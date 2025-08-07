אורמת טכנולוגיות מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2025

דורון בלשר, מנכ"ל אורמת: "אורמת מדווחת על תוצאות שיא בהכנסות וה EBITDA המתואם ברבעון השני, עם עלייה של 9.9% בהכנסות, צמיחה של 26.1% ברווח הנקי וגידול של 6.7% ב-EBITDA המתואם. תוצאות אלה הושפעו לטובה מהגידול המתמשך בהכנסות והשיפור ברווחיות של מגזר המוצרים, וכן מהשיפור בתוצאות של מגזר אגירת האנרגיה אשר נהנה מהתרומה של הפרויקטים החדשים שהחלו לפעול ב-2024 וכן מתעריפים גבוהים יותר, בעיקר ברשת החשמל של PJM. מנגד, עבודות מתוכננות בתחנת פונה והצמצום הזמני היזום ביכולת העברת החשמל בארה"ב פגעו בהכנסות וב EBITDA של מגזר החשמל בכ-13 ו-12 מיליון דולר בהתאמה. אנו צופים שההשפעה הזו תקטן בחצי השני של השנה.

לאחרונה השלמנו את רכישת תחנת הכוח הגיאותרמית Blue Mountain בעלת הספק של 20 מגה-וואט, והתחלנו פיתוח של פרויקטים חדשים בהיקף של 50 מגה-וואט אשר כוללים 28 מגה-וואט של אנרגיה גיאותרמית ו-22 מגה-וואט של פרויקטים סולאריים, בעיקר במתחם תחנות Heber. במקביל, המשכנו בקידום הצבר העתידי של הפיתוח הגיאותרמי שלנו כאשר אנו נהנים מהאצה בלוחות הזמנים לקבלת היתרים לפרויקטים חדשים הודות לרפורמה פדרלית בתהליכי הרישוי. מאז סוף הרבעון הראשון, הבטחנו תקבולים של 300 מיליון דולר לפיתוח פרויקטים עתידיים, מתוכם 139 מיליון דולר דרך מכירת הטבות מס מתחנות גיאותרמיות ומתקני אגירה, והיתרה בסך 161 מיליון הדולר, מהסכמי הלוואה למימון פרויקטים בריביות אטרקטיביות. אנו צופים לקבל את מרבית התקבולים במהלך המחצית השנייה של השנה.

זוהי תקופה מרגשת עבור אורמת, אנו צופים צמיחה משמעותית בפעילות האנרגיה הגיאותרמית והאגירה במהלך שנת 2025 ואחריה, בין היתר, על רקע ההתפתחויות הרגולטוריות החיוביות, פעילות אקספלורציה מוגברת, ביקוש גובר לאנרגיה מתחדשת יציבה ותעריפים גבוהים יותר בחוזים למכירת חשמל (PPA). התמיכה באנרגיה גיאותרמית ואגירת אנרגיה במסגרת חוק התקציב שנחתם, יחד עם הצורך ההולך וגדל בחשמל נקי מצד data centers של בינה מלאכותית, מדגישים את התרומה הייחודית שלנו לתהליך של מעבר עולמי לאנרגיה ירוקה. המומנטום החיובי מחזק את הבטחון שלנו ביכולתנו להשיג את היעדים ארוכי הטווח שלנו. בהסתכלות קדימה, אנו מחויבים לאספקת פתרונות אנרגיה אמינים וברי קיימא ובעלי ערך למשקיעים שלנו."

דגשים פיננסים ועסקיים:

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני ב-28.0 מיליון דולר, גידול של 26.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי למניה בדילול מלא הסתכם ברבעון ל-0.46 דולר למניה, עליה של 24.3% ביחס לרבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר משיפור בתוצאות של מגזרי המוצרים והאגירה וכן מהטבות מס הקשורות למתקני אגירה אשר צפויים להתחיל בפעילות מסחרית במהלך 2025.

הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות והרווח הנקי המתואם למניה בדילול מלא ברבעון השני עלו ב-19.8% ו-20.0%, בהתאמה, בהשוואה לרבעון המקביל.

ה-EBITDA המתואם הסתכם ברבעון השני ל-134.6 מיליון דולר, עלייה של 6.7% ביחס לרבעון המקביל. הגידול נבע מעליה בתרומה של מגזר המוצרים, הפעלה המסחרית של פרויקטים חדשים, תעריפים גבוהים יותר והסדר משפטי עם ספק סוללות במגזר האגירה, וכן מביצועים טובים יותר בתחנות Dixie Valley ו-Beowawe במגזר החשמל. העלייה קוזזה בחלקה בשל צמצום זמני יזום ביכולת העברת החשמל בארה"ב, הפסקה מתוכננת כחלק משהדרוג בתחנת- Stillwater ועבודות על המאגר בתחנת פונה, אשר חזרה לפעילות מלאה בחודש יולי כאשר במקביל אנו ממשיכים לעקוב אחר בצועי התחנה.

הכנסות מגזר החשמל קטנו ברבעון השני ב-3.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הירידה בחלקה נבעה מהעבודות עליהן הודענו לאחרונה על המאגר בתחנת פונה ומהצמצום הזמני היזום ביכולת הובלת החשמל של לקוחותינו, בעיקר בתחנות McGinness Hills ו- Tungsten וכן מהפסקה מתוכננת בייצור ב- Stillwaterלטובת עבודות שדרוג.

