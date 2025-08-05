ההיסטוריה של השתלטות על מוסדות סטטיסטיים כלכליים



דו"ח התעסוקה של יולי 2025 והחלטת הפיטורים

נתוני התעסוקה השליילים

ב-1 באוגוסט 2025, לשכת הסטטיסטיקה של העבודה פרסמה את דו"ח התעסוקה לחודש יולי, שהתגלה כחלש מהציפיות. בעקבות הדוח הנשיא טראמפ פיטר את אריקה מקאנטארפר הממונה על הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה (BLS), בטענה של הטיית נתונים. הדו"ח הצביע על תוספת של 73,000 משרות בלבד, נתון שנפל באופן ניכר מההערכות הצנועות של 100,000 משרות . בנוסף, ה BLS הודיעה על תיקון משמעותי כלפי מטה לנתוני יצירת המשרות שדווחו בעבר עבור חודשים מאי ויוני, והפחיתה את הסך הכללי ב-258,000 משרות. שיעור האבטלה רשם עלייה קלה ל-4.2 אחוזים. נתונים אלו, המציגים האטה חדה בצמיחת המשרות ותיקונים שליליים, סיפקו את הרקע המיידי לתגובת הנשיא.

תגובתו המיידית והאשמותיו של הנשיא טראמפ

שעות ספורות לאחר פרסום דו"ח התעסוקה המאכזב, הנשיא דונלד טראמפ הודיע בפומבי כי הורה לפטר באופן מיידי את אריקה מקאנטרפר. לא הייתה אינטראקציה שלילית מתועדת או סכסוך קודם בין הנשיא טראמפ למקאנטרפר לפני פרסום דו"ח זה; הפיטורים היו תגובה מיידית וחד-צדדית לנתונים השליליים. בסדרת פרסומים ברשתות החברתיות, טראמפ השמיע האשמות נגד מקאנטרפר, וציין "חוסר יכולת" וטען ל"מניע נסתר" מאחורי "שינוי נתוני התעסוקה" כדי להכפיש את ממשלו. הוא הצהיר כי, לדעתו, "מספרי המשרות של היום זויפו כדי לגרום לרפובליקנים, ולי, להיראות רע. "טראמפ טען עוד, "ללא הוכחות" הוא סיכם כי מקאנטרפר תוחלף ב"מישהו מוכשר ומוסמך הרבה יותר", והדגיש כי "מספרים חשובים כאלה חייבים להיות הוגנים ומדויקים, אסור לתמרן אותם למטרות פוליטיות".

הפיטורים המיידיים בעקבות נתונים בלתי-חיוביים, יחד עם האשמות במניפולציה, ממחישים גישת מנהיגות המעדיפה שליטה בנרטיב הציבורי על פני התמודדות עם עובדות לא נוחות. גישה זו יוצרת אפקט מצנן, שבו עובדי ציבור עלולים להסס לדווח מידע מדויק אך לא נוח פוליטית, ובכך פוגעת באובייקטיביות של הסטטיסטיקה הרשמית ומכשילה קבלת החלטות מושכלת.

גינוי נרחב מצד הקהילה הכלכלית והמחקרית

זעקה מאוחדת נגד פוליטיזציה

פיטוריה של אריקה מקאנטרפר עוררו מיד גינוי נרחב מצד קשת מגוונת ומשפיעה של כלכלנים, חוקרים ופקידי ממשל לשעבר. הדאגה המרכזית הייתה הפוליטיזציה הנתפסת של סוכנויות סטטיסטיות ממשלתיות עצמאיות והפוטנציאל לשחוק את אמון הציבור בנתונים כלכליים פדרליים. מומחים הדגישו כי היושרה וחוסר הפניות של לשכת הסטטיסטיקה של העבודה חיוניים לשמירה על אמון הציבור ולאפשר קבלת החלטות כלכליות מושכלת.

קולות התנגדות והגנה על יושרה מכל עבר.

וויליאם ביץ׳: רפובליקני קודמה של מקאנטרפר, שמונה על ידי טראמפ , גינה את הפיטורים כ"חסרי בסיס לחלוטין" והזהיר כי הם "יוצרים תקדים מסוכן ומערערים את המשימה הסטטיסטית של הלשכה".

מחוקקים דמוקרטים: צ'אק שומר האשים את טראמפ ב"ירי בשליח". קורי בוקר העיר כי האירוע "נשמע מאוד סובייטי, מאוד סמכותני, מאוד '1984". אליזבת וורן הוסיפה, "במקום לעזור לאנשים להשיג עבודות טובות, דונלד טראמפ פשוט פיטר את הסטטיסטיקאית שדיווחה על נתוני עבודה גרועים שהמלך לעתיד אינו אוהב".

הגינוי המאוחד והחזק מצביע על הפרה נתפסת של נורמות מוסדיות ועל מתקפה על עצמאותם של גופים סטטיסטיים מפני התערבות פוליטית. הדבר נתפס כניסיון להפעיל שליטה פוליטית על דיווח עובדתי, דבר המנוגד לעקרונות ממשל כלכלי תקין.

תגובת השוק הפיננסי לאירועים

ירידה מיידית בשוק

ביום שישי, 1 באוגוסט 2025, באותו יום שבו פורסם דו"ח התעסוקה החלש ואריקה מקאנטרפר פוטרה, שוקי המניות בארה"ב חוו ירידה משמעותית . מדד S&P 500 היה בדרך לירידה היומית הגדולה ביותר באחוזים מזה למעלה משלושה חודשים.

נתונים ראשוניים בסיום המסחר הראו ירידות בולטות בכל המדדים העיקריים: