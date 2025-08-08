אלמוגים מפרסמת דוחות חזקים למחצית הראשונה של 2025

הרווח הגולמי צמח בכ- 35% לסך של 34.3 מיליון ש"ח, והרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ- 5.3 מיליון ש"ח.
החברה מכרה 72 יח"ד מתחילת השנה בהיקף של 200 מיליון שקלים, כולל מע"מ.
צבר הפרויקטים של החברה בתחום ההתחדשות העירונית גדל בתוך 5 שנים, מאז החלה החברה את פעילותה בתחום, ל- 30 פרויקטים ברחבי הארץ, הכוללים למעלה מ- 7,000 יח"ד. כאשר מרביתם ממוקמים בלב אזורי הביקוש. הקצב השנתי של כניסתם של פרויקטים חדשים עומד על בין 1,500 ל- 2,000 יח"ד בשנה.
מתחילת השנה זכתה החברה ב-9 פרויקטים חדשים בהיקף של כ- 1,500 יח"ד בראשון לציון, נתניה, פתח תקוה, רחובות, קדימה צורן, חולון וקריית ביאליק.
לחברה רווח גולמי שטרם הוכר בהיקף של כ- 2.7 מיליארד שקל, מתוכו כ- 2 מיליארד שקל רווח גולמי מהתחדשות עירונית.
מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "תוצאות התקופה מהוות עדות חזקה למאמצי החברה בשנים האחרונות ביישום האסטרטגיה העסקית שעיקרה קידום מנועי צמיחה שישיאו ערך בשנים הקרובות. במהלך התקופה ולאחריה המשכנו להגדיל את צבר הפרויקטים שלנו בתחום ההתחדשות עם 9 זכיות במכרזי דיירים ב- 7 ערים שונות. בהמשך למהלכים שביצענו בתחילת השנה לגיוס הון וחוב שיתמכו בחיזוק ההון
ושיפרו את יחס החוב, אנו עמלים ופועלים להמשך הצמיחה והרחבת הפעילות של החברה. לצד זאת, וכחלק מניהול הון יעיל נכנסנו כשותפים בפרויקט בפתח תקווה והתקשרנו עם קרן ספיר של רובי קפיטל בשותפות ב- 2 פרויקטים בהתחדשות עירונית".
חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות בשליטת מריו זוזל (33.26%( ועמי בר-משיח (% 33.26) שהינה מחברות ייזום הבניה והביצוע למגורים מהוותיקות בישראל, ובניהולה של מיכל גור מנכ"לית החברה, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.
במחצית הראשונה של שנת 2025 עלו הכנסות החברה בכ- 47% לסך של כ- 157 מיליון שקל, לעומת 106 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2024.
הרווח הגולמי צמח בכ- 35% והסתכם לסך של כ- 34 מיליון שקל, לעומת 25 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לבעלי החברה הסתכם בסך של כ- 5.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כמיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
מתחילת השנה, מכרה אלמוגים בפרויקטים השונים בארץ, 72 יח"ד בהיקף של כ- 200 מיליון ₪, כולל מע"מ. לצד זאת הגדילה את מספר הפרויקטים בתחום ההתחדשות ל- 30 פרויקטים ברחבי הארץ לאחר זכירה ב- 9 פרויקטים חדשים בתחום ההתחדשות, שמביאים למלאי בתחום פעילות זה של למעלה מ- 7,000 יח"ד (מתוכם 273 בביצוע). בנוסף לחברה 6 פרויקטים בביצוע ביזמות מסורתית בהיקף של כ-1,000 יח"ד, ועוד 8 פרויקטים בתכנון ועתודות קרקע בהם צפויות להיבנות החל מ- 2025 כ- 1,400 יח"ד.
אלמוגים צפויה להשלים בשנים הקרובות כ- 10,000 יח"ד וכ 40,000 מ"ר מסחר ומשרדים, עם צפי הכרה בהכנסות של כ-13.6 מיליארד שקל ויתרת רווח גולמי מוערך של כ- 2.7 מיליארד שקל, מתוכו כ-2 מיליארד ש"ח בתחום ההתחדשות העירונית.
79 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 49.04 מיליון באלמוגים
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.46%
|
274702.37
|
4.05%
|
1488587.67
|
3.84%
|
5042320.17
|
3.52%
|
7626055
|
2.7%
|
1116554.92
|
1.89%
|
1589790.44
|
1.83%
|
513986.97
|
1.12%
|
46687.9
|
1.07%
|
3396708.83
|
0.7%
|
110847.22