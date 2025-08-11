שרב בבורסה: הבנקים טסו, סאפיינס זינקה 24%

יום ראשון פעיל במיוחד באמצע אוגוסט, למרות שהשווקים בחו"ל סגורים. את עיקר תשומת הלב משכו מניות הבנקים – כוכבות 2025 שטיפסו בכ־5.5%, בעקבות החלטת בנק ישראל לאפשר לבנקים להגדיל את תקרת הדיבידנד ל־50% מהרווח הנקי.
בגזרת הביטוח, מניית הפניקס זינקה בכ־6.7% על רקע כניסתה הצפויה למדד MSCI ישראל בסוף החודש. מדד ת"א ביטוח הוסיף 3.4% והציג תשואה מרשימה של 92% מתחילת השנה, תוך מחיקת חלק ניכר מהירידות מתחילת החודש.
בגזרת הטכנולוגיה, הידיעות על מכירת השליטה בסאפיינס לפי שווי של כ- 2 מיליארד דולר בידי פורמולה, הקפיצו את מניית סאפיינס ב־24% ואת פורמולה ב־12%.
לעומת זאת, המניות הביטחוניות רשמו ירידות, בהובלת אלביט מערכות שאיבדה כ־5.8%, על רקע חשש שהסנטימנט השלילי סביב המצב הביטחוני בישראל ישפיע לרעה על מכירות הנשק בעולם.
מדד ת"א נפט וגז ירד ב־0.82%, אך עדיין מציג עלייה של 32% מתחילת השנה.
מחזור המסחר במניות הסתכם בכ־1.9 מיליארד ש"ח, מתוכם כ־580 מיליון ש"ח במניות הבנקים. מדד ת"א־125 עלה ב־1.4% וריכז מחזור של כ־1.5 מיליארד ש"ח.
בנוסף, היום הושק לראשונה שלב מסחר חדש בשער הנעילה, שנמשך כ- 5 עד 6 דקות לאחר סיום מכרז הנעילה. בשלב זה בוצעו 109 עסקאות בהיקף של כ- 12.3 מיליון ש"ח, מתוכן 79 במניות, 24 באג"ח ו־6 בקרנות סל.
יניב פגוט, הוסיף: "משקיעים צריכים לזכור כי לצד המציאות הגיאופוליטית המורכבת בה אנו חיים הגורם המרכזי שקובע את מחיר המניות הוא הרווחיות שלהם וזו נגזרת מהמקרו הגלובלי והמקומי. חוסר הוודאות סביב מלחמת הסחר בעולם ירד בצורה משמעותית ותומך בשוק המניות . אנו בעיצומה של עונת דוחות כספיים טובה שמקבלת וצפויה לקבל ביטוי במחירי המניות".