המימון הראשון והגדול ביותר לקבוצת בעלי קרקע בשדה דב יוצא לדרך

מימון קבוצת בעלי קרקע באחד המתחמים האטרקטיביים והמדוברים במדינה. חברת ברקת, בניהולו של עדי גזית, עדכנה היום כי חתמה על הסכם מימון עם כ-203 בעלי זכויות בשדה דב, מגרש 105, בתל אביב. מסגרות האשראי ישמשו לטובת הקמת פרויקט של 372 יחידות דיור למגורים, 66 יחידות מלונאיות וכן שטחי מסחר בשדה דב. סך האשראי שיועמד על ידי ברקת, בשיתוף עם מגדל ביטוח ופיננסים, מנורה ועמיתים, לפי הסכם המימון עומד על כ-1.153 מיליארד שקל.

בשלב הראשון, מסגרת האשראי הפרטנית לכל בעל זכויות, תשמש בעיקר לביצוע עבודות חפירה ודיפון, כנגד שעבוד ראשון על מקרקעי הפרויקט לטובת ברקת ובשלב השני, תועמד מסגרת אשראי פרטנית לכל בעל זכויות לטובת הקמת הפרויקט.

ההלוואות מתוך מסגרות האשראי יועמדו על ידי ברקת לאורך חיי הפרויקט בהתאם להתקדמות הבניה. מועד פירעון האשראי צפוי להיות בתום 6 שנים ממועד העמדת האשראי.

עדי גזית, מנכ"ל ברקת: "אנו מעדכנים על עסקת מימון וליווי נוספת שהיא חוד החנית בענף המימון וקבוצות בעלי הקרקע בהיקף משמעותי, במתחם הכי אטרקטיבי וחם כיום. אנו גאים לחתום על הסכם ליווי לפרויקט ענק, בדומה לפרויקט מגדלי ככר המדינה האייקוני אותו אנו מלווים גם כן. הניסיון ארוך השנים, המקצועיות והיידע הממוקד שהחברה צברה בתחום ליווי קבוצות הרכישה ובעלי קרקע, לרבות בפרויקטים גדולים מאוד, הקנו לקבוצה את הנוחות הבטחון והאמון לבחור בברקת. אנו מודים מאוד לשותפינו לדרך על האמון להצטרף אלינו למימון, החברות מגדל, מנורה ועמיתים, אשר יממנו יחד איתנו את הפרויקט וכן לנציגות בעלי הקרקע. מתחם שדה דב הינו המתחם האחרון המאפשר בניה בתל אביב על קו החוף וצפוי להיות מהשכונות המובילות והאטרקטיביות בארץ. צפויות להיבנות שם מעל עשרת אלפים יח"ד, חלקן בפורמט של קבוצות, וברקת מתכננת להיות גוף מימון משמעותי במימון פרויקטים אלו".

ג'ואנה ויסמן, מנהלת תחום אשראי, ערבויות ותשתיות במנורה מבטחים: "אנחנו שמחים על מימון של קבוצת רכישה בשדה דב לצד ברקת, במתחם הכולל עירוב של מגורים, מסחר ומלונאות. ההשקעה של מנורה מבטחים בפרויקט מימון קבוצת רכישה מהווה צעד אסטרטגי מחושב בתקופה זו של אתגרים בשוק הנדל"ן. אסטרטגיה זו מאפשרת לנו להפחית משמעותית את החשיפה לתנודתיות בשוק מכירות הדירות, תוך התמקדות בניהול סיכוני הביצוע בלבד. באמצעות שמירה על אחוזי מימון מבוקרים, אנו מצליחים להשיג איזון אופטימלי בין תשואה לסיכון. גישה זו משקפת את המחויבות שלנו לניהול השקעות אחראי ויעיל, המותאם לתנאי השוק הנוכחיים. אני מודה לעמית שריג, מנהל מחלקת אשראי עסקי, שהוביל את העסקה מטעם מנורה מבטחים".

ליאור סוסונקין, מנהל מערך אשראי עסקי ותשתיות במגדל ביטוח ופיננסים: "מימון פרויקט שדה דב הוא אבן דרך נוספת באסטרטגיה של מגדל להרחבת פעילות האשראי הלא סחיר ולהעמקת הפעילות במימון קבוצות בעלי קרקע. אנו רואים פוטנציאל משמעותי במתחם זה, הן בשל מיקומו הייחודי בקו החוף של תל אביב והן בשל ההיקף הנרחב של יחידות הדיור המתוכננות בו. שיתוף הפעולה שלנו עם ברקת בתחום מימון הנדל"ן, מאפשר לנו להמשיך להביא ערך מוסף לחוסכים שלנו לצד מימון יזמות נדל"ן מורכבת בישראל".

זיו פרנקל, מנהל תחום האשראי בעמיתים: "מימון קבוצת הרכישה בשדה דב מצטרף לפעילות האשראי המגוונת של עמיתים הכוללת מימון ליווי בניה למגורים. עמיתים מתמקדת במימון פרויקטים באזורי ביקוש מובילים. מבנה המימון בעסקה זו אינו חשוף לסיכוני ביקוש ומהווה התאמה לאסטרטגיית ניהול תיק האשראי של עמיתים."

עו"ד ערן מזרחי, שותף במשרד אפשטיין רוזנבלום מעוז( ERM) מלווה את ברקת בעסקה זו, ועו"ד יהודית גל-אור וטל ביגניץ ממשרד מיתר מלווים את עמיתים, מנורה ומגדל. את בעלי הקרקע ייצג עו"ד מיכאל שטיינבך.

כזכור, מימון זה לבעלי הזכויות בשדה דב מצטרף לעסקת הדגל של ברקת שהינה ליווי לפרויקט כיכר המדינה האייקוני בתל אביב, הנחשב למימון הגדול ביותר שניתן לפרויקט מגורים בישראל על ידי גוף מימון שאינו בנק. במסגרת הפרויקט העמידה ברקת לכ-240 בעלי קרקע מסגרת אשראי בסכום של למעלה מ-2 מיליארד שקל, ובשטח מוקמים 3 מגדלי ספירלה זכוכית יוקרתיים שיכללו כ-450 דירות.





