.

הדבר היחיד שקרה הוא ירידה מתמשכת לא פחות של התשואות של האג"ח הממשלתי. בכל החזית: מהקצר לארוך. ומה זה אומר? שהשוק, למרות הצהרות הבנק המרכזי, מתחיל לתמחר הורדת ריבית משמעותית. מן העבר, אנשי המניות למדו להכיר בכוחם של אנשי האג"ח. ולכן, מאמינים ביכולת שלהם להשפיע על קובעי המדיניות הרבה יותר מאשר להאמין בהצהרות זמניות וחסרות הגיון. וכך, הפסימיות של יום שישי נמחקה לא מעט על ידי התקווה המחודשת של יום שני. נראה בהמשך השבוע אם זו הייתה תגובה תזזיתית רגעית או ביטול הסכנה של הטווח הקצר. סיום היום הצטייר כך:





תל-אביב: יש השואלים: מה השתנה מאז הימים היפים בהם לא ראינו פסימיים בנוף ההוני הישראלי? התשובה פשוטה למדי: אחרי תקופה ארוכה של עלייה דרמטית ביוקרתה וביצועיה של ישראל (חיזבאללה, איראן, סוריה) המדמנה העזתית חזרה ונשכה אותנו תודעתית והסברתית כל כך שישראל נראית עכשיו הרבה פחות אטרקטיבית בטווח הקצר-בינוני. עבור הטווח הארוך, הדעות עדיין בצד החיובי למרות שיש הרבה שוני בהגדרות של אותו טווח ארוך...

בכל אופן, אף אחד לא חשב שאנו נהיה עוד בדיונים סביב החטופים, החמאס, ועוד כהנה נושאים, כמעט שנתיים אחרי השביעי לאוקטובר 2023. במיוחד לאור היכולות שהצגנו במקומות האחרים. ובמקרה הדרומי, כרגע, הזמן פועל לרעתנו... הירידות של היום יכולות להיות משויכות לירידות של וול-סטריט ביום שישי. אבל, במקרה כזה, הפתיחה החיובית בניו-יורק הייתה צריכה למתן אותן לקראת סיום המסחר וזה לא קרה.

לכן נאמר: בינתיים, השליטה המגמתית נמצאת כרגע בידיים הגיאו-פוליטיות המקומיות. אגב, לדעת רבים, לא משנה כל כך מה יהיה הכיוון שהעניינים יוכרעו בהם. העיקר שנצא מן הלימבו הנוכחי ושוק ההון שלנו כבר יימצא סיבה לחזור ולמצוא הזדמנויות טובות. אלא אם כן נראה שוק דובי בניכר... ראו מטה את השינוי בת"א 35: ממצב של מגמה עצימה מעלה למצב של דשדוש אופקי צר. ישנה תקווה שהאירועים יצטלבו עם ההגעה של המחיר עם קו המגמה כאשר זה האחרון יצליח לדחות את המדד כלפי מעלה לסגמנט עולה חדש. ירידה חדה מתחת ל-2990 תשנה עוד יותר לרעה את מצב רוח המשקיעים.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-31-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום האחרון של השבוע, ושל החודש, המחזורים עלו במקצת מעבר לנורמה המקווה: 1.713 מיליארדי שקלים מול ה-1.5 המצופים. והנה, השינוי הזה נתמך בצורה טובה למדי על ידי המוסדיים, אשר קנו ב-583.7 מיליוני שקלים מול מכירות של 374.3 מיליוני שקלים. דהיינו, נטו של 209.4 מיליוני שקלים. זהו מספר עצום כאשר אין פקיעה וכו... בקיצור, האם נכנסנו לתקופה בה המוסדיים מנצלים ימים של חולשה? נדע זאת בהמשך. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: אלביט מערכות (17.1-) ומזרחי טפחות (21.9-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו: טבע (51.1) ופועלים (71.9).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



