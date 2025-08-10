החשד: לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים ממטבעות קריפטוגרפים

רשות המסים - באמצעות יחידת פקיד שומה חקירות מרכז ובשיתוף משטרת ישראל היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433, פתחו בחקירה נגד החשוד, עוסק עצמאי בתחום של תיווך שירותים פיננסים בין לקוחות פוטנציאלים לחברות, ממנה עלה כי החשוד לא דיווח על הכנסות ממטבעות קריפטוגרפים בהיקף של מיליוני שקלים.
בעקבות מידע שהתקבל במטה המודיעין של רשות המסים בעניין החשוד, לפיו החשוד פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים וללא דיווח לרשויות המס, נפתחה נגדו חקירה סמויה. מממצאי החקירה עלה חשד לכאורה כי החשוד עסק במכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקפים של מיליוני שקלים בשנים 2018-2024. בדו"חות שהגיש החשוד לרשות המסים, הוא הצהיר על הכנסות מעיסוקו כשכיר, הכנסתו מהעוסק שיש לו וכן הצהיר בכל אחת מהשנים 2021-2023 הצהרה כוזבת לפיה אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים. בנוסף, לחשוד הייתה דרישה להצהרת הון לתאריך 31.12.2021, וגם בהצהרת ההון לא הצהיר החשוד כי הוא מחזיק במטבעות וירטואליים.
עם המעבר לחקירה גלויה עיכבו בלשי היאל"כ את החשוד ובצעו חיפוש בביתו במהלכו נמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים, ביניהם גם ארנקים קרים השייכים לחשוד. במהלך חקירתו נאספו ראיות נוספות, אשר מחזקות את הראיות כנגד החשוד.
ממצאי החקירה עולה חשד כי החשוד לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים.
בית המשפט השלום בראשון לציון החליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.