ההיסטוריה של השתלטות על מוסדות סטטיסטיים כלכליים

דו"ח התעסוקה של יולי 2025 והחלטת הפיטורים
נתוני התעסוקה השליילים
ב-1 באוגוסט 2025, לשכת הסטטיסטיקה של העבודה פרסמה את דו"ח התעסוקה לחודש יולי, שהתגלה כחלש מהציפיות. בעקבות הדוח הנשיא טראמפ פיטר את אריקה מקאנטארפר הממונה על הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה (BLS), בטענה של הטיית נתונים. הדו"ח הצביע על תוספת של 73,000 משרות בלבד, נתון שנפל באופן ניכר מההערכות הצנועות של 100,000 משרות . בנוסף, ה BLS הודיעה על תיקון משמעותי כלפי מטה לנתוני יצירת המשרות שדווחו בעבר עבור חודשים מאי ויוני, והפחיתה את הסך הכללי ב-258,000 משרות. שיעור האבטלה רשם עלייה קלה ל-4.2 אחוזים. נתונים אלו, המציגים האטה חדה בצמיחת המשרות ותיקונים שליליים, סיפקו את הרקע המיידי לתגובת הנשיא.
תגובתו המיידית והאשמותיו של הנשיא טראמפ
שעות ספורות לאחר פרסום דו"ח התעסוקה המאכזב, הנשיא דונלד טראמפ הודיע בפומבי כי הורה לפטר באופן מיידי את אריקה מקאנטרפר. לא הייתה אינטראקציה שלילית מתועדת או סכסוך קודם בין הנשיא טראמפ למקאנטרפר לפני פרסום דו"ח זה; הפיטורים היו תגובה מיידית וחד-צדדית לנתונים השליליים. בסדרת פרסומים ברשתות החברתיות, טראמפ השמיע האשמות נגד מקאנטרפר, וציין "חוסר יכולת" וטען ל"מניע נסתר" מאחורי "שינוי נתוני התעסוקה" כדי להכפיש את ממשלו. הוא הצהיר כי, לדעתו, "מספרי המשרות של היום זויפו כדי לגרום לרפובליקנים, ולי, להיראות רע. "טראמפ טען עוד, "ללא הוכחות" הוא סיכם כי מקאנטרפר תוחלף ב"מישהו מוכשר ומוסמך הרבה יותר", והדגיש כי "מספרים חשובים כאלה חייבים להיות הוגנים ומדויקים, אסור לתמרן אותם למטרות פוליטיות".
הפיטורים המיידיים בעקבות נתונים בלתי-חיוביים, יחד עם האשמות במניפולציה, ממחישים גישת מנהיגות המעדיפה שליטה בנרטיב הציבורי על פני התמודדות עם עובדות לא נוחות. גישה זו יוצרת אפקט מצנן, שבו עובדי ציבור עלולים להסס לדווח מידע מדויק אך לא נוח פוליטית, ובכך פוגעת באובייקטיביות של הסטטיסטיקה הרשמית ומכשילה קבלת החלטות מושכלת.
גינוי נרחב מצד הקהילה הכלכלית והמחקרית
זעקה מאוחדת נגד פוליטיזציה
פיטוריה של אריקה מקאנטרפר עוררו מיד גינוי נרחב מצד קשת מגוונת ומשפיעה של כלכלנים, חוקרים ופקידי ממשל לשעבר. הדאגה המרכזית הייתה הפוליטיזציה הנתפסת של סוכנויות סטטיסטיות ממשלתיות עצמאיות והפוטנציאל לשחוק את אמון הציבור בנתונים כלכליים פדרליים. מומחים הדגישו כי היושרה וחוסר הפניות של לשכת הסטטיסטיקה של העבודה חיוניים לשמירה על אמון הציבור ולאפשר קבלת החלטות כלכליות מושכלת.
קולות התנגדות והגנה על יושרה מכל עבר.
וויליאם ביץ׳: רפובליקני קודמה של מקאנטרפר, שמונה על ידי טראמפ , גינה את הפיטורים כ"חסרי בסיס לחלוטין" והזהיר כי הם "יוצרים תקדים מסוכן ומערערים את המשימה הסטטיסטית של הלשכה".
מחוקקים דמוקרטים: צ'אק שומר האשים את טראמפ ב"ירי בשליח". קורי בוקר העיר כי האירוע "נשמע מאוד סובייטי, מאוד סמכותני, מאוד '1984". אליזבת וורן הוסיפה, "במקום לעזור לאנשים להשיג עבודות טובות, דונלד טראמפ פשוט פיטר את הסטטיסטיקאית שדיווחה על נתוני עבודה גרועים שהמלך לעתיד אינו אוהב".
הגינוי המאוחד והחזק מצביע על הפרה נתפסת של נורמות מוסדיות ועל מתקפה על עצמאותם של גופים סטטיסטיים מפני התערבות פוליטית. הדבר נתפס כניסיון להפעיל שליטה פוליטית על דיווח עובדתי, דבר המנוגד לעקרונות ממשל כלכלי תקין.
תגובת השוק הפיננסי לאירועים
ירידה מיידית בשוק
ביום שישי, 1 באוגוסט 2025, באותו יום שבו פורסם דו"ח התעסוקה החלש ואריקה מקאנטרפר פוטרה, שוקי המניות בארה"ב חוו ירידה משמעותית . מדד S&P 500 היה בדרך לירידה היומית הגדולה ביותר באחוזים מזה למעלה משלושה חודשים.
נתונים ראשוניים בסיום המסחר הראו ירידות בולטות בכל המדדים העיקריים:
|
מדד
|
ירידה באחוזים
|
נקודות שאבדו
|
נקודות סגירה
|
S&P 500
|
1.60%
|
101.60
|
6,237.79
|
נאסד"ק
|
2.24%
|
472.78
|
20,649.67
|
דאו ג'ונס
|
1.23%
|
543.97
|
43,587.01
השלכות על מדיניות הפדרל ריזרב
פרסום דו"ח התעסוקה החלש הגביר באופן משמעותי את הסבירות שהפדרל ריזרב יבחר להוריד את הריבית בפגישתו הבאה בספטמבר. למרות לחץ מתמשך מצד הנשיא טראמפ, הפד בחר להותיר את ריבית המפתח שלו יציבה מוקדם יותר באותו שבוע. עם זאת, נתוני התעסוקה החלשים עלולים לאלץ את הפד להפוך גמיש יותר לרעיון של הורדת ריבית, בתיאום עם המנדט הכפול שלו לקדם תעסוקה גבוהה תוך שמירה על יציבות מחירים.
הפוליטיזציה של נתוני ה-BLS מציבה אתגר ישיר לעצמאות התפעולית של הפדרל ריזרב וליכולתו לנהל ביעילות את הכלכלה. אם הנתונים שעליהם הוא מסתמך נתפסים כפשרניים, איתותי המדיניות של הפד עלולים לאבד אמינות, מה שיוביל לתוצאות מדיניות לא אופטימליות. מצב זה יוצר סיכון מערכתי שבו התערבות פוליטית בנתונים עלולה לשתק את יכולתו של הבנק המרכזי לשמור על יציבות כלכלית.
מתי ההשתלטות סטטיסטית נחשבת קריטית?
במדינות דמוקרטיות, עצמאות מוסדית היא עיקרון יסוד לשמירה על אמון הציבור וקבלת החלטות מדויקת.
שינוי או פיטורין של בכירים סטטיסטיים רק בגלל תוצרים לא מוצלחים נחשבים פעולות המתקרבות לשליטה פוליטית ואף סמכותנית.
במקרה ארגנטינה הבעיה נמשכה שנים, ותוקנה רק לאחר לחץ חיצוני משמעותי.
במקרה טראמפ–מקאנטארפר, מדובר בפעם הראשונה שהוגדרה כהתערבות רשמית כזו בארה"ב, עם השלכות חזקות על אמון הציבור והשוק.
המסקנות: השלכות על יושרה בנתונים וממשל כלכלי
המקרה של פיטורי נציבת הלשכה לסטטיסטיקת עבודה בארצות הברית על ידי הנשיא טראמפ, בתגובה לדו"ח תעסוקה שלילי, מהווה דוגמה בולטת לאופן שבו פוליטיקאים מנסים להשפיע על גורמים סטטיסטיים ופיננסיים. ניסיון זה לא היה רק מהלך פוליטי, אלא מתקפה ישירה על עצמאות המוסדות המקצועיים ועל מהימנות הנתונים שהם מפרסמים. ההתערבות הזו יצרה שורה של השלכות חמורות:
פגיעה בנתונים סטטיסטיים: האשמות חסרות בסיס מצד הנשיא כלפי נתוני התעסוקה מערערות את האמון הבסיסי של הציבור במידע הרשמי. הדבר עלול להוביל ל"אפקט מצנן" שבו עובדי ציבור יחששו לפרסם נתונים שאינם נוחים פוליטית.
השפעה על גורמים פיננסיים: התגובה החריפה של השווקים הפיננסיים, שבאו לידי ביטוי בירידות חדות במדדים המובילים, מדגישה את התלות הקריטית של המשקיעים והכלכלה באמינות הנתונים. כאשר האמון בנתונים נפגע, נוצרת אי-ודאות שמזיקה ליציבות השוק.
ערעור הבנק המרכזי: ההתערבות בנתוני התעסוקה עלולה לפגוע גם ביכולתו של הבנק המרכזי (הפדרל ריזרב במקרה זה) לקבל החלטות מושכלות. הבנק המרכזי מסתמך על נתונים מדויקים כדי לנהל את המדיניות המוניטרית, ופוליטיזציה של הנתונים מסכנת את עצמאותו ויעילותו בשמירה על יציבות כלכלית.
פעולה חסרת תקדים זו עוררה גינוי מאוחד ונחרץ מצד הקהילה הכלכלית והמחקרית, שהדגישה חששות עמוקים מפוליטיזציה של סוכנויות סטטיסטיות פדרליות והפוטנציאל לשחיקה חמורה של אמון הציבור בנתונים כלכליים רשמיים. שוקי הפיננסים הגיבו באופן שלילי לשילוב של נתוני התעסוקה החלשים והודעות המכסים, מה שהדגיש את התלות הקריטית של המשקיעים באינדיקטורים כלכליים מדויקים. דו"ח התעסוקה גם הגביר באופן משמעותי את הציפיות להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב.
לסיכום, מקרים של התערבות פוליטית במוסדות סטטיסטיים מדגישים עד כמה חשובה עצמאותם המלאה של גופים אלו. בלי נתונים אמינים, מערכת קבלת ההחלטות הכלכלית נפגעת, אמון הציבור והמשקיעים מתערער, והכלכלה כולה חשופה לחוסר יציבות.
מרווחים שוקי הון בע"מ.
קובי אליסוף - מנכ"ל.
דניאל בן אוליאל – מנהל תיקים.
אופיר גנץ-כלכלן ואנליסט.
יאיר מור – כלכלן ואנליסט.
מסמך זה הוכן על ידי חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ, יתכן כי מטבע הדברים יאפשר והפרטים יהיו חסרים או בלתי מעודכנים. אשר על כן מופנה מסמך זה לגופים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמך המסמך החלטות השקעה. אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום יעוץ או הזמנה לרכוש (ואו למכור) את ני"ע המוזכרים בו .ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם , אם יגרם, למאן דהוא כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה, את ני"ע המוזכרים במסמך זה, כולם או חלקם, והיא עשויה למכור הן במגמת קניה והן במגמת מכירה, בכל אחד מניירות הערך הנ"ל.