הכנסות מגזר המוצרים עלו ברבעון ב-57.6% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, בעיקר מתזמון ההכרה בהכנסות. הרווחיות הגולמית עלתה ל-27.7% לעומת 13.7% ברבעון המקביל ומעידה על השיפור ברווחיות הגלומה בפרויקטים והגידול בהכנסות.

צבר מגזר המוצרים עומד על 263.0 מיליון דולר נכון ל-6 באוגוסט 2025.

הכנסות מגזר האגירה עלו ברבעון השני בכ-62.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור נבע מפרויקטים חדשים שהתווספו במהלך שנה שעברה ועליית מחירי החשמל ברשת PJM.

התפתחויות עסקיות

החברה הבטיחה תקבולים של 300 מיליון דולר מעסקאות למכירת הטבות מס והסכמים למימון פרויקטלי אשר יתמכו בפתוח העתידי.

בסוף יולי, חתמה החברה על הסכם הלוואה בהיקף נטו של 111 מיליון דולר עם קונצורסיום של מלווים צרפתיים למימון תחנת הכוח החדשה Bouillante במתחם -Guadeloupe. ההלוואה נושאת ריבית (יורו) ממוצעת של 4.65%. החברה צופה כי הסכום יתקבל במלואו במספר תשלומים עד להשלמת הפרויקט בשנת 2026.

ברבעון השני, החברה חתמה על הסכם הלוואה עם Caribbean Development Bank ו- Caricom Development Fund להקמת הפרויקט הגיאותרמי בדומיניקה עם הספק של 10 מגה-וואט. במסגרת ההסכם, החברה תלווה 49.8 מיליון דולר בריבית של 2.4% כאשר התקבול צפוי עד סוף שנת 2025.

ביולי החברה חתמה עם משקיע פרטי על הסכם למכירת הטבות מס בהיקף של 77 מיליון דולר עבור התחנות הגיאותרמיות Heber 1 & 2 כאשר במהלך 8 השנים הקרובות צפוי תקבול נוסף של 25.6 מיליון דולר.

ברבעון השני, החברה חתמה על הסכם היברידי למכירת הטבות מס (Hybrid Tax Equity partnership) עם Morgan Stanley Renewables בהיקף של 62 מיליון דולר אשר צפויים להתקבל עד סוף 2025. הסכם זה תומך במתקני האגירה Lower Rio עם הספק של 60MW/120MWh ו- Arrowleaf עם הספק של 35MW/140MWh וכן פרויקטי סולאר בהיקף של 42MW, אשר צפויים כולם לפעול מסחרית עד סוף שנת 2025.

החברה השלימה בחודש יוני את העסקה לרכישת תחנת הכוח הגיאותרמית Blue Mountain בעלת כושר ייצור של 20 מגה-וואט. החברה פועלת להצפת ערך נוסף בעסקה במסגרת חידוש החוזה למכירת חשמל (PPA) וכן בשדרוג התחנה.

החברה החלה בהקמה של תוספת ייצור בקומפלקס Heber שבקליפורניה הכוללת 25 מגה-וואט של חשמל גיאותרמי ועוד 22 מגה-וואט סולאר וכן 3.5 מגה-וואט נוספים בתחנת Blue Mountain בנבדה.

חוק התקציב (OBBB) שאושר לאחרונה בארה"ב, יאפשר לאורמת להנות מהטבות מס מלאות מסוג ITC ו-PTC עבור אנרגיה גיאותרמית ומתקני אגירה בפרויקטים שיחלו הקמה לפני סוף שנת 2033.

החברה הודיעה על המינוי של אהרון וויליס (Aron Willis) לסמנכ"ל בכיר (EVP) ומנהל מגזר החשמל ושל דניאל מולק (Daniel Moelk) לסמנכ"ל (SVP) אחראי על פעילות ה-Resources, Drilling & EGS. המינויים צפויים לסייע לאורמת לקדם את השלב הבא בצמיחתה של החברה ופעילותה הגיאותרמית שהינה המובילה בתעשייה.

תחזית (Guidance) החברה לשנת 2025

ההכנסות בטווח שבין 935 מיליון דולר ל- 975 מיליון דולר.

הכנסות מגזר החשמל בטווח שבין 710 מיליון דולר ל- 725 מיליון דולר.

הכנסות מגזר המוצרים בטווח שבין 172 מיליון דולר ל- 187 מיליון דולר.

הכנסות מגזר אגירה בטווח שבין 53 מיליון דולר ל- 63 מיליון דולר.

EBITDA מתואם בטווח שבין 563 מיליון דולר ל- 593 מיליון דולר.

ה-EBITDA המתואם המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בהיקף של כ-21 מיליון דולר.

דיבידנד

ב-6 באוגוסט 2025, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד רבעוני של 12 סנט למניה בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה. הדיבידנד ישולם ב-3 בספטמבר 2025 לבעלי מניות הרשומים ב-20 באוגוסט 2025. בנוסף, החברה מתכוונת לשלם דיבידנד רבעוני של 12 סנט למניה בכל אחד משני הרבעונים הבאים.



