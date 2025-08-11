בנק הבינלאומי ברווח שיא - מחלק דיבידנד של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני

רווח נקי של 637 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2025.
גידול של 4.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
התשואה להון – 18.3%.
במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח לפני מס ב-1,951 מיליון ש"ח.
גידול בשיעור של 6.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב – 1,167 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,178 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, קיטון של 0.9%.
האשראי לציבור נטו גדל ב-12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וב-2.3% ברבעון השני של השנה.
פקדונות הציבור גדלו ב-10.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וב-1.8% ברבעון השני של השנה.
נכסי הלקוחות צמחו ב-34.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וב-8.3% ברבעון השני והגיעו ל- 1,015 מיליארד ש"ח.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב 14,258 מיליון ש"ח.
גידול של 13% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
יחס הון עצמי רובד 1- 11.54%.
דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 319 מיליון ש"ח.
שיעור של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני של השנה.
הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון השני של שנת 2025 ב- 637 מיליון ש"ח, גידול של 4.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד . התשואה להון הגיעה ל-18.3%.
בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח לפני מס ב-1,951 מיליון ש"ח, גידול של 6.6% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב 1,167 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל- 17.1%.
האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב- 135 מיליארד ש"ח, גידול של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, של 4.4% ביחס לסוