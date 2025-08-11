10 הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה 10% מניות - והמפקח על הבנקים מטיס אותם - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום מקוצר פנטסטי, בצורה מפתיעה, הביא את הקרנות להיות בצד החיובי של הדברים: חיוב יומי: בנקים בבלעדיות, חיוב חודשי: דולר ובנקים (?!), וחיוב שנתי: בנקים וביטוח. בנקים כבר אמרנו? בצד היורדות נציין ברמה היומית את התעשייה הישראלית עם גז ונפט וקרן מנייתית. ברמה החודשית נמצא את ת"א 90 עם מניות בינוי הנדסה ותשתיות, וברמה השנתית נשאר הדולר עם האג"ח שלו.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:



כמו שאנו עושים כל כמה זמן, השבוע נסתכל על הטובות שנתית, ולא על הגדולות בקטגוריות. וכך, עבור קטגוריית ה-10-90, אנו מוצאים את הקרן איילון בינה מצליחה להיות מובילה בכמה טווחים ולשלוט ביד רמה על הקטגוריה: יומית: 0.29%, מתחילת השנה: 8.10%, ושנתית: 15.60%. עבור מתחילת החודש קיבלנו את הקרן סלע 10/90 שהניבה 0.26% כאשר הטווח הארוך של ה-3 שנים מובילה הקרן אי-בי-אי (!) תיק אג"ח + 10% עם 24.04%.

שימו לב שיש כאן קרן עם עיכוב עדכון נתונים, בגלל אופי הנכסים שבה (מגדל (!) 10/90) ושיש בין הטובות 3 קרנות שאינן מספיק וותיקות לנתונים של 3 שנים. איילון בינה הינה אחת היקרות עם 0.80% דמי ניהול לשנה כאשר גם איילון 0!) אג"ח + 10% גובה משהו דומה. איילון?... הקרן של אי-בי-אי הינה הגדולה ביותר עם 456.0 מיליוני שקלים כאשר השנייה בגודלה בתצוגה (מגדל (!) 10/90) מכילה רק 182.80 מיליונים. לבסוף, נציין את מגדל (!) 10/90 עם גיוס של 35.73 מיליוני שקלים וגם את אי-בי-אי (!) תיק אג"ח + 10% עם 57.33.



הבורסות

ארה"ב: לדעת רבים, השבוע הבא יהיה מאוד קריטי לשוק המניות האמריקאי. כמה סיבות לכך: האם הוא יפרוץ לשיא היסטורי חדש? ואם כן, האם זה יבנה לנו סגמנט שורי שימשיך את התנופה הקיימת למרות שהסנטימנט והתחזיות לרווחיות החברות קטנו? כמו כן, האם נתוני המקרו הרבים ישפיעו לטובה או לרעה בהקשר הזה? ויש באמת די הרבה טריגרים אפשריים לתנודתיות גבוהה: בגדול, זהו שבוע של נתוני אינפלציה!

ביום שני: נתונים על ציפיות האינפלציה של הפד של קליבלנד, ביום שלישי: המדד לצרכנים (CPI), ביום רביעי: נתוני מלאי הדלק, ביום חמישי: מדד המחירים ליצרנים (PPI), וביום שישי: מכירות קמעונאיות ונתוני אמון הצרכנים. בין כל אלו המון נאומים של אנשי פד.

בקיצור: שבוע עמוס של פוטנציאלים להפתעה כאשר נזכיר שמדובר בחודש אוגוסט בו רוב הסוחרים הגדולים נמצאים בחופשה ומשאירים את העבודה לצעירים אוהבי סיכון גדול יותר... שבוע מעניין, ודי קובע עד הסתיו העמוס בסטטיסטיקות של תקופות פחות טובות.

תל-אביב: כאשר המסכים נצבעו בירוק, התעופפו להן תיאוריות הקונספירציה. האם זה מקרה שהמפקח על הבנקים, בבנק ישראל, אישר בדיוק היום לבנקים לחלק עד 50% מן הרווח שלהם? ובכך לגרום לעלייה מטאורית של המניות האלו בכ-6% ובכך להעלות את השוק כולו? אחרי הכול, ציפינו לסוג של יום אדמדם בגלל ההחלטה לגבי עזה. אבל, גם בגלל איומי הפרישה של סמוטריץ" ואיומי ההסתדרות לגבי השבת המשק.

בסופו של דבר, איננו מאמינים שהיה כאן משהו מכוון אלא צירוף מקרים ראוי על מנת למנוע המשך התדרדרות של סקטור חשוב מאוד למשק הישראלי. אחרי הכול, ראינו בסוף השבוע כותרות על שמועות של מכירות מוגברות של זרים בגלל עזה וכו... בכל מקרה, שוק המניות הישראלי ממשיך להיות בתצורה שלילית מגמתית, וזאת למרות יום ראשון באמת סוער.

הפתיחה בוול-סטריט תכוון מאוד את המהלכים של הטווח הקצר. בינתיים, נהנה ממה שנתנו לנו: בנקים: 5.88%, פיננסים: 4.49%, נדל"ן: 0.82%, ביומד: 1.56%, ורק הטכנולוגיה: 0.1% בלבד... לכן: ת"א 35: 1.42%, ת"א 90: 1.59%.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-07-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): כאשר יש מחזורים החורגים לגמרי מן הנורמה (מכל סיבה שהיא) אין אנו יכולים ללמוד דבר על המגמה של השחקנים מזווית הפעילות שלהם. ביום חמישי האחרון, זה היה יום כזה: 6.180 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35, כאשר המוסדיים קנו ב-3.145 מיליארד ומכרו ב-2.415. נטו: 729.4 מיליונים, וזה הרבה נטו חיובי... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: דיסקונט א (111.2-) והראל השקעות (115.2-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו טבע (501.6) ואלביט מערכות (572.7).



