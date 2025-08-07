חברת הפינטק שמשלימה גיוס של 56 מיליון דולר מהבנקים המובילים בעולם

קפיטוליס (Capitolis), חברת הפינטק אשר פיתחה פלטפורמה המאפשרת לבנקים ולגופים פיננסיים למקסם את היעילות שלהם בשווקים באמצעות סינרגיה ושיתוף פעולה, השלימה גיוס אסטרטגי של 56 מיליון דולר מהבנקים המובילים בעולם. לסבב הגיוס הצטרפו Barclays, BNP Paribas וJPMorgan לצד המשקיעים הקיימים מענף הבנקאות בהם Citi, Morgan Stanley, State Street ,UBS וקרנות הון סיכון מובילות בהן Canapi Ventures, 9Yards Capital וGreenfield Partners – שהשקיעו בחברה בסבב D ב-2022. עם השלמת הסבב הזה עלה סך גיוסי ההון לחברה לכ-350 מ' ד'.
קפיטוליס ממשיכה לצמוח בקצב מהיר ולהתרחב, וההשקעות החדשות יאפשרו לה להאיץ את הפעילות בכל תחומי פעילותה. קפיטוליס פועלת כשותפה אסטרטגית עבור תעשיית השירותים הפיננסיים, ופועלת בצמוד לבנקים וגופים פיננסיים מובילים ברחבי העולם במטרה לספק פתרונות חדשניים לאתגרי האופטימיזציה המרכזיים של השוק.
"הבעת האמון שקפיטוליס מקבלת מצד הבנקים החשובים בעולם אינה טריוויאלית עבורנו, ואנו שמחים לקבל את Barclays ו-BNP כמשקיעים חדשים, לצד המשך תמיכה מצד משקיענו הוותיקים", אמר גיל מנדלזיס, מנכ"ל ומייסד קפיטוליס. "מרגש לראות גם את התמיכה החזקה מצד קרנות ההון סיכון שהובילו את סבב D שלנו וממשיכות להשקיע בנו. ההשקעות הללו יסייעו לנו להאיץ את הצמיחה ולהעמיק את ההשפעה שלנו בשוקי ההון", אמר מנדלזיס והוסיף כי הבנקאות הגלובלית עוברת מהפיכה וקפיטוליס היא חלק בלתי נפרד ממהלך זה. "אנחנו משנים את עולם הבנקאות ומכניסים אליו כלים חדשניים שמאפשרים למערכת הפיננסית למקסם את הפעילות שלה ".
"אנחנו שמחים לתמוך בפיתוח המתמשך של מוצרים חדשניים מבית קפיטוליס וההשקעה הזו מחזקת עוד יותר את שיתוף הפעולה בינינו", אמר קסטר קיטינג, ראש תחום ההשקעות אסטרטגיות ב-Barclays בארה"ב. " לדבריו הצטרף ג'ונייד בג, ראש תחום השקעות אסטרטגיות ב-BNP Paribas: "אנו נרגשים לתמוך בצמיחתה של קפיטוליס ולשתף פעולה עם צוות ההנהגה החזק שלה בפיתוח פתרונות חדשניים שיאפשרו לנו כבנק גדול לשרת את לקוחותינו בצורה טובה יותר".