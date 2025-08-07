קרנות כספיות - 10 הקרנות הכספיות הגדולות בישראל - ההפרשים השנתיים קטנים מאוד

אין ספק ששוק ההון הישראלי עובר עכשיו תקופה "שונה". עד תחילת חודש יולי האופק היה בהיר ואופטימי עד אין קץ. יש האומרים ששם הגענו לתמחור קצת קיצוני בחלק מן הסקטורים כאשר האופוריה הכללית דיברה על מזרח תיכון חדש שבו ישראל תהיה מעצמה אזורית של שלום ושגשוג. אוקי, אז קצת הגזמתי, אבל העיקרון ברור והחיוב היה הרבה יותר בראדאר המשקיעים מאשר הצד השלילי של הדברים.

אבל, כמו בכל מגמה חיובית, חייבים תקופות של עיכול או תיקון. זהו חלק בלתי נפרד מן ה"משחק הגדול" הנקרא שוק ההון. השאלה הייתה: מה יהיה הטריגר לכך? האם וול-סטריט תכוון אותנו מטה? הרי שם הייתה-ישנה מגמה לא פחות חיובית וקיצונית. בינתיים, זה לא קרה למרות שרואים בהחלט סימני עייפות החומר בחלק מן הפעילות בארה"ב. אז מה היה הטריגר? מסתבר שלא ניתן לבטל כל כך מהר את הצרה הזו הנקראת עזה.

תקופה ארוכה, המערכה הדרומית הייתה בחלק האחורי של התודעה. חיזבאללה, סוריה ואיראן היו בכותרות, והמוסכמה בישראל הייתה שאם נסכים לוותר בצורה משמעותית בנקודות חשובות, החמאס יסכים לעוד עסקה שתיישם הפסקת אש ארוכת טווח, עם סיכוי להגיע לסיום המלחמה בצורה רגועה יחסית. ובמיוחד, לקבל בתהליך הזה את כל חטופינו. והנה, מסע התעמולה של ההרעבה בעזה, אשר גרם לנזק נוסף ודי קטלני לתדמיתנו בעולם, יחד עם החלטות מדינות להכרה במדינה פלסטינית, והתחושה שאנו נחלשים פנימית מן השחיקה של המילואים, ומן העימות בין תומכי ומתנגדי הממשלה, כל אלו, כנראה, הביאו למה שלא ציפו: החמאס לא מוכן לשחק את תפקידו ולהסכים לעסקה.

אירוע שהכניס רבים וטובים לדילמה גדולה: האם להישאר במלוא ההיקף ההשקעתי שלהם או לממש בינתיים חלק ממנו כאשר המחירים הרבה יותר גבוהים מאשר ממוצע הקנייה. הסנונית הראשונה לתהליך הזה אובחן כאשר סקטור הבנקים המיר את מעמדו ממצב של ביצועי יתר ביחס לשוק למצב של ביצועי חסר יחסיים. כרגע, אנו סוחבים כבר חודש של דשדוש. כל זה כדי לומר שההתלהבות כלפי סקטורים בולטים, והשוק בכללותו, ירדה די הרבה ואנו, כנראה, נכנסים לתקופה של עיכול-תיקון. אז מה הגיוני יותר מאשר לבחון את קרנות ה"חניה" שלנו? הכספיות. לפניכם טבלה של הגדולות ביותר, הממוינת על פי הגודל וכאשר המובילות בטווחים מודגשות:





קודם כל: ואוו! מזמן לא ראיתי גדלים כאלו בקרנות וזה, בכל מקרה, מרשים לראות נכס פיננסי, נסחר יומית, בגודל של 12.4 מיליארדי שקלים! אבל, שימו לב למנעד בין הגדולה ביותר לאחרונה ב-10 הגדולות: הגדולה פי 2.11 מן האחרונה !! כך שיש כאן העדפה ברורה לחלק מן השמות ואנו נעבור ביחד על הנתונים שיכולים, אולי, להסביר עניין זה. עוד אלמנט מעניין: כל דמי הניהול גבוהים יחסית כאשר הקרן הזולה ביותר עומדת על 0.14% לשנה והיקרה ביותר על 0.22% כאשר הקרן הגדולה גובה 0.18%! זה אומר שהמשקיעים בקרנות האלו כבר אינם מתעקשים לראות בדמי הניהול אלמנט בחירה קריטי.

בנושא התשואות, קצת הופתעתי לראות את הפיזור של ההובלה. לכאורה, היינו מצפים להתמדה של הובלה בטווחים השונים אבל זה לא המצב. ברמה החודשית (אנו רק בתחילת החודש...) אנו מוצאים את שתי הכספיות של הראל עם 0.06% מול ממוצע טבלה וממוצע קטגוריה של 0.05%. אבל, חודשית, הבכורה מגיעה לקרן של מיטב עם 0.42% מול ממוצעים של 0.40% ו-0.39%. מתחילת השנה אנו מגלים שוב את הקרן של מיטב עם 2.72% אבל עם חברה לדרך של קסם עם אותה תשואה ממש מול ממוצעים של 2.70% ו-2.67%. לבסוף, שנתית, קרן ישנה-חדשה בולטת: זו של הראל שפגשנו מתחילת החודש עם 4.48% מול ממוצעים של 4.45% ו-4.42%.

הקרן היקרה ביותר הינה אחת של מגדל עם 0.22%, וכאמור, הקרן הגדולה ביותר הינה זו של הראל כספית מגמת ריבית עם 12.498 מיליארדי שקלים. מכל הנאמר כאן נוכל להסיק עניין עקרוני אחד: קשה לבחור בקרן, או אפילו בחברה טובה אחת, לאורך זמן. כמו בכל תחום, כדאי לעשות שיעורי בית ולגוון בכמה קרנות שונות כאשר בזמנים מסוימים אלו יעלו יותר מן האחרות. בכל אופן, ההפרשים השנתיים קטנים מאוד כך שזה יותר עניין של "הרגשה" מאשר הגעה לתשואות מדהימות שונות.

לסיכום נזכיר את היתרונות של הקרנות הכספיות מול יכולות "חניית כספים" בצורה אחרת, ובמיוחד פיקדונות בנקאיים. ראשית, ובעיקר, נזילות מיידית. שנית, יכולת לקנות ולמכור בדיוק את הכמות הדרושה לנו וללא עלויות מסחר מיותרות. ושלישית, ביטחון מוחלט על הכסף כאשר התשואות הטובות ביותר בכספיות המוצלחות עולות בהרבה על מה שניתן להשיג בבנק. חייבים לקחת בחשבון את ענייני המס המשולמים מעבר לעליית האינפלציה. בסה"כ, בעיני, הקרנות הכספיות הינן עדיין הכלי האולטימטיבי (השקלי) לחסכון ללא סיכון, או להמתנה עד שנמצא משהו יותר טוב. ביחד ננצח תמיד!





תמונה: Dreamstime



