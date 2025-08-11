תיק אישי
בנק הבינלאומי ברווח שיא - מחלק דיבידנד של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני

הבינלאומי מפרסם דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2025 עם רווח שיא - דוחות המשקפים צמיחה מואצת וריווחיות גבוהה תוך שמירה על האיתנות הפיננסית

 

 
אלי כהן, מנכ״ל הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואגאלי כהן, מנכ״ל הבנק הבינלאומי, צילום: אייל טואג
 
אדם כהן
11/08/2025

רווח נקי של 637 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2025.

גידול של 4.6%  ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

התשואה להון – 18.3%.

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח לפני מס ב-1,951 מיליון ש"ח.

גידול בשיעור של 6.6%  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב – 1,167 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,178 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, קיטון של 0.9%.

האשראי לציבור נטו גדל ב-12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וב-2.3% ברבעון השני של השנה.

פקדונות הציבור גדלו ב-10.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וב-1.8% ברבעון השני של השנה.

נכסי הלקוחות צמחו ב-34.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וב-8.3% ברבעון השני והגיעו ל- 1,015 מיליארד ש"ח.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב 14,258 מיליון ש"ח.

גידול של 13% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

יחס הון עצמי רובד 1- 11.54%.

דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 319 מיליון ש"ח.

שיעור של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני של השנה.

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון השני של שנת 2025 ב- 637 מיליון ש"ח, גידול של 4.6%  ביחס לרבעון המקביל אשתקד  . התשואה להון הגיעה ל-18.3%.  

בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח לפני מס ב-1,951 מיליון ש"ח, גידול של 6.6% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב 1,167 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל- 17.1%. 

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב- 135 מיליארד ש"ח, גידול של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, של  4.4% ביחס לסוף שנת 2024 ושל  2.3% ברבעון השני של השנה. 

פקדונות הציבור הסתכמו בכ-225 מיליארד ש"ח, גידול של 10.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, של 4.8% ביחס לסוף שנת 2024   ושל 1.8%  ברבעון השני. 

סך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-34.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ב-21% בהשוואה לסוף שנת 2024,  וב-8.3%  ברבעון השני של השנה והסתכם בכ-1,015  מיליארד ש"ח. 

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק עלה ל-14.26 מיליארד ש"ח, גידול בשיעור של 13%  ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יחס הון עצמי רובד 1 עומד על 11.54% , 2.3  נקודות האחוז מעל ההון הנדרש רגולטורית ומאפשר המשך צמיחה בפעילות הקבוצה.  

ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה  של שנת  2025  ב-27 מיליון ש"ח, שיעור של 0.04% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור.  

תיק אשראי איכותי - יחס ה-NPL (שיעור החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום או יותר מיתרת האשראי לציבור) הגיע ל-0.46%  בהשוואה ל-0.59% בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 1,585 מיליון ש״ח במחצית הראשונה של שנת 2025 . יחס היעילות עומד על 45.2% במחצית הראשונה של שנת 2025 ועל 43.1% ברבעון השני של 2025. 

דירקטוריון הבנק החליט לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 319 מיליון ש"ח, שיעור של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני. דירקטוריון הבנק ימשיך לדון ביישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק ועל הבנק. 

אלי כהן, מנכ"ל הבנק הבינלאומי: "תוצאות הרבעון השני של 2025, משקפות רווח שיא בבנק הבינלאומי. רווח שנובע בין היתר מצמיחה שנתית של מעל 10% בהיקפי האשראי והפקדונות, תחומי ליבת הפעילות של הבנק. בולט במיוחד תחום המובילות שלנו – שוק ההון כאשר היקף תיק נכסי הלקוחות עלה ב34.4% לעומת התקופה המקבילה וחצה לראשונה את הסף של טריליון ש"ח.

כחלק מיישום מדיניות הדיבידנד שלנו, חזרנו לחלוקה בשיעור של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני. יישום המדיניות נבחן באופן שוטף. יחסי ההון הגבוהים בבנק ויתר המדדים הפיננסים מעידים על איתנות הבנק ומאפשרים לנו צמיחה מואצת של הפעילות גם בעתיד.   

אני מודה לעובדות ולעובדים שמפגינים נאמנות ומחוייבות גם בעיתות לחימה בחזית ובעורף וממשיכים להעניק שרות חיוני ואיכותי ללקוחות. אני מייחל לשובם של כל חיילינו ושל כל החטופים במהרה ובשלום".
 

מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים

מדדי ביצוע עיקריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני

 

לששת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני

 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

 

 

2025

 

2024

 

2025

 

2024

 

2024

 

 

באחוזים

 

 

 

 

 

 

 

 

תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון(1)

 

18.3

 

19.6

 

17.1

 

19.2

 

19.0

תשואת הרווח הנקי לנכסים ממוצעים(1)

0.99

1.06

0.91

1.05

1.02

יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים(1)

2.9

2.9

2.7

2.9

2.9

יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים(1)

2.0

2.1

1.9

2.1

2.0

יחס עמלות לנכסים ממוצעים(1)

0.7

0.6

0.7

0.6

0.7

יחס יעילות

43.1

44.7

45.2

45.4

44.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליום 30 ביוני

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

2025

 

2024

 

2024

 

 

באחוזים

 

 

 

 

יחס הון עצמי רובד 1

  

11.54

 

11.34

 

11.31

יחס המינוף

5.26

5.20

5.18

יחס כיסוי הנזילות(3)

134

172

165

יחס מימון יציב נטו

125

149

140

 

מדדי איכות אשראי עיקריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני

 

לששת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני

 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

 

 

2025

 

2024

 

2025

 

2024

 

2024

 

 

באחוזים

 

 

 

 

 

 

 

 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור

 

1.19

 

1.32

 

1.19

 

1.32

 

1.25

שיעור יתרת ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי(2) מיתרת האשראי לציבור

1.33

1.44

1.33

1.44

1.38

שיעור חובות לא צוברים או בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור

0.46

0.59

0.46

0.59

0.53

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור לא צובר

271.5

230.4

271.5

230.4

244.6

שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)

(0.03)

(0.15)

(0.04)

(0.08)

(0.04)

שיעור הכנסות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)

(0.05)

(0.24)

(0.04)

(0.12)

(0.01)

 

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני

 

לששת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני

 

 

2025

 

2024

 

2025

 

2024

 

 

במיליוני ש"ח

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

637

 

609

 

1,167

 

1,178

הכנסות ריבית, נטו

1,290

1,221

2,444

2,336

הכנסות בגין הפסדי אשראי

(16)

(71)

(27)

(73)

הכנסות שאינן מריבית

551

418

1,065

884

  מזה:     עמלות

434

362

859

727

הוצאות תפעוליות ואחרות

793

732

1,585

1,463

  מזה:    משכורות והוצאות נלוות

449

435*

902

882*

רווח נקי בסיסי ומדולל למניה בת 0.05 ש"ח (בש"ח)

6.35

6.07

11.63

11.74

 

נתונים עיקריים מהמאזן

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ביוני 2025

 

30 ביוני 2024

 

31 בדצמבר 2024

 

 

במיליוני ש"ח

 

 

 

 

סך כל הנכסים

 

262,507

 

232,809

 

248,563

  מזה:  מזומנים ופקדונות בבנקים

79,142

77,663

77,175

            ניירות ערך

37,432

27,237

34,396

            אשראי לציבור, נטו

135,092

120,436

129,416

סך כל ההתחייבויות

247,537

219,604

234,479

  מזה:  פקדונות הציבור

225,124

204,069

214,755

            פקדונות מבנקים

2,141

2,735

2,508

            אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

4,517

4,689

4,479

הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

14,258

12,615

13,430


נתונים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ביוני 2025

 

30 ביוני 2024

 

31 בדצמבר 2024

 

 

באגורות

 

 

 

 

מחיר מניה

 

24,370

 

14,410

 

17,940

דיבידנד למניה

439

495

986

*    סווג מחדש.
(1)    מחושב על בסיס שנתי.
(2)    לרבות הפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים.
(3)    היחס מחושב בגין שלושת החודשים שנסתיימו בסוף תקופת הדיווח.


x