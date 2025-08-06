נחתם הסכם גג חדש ברמת השרון

בזכות קידומו של שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל חיים כץ, היום נחתם הסכם גג משמעותי בין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ועיריית רמת השרון – אשר יניב עשרות אלפי יחידות דיור חדשות ויתניע שדרוג משמעותי ורחב היקף במרחב העירוני. ההסכם יאפשר לרמת השרון להקים שכונות מגורים חדשות בזכות העתקת מתקנים צבאיים ומפעלים ביטחוניים.
הסכם הגג כולל הקמה של למעלה מ-57,000 יחידות דיור חדשות לצד שטחי תעסוקה ומסחר, והוא מתבסס על פינוי מחנות צה"ל בגלילות והעתקת מפעל תע"ש ממיקומו הנוכחי. ההשקעה שתוקדש במסגרת ההסכם עבור פיתוח תשתיות צפויה לעמוד על למעלה מ-10 מיליארד ₪ ותכלול: פיתוח ושדרוג תשתיות תחבורה, שדרוג תשתיות ניקוז, הקמת מוסדות ציבור, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים ועוד.
הסכם הגג מחולק לשני שלבים. שלב א' כולל הקמת ארבע שכונות חדשות הכוללות כ-26,336 יח"ד, לצד כ-2.5 מיליון מ"ר למסחר ותעסוקה: בדרום גלילות - 16,782 יח"ד; בגלילות צפון מערב – 3,340 יח"ד; בגלילות צפון מזרח – 2,660 יח"ד; וברצועת הנופש מזרח, דרומית למרכז הטניס - 3,554 יח"ד נוספות. שלב ב' צפוי לצאת לדרך לאחר השלמת השיווק והבנייה של שלב א' והוא יתמקד בפיתוח מתחם תע"ש, בו צפויים להיבנות כ-30 אלף יח"ד נוספות.
חיים כץ, שר הבינוי והשיכון: "הסכם הגג ברמת השרון הוא בשורה אמיתית להגדלת היצע הדירות במרכז. נביא להקמת עשרות אלפי יחידות דיור חדשות ונשקיע מליארדים בפיתוח תשתיות בעיר. ההסכמים שנחתמו ואלו שיתווספו, הם תולדה של מהלך להסרת חסמים שהובלתי. אמשיך לקדם את הנושא לטובת הציבור בישראל".
ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "הסכם הגג עליו חתמנו מהווה המשך ישיר למאמצינו להגדיל את היצע יחידות הדיור בכל רחבי הארץ וגם במרכזה. הסכם עם רמת השרון הוא מהלך אסטרטגי שבמסגרתו יוקמו שכונות מגורים חדשות לצד תקצוב משמעותי לפיתוח תשתיות עירוניות – תחבורה, ניקוז, שטחים פתוחים ומוסדות ציבור. הרשות מקצה משאבים רבים להעתקת מוסדות וגופים המשתמשים בקרקעות מדינה, כדי לאפשר שימוש מושכל בקרקע ולטובת הציבור. בדומה להצלחת המכרזים ברובע שדה דב, גם ההסכם עם רמת השרון מהווה דוגמה ליתרון בניהול מרכזי של קרקעות מדינה"
ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר: "בזכות ההסכם יחל עידן חדש ברמת השרון של פיתוח, בניית תשתיות פארקים, מבני ציבור ופרויקטים עצומים. הסכם הגג מבטיח שהבניה בעיר תהיה מלווה בתמורות חסרות תקדים, שיתנו לעיר אפשרויות עצומות לשדרג את רמת החיים של תושבי רמת השרון. הוא יאפשר תכנון מבוקר של הפיתוח ויצירת מרקם אחיד במקום שכל שכונה תבנה בנפרד. חשוב לי לציין שמרכז העיר, אזור המושבה ההיסטורי, יישאר ממותן מבחינת הבניה, והגידול בו יהיה כולו יהיה טבעי דרך התחדשות עירונית כך שהתושבים הוותיקים ייהנו מהתמורות ללא שינוי באורחות חייהם".
פיתוח פארק ליניארי משולב דופן בנויה ברובע גלילות, קרדיט הדמיות: מזור פירשט אדריכלים