מה הבעיה להשקיע בחברות שמפסידות כסף?

אחד העקרונות החשובים בעולם ההשקעות הוא בחירה בחברות איכותיות, כאלו שמייצרות רווח נקי אמיתי לאורך זמן. כשחברה רווחית באופן עקבי, היא מראה שהמודל העסקי שלה עובד, שיש ביקוש יציב למוצריה או שירותיה, ושקיים בסיס חזק להמשך צמיחה והתפתחות.

מחקר של פרופ’ רוברט נובי-מארקס (The Other Side of Value, 2011) הראה שחברות שמציגות רווחיות גבוהה באופן קבוע מצליחות להניב תשואות גבוהות יותר מהממוצע לאורך זמן. כלומר, כשמשקיעים בחברות שמרוויחות כסף באמת - יש סיכוי טוב יותר להשיג תוצאות טובות מהשוק כולו.

בנוסף, גם המחקר של פאמה ופרנץ' (Fama and French, 2015) מחזק את הגישה הזו. במודל חמשת הגורמים שלהם הם הוסיפו את גורם הרווחיות כמרכיב מפתח שמסביר תשואות של מניות.

בדיוק בגלל זה פיתחנו באינדקס כבר לפני כ- 7 שנים, סדרה של מדדי מניות ייחודיים שבנויה על עקרון פשוט אך עוצמתי - רווחיות. הרעיון היה לסנן החוצה את החברות שמפסידות לאורך זמן ולהשקיע רק באלו שמוכיחות שהן יודעות להרוויח.

ומה הבעיה להשקיע בחברות שמפסידות כסף?

קודם כל, חברה שמפסידה לא יכולה באמת להשקיע בצמיחה בלי לקחת הלוואות יקרות או לגייס עוד כסף מהמשקיעים. המשמעות היא שעלות החוב שלה גבוהה יותר, והסיכון למחזיקי המניות גדל. בנוסף, חברות מפסידות נוטות לבצע גיוסי הון חדשים ולהנפיק עוד מניות, מה שמדלל את הערך של בעלי המניות הקיימים. דוגמה טובה לכך אפשר לראות אצל הרבה חברות ביוטכנולוגיה: רעיון מצוין, פוטנציאל ענק, אבל בלי רווחיות בפועל המשקיעים מוצאים את עצמם עם נתח קטן יותר ויותר מהעוגה.

איך בונים נכון מדד של חברות רווחיות?

כדי שחברה תוכל להיכנס לאחד ממדדי הרווחיות של אינדקס לדוגמא, היא תהיה חייבת להציג רווח נקי חיובי לפחות בשנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות, או שלוש מתוך חמש השנים האחרונות. השיטה הזו שואפת לבחון רווחיות ארוכת טווח ומנסה לנטרל השפעה של אירועים חד פעמיים.

מדדי הרווחיות מתמקדים בפילוח ענפי ובחלוקה לפי גודל חברות:

אינדקס ישראל 100 רווחיות משקל שווה: עוקב אחרי 100 החברות הגדולות בישראל שמציגות רווחיות עקבית. כל מניה מקבלת משקל זהה - כך אין תלות יתר בחברות ענק בודדות ונשמר הפיזור הרחב.

אינדקס ת"א Mid Cap רווחיות: מתמקד בחברות בעלות שווי שוק בינוני בת"א, שמוכיחות רווחיות לאורך זמן. כך אפשר להיחשף לצמיחה של חברות בינוניות, בלי לוותר על יציבות.

אינדקס ת"א Small Cap 60 רווחיות: מאפשר השקעה ב-60 חברות Small Cap רווחיות בבורסה בת"א. מדובר לרוב בחברות צומחות, שמצליחות לייצר רווח גם כשהן עדיין בשלב מוקדם יחסית.

אינדקס טכנולוגיה ישראל רווחיות משקל שווה: מרכז חברות מענף הטכנולוגיה בישראל שמראות רווחיות מתמשכת. גם כאן כל מניה מקבלת משקל זהה, כדי לאזן בין החברות השונות בענף. ייחודיות המדד הוא בנטרול חברות הטכנולוגיה שמוכרות "סיפור" וצמיחה עתידית, ללא מודל עסקי מוכח.

למה יש הגיון להתמקד בחברות הרווחיות והאם זה עובד?

כשמשקיעים במדד שמבוסס על עקרון הרווחיות, מקבלים תמהיל של מניות שמסנן החוצה חברות שלא מצליחות לייצר ערך אמיתי למשקיעים. זה לא מבטיח תשואה מיידית, אבל זה יוצר נקודת פתיחה איכותית ומבוססת יותר להשקעה לאורך זמן.

בחינה של המספרים מראה תמונה מעניינת. למשל, מדד ת"א 125, שמכיל גם חברות הפסדיות, עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-58.68%, בעוד שמדד אינדקס ישראל 100 רווחיות משקל שווה, שמחזיק רק חברות רווחיות, עלה באותה תקופה ב-65.29%. גם בטווח הארוך זה בולט: ב-5 השנים האחרונות ת"א 125 עשה 118.37% לעומת 145.87% במדד הותיק של אינדקס המבוסס חברות רווחיות.

דוגמה נוספת היא מדד אינדקס ת"א Mid Cap רווחיות שמחזיק רק חברות רווחיות עלה 72.36% ב-12 חודשים האחרונים ו-159.86% בחמש שנים.

לעומת מדד ת"א 90 שמחזיק חברות בינוניות בלי סינון רווחיות - הוא עלה ב-12 חודשים 67.74% וב-5 שנים 135.37% בלבד.

בסופו של דבר, רווחיות עקבית היא אחת האינדיקציות הברורות ביותר לכך שחברה מתנהלת נכון. מדדים מבוססי רווחיות יכולים להוות תוספת חכמה לתיק השקעות, במיוחד עבור מי שמאמין בהשקעה פאסיבית, אך רוצה למקד את החשיפה שלו בחברות שמוכיחות את עצמן בשורה התחתונה.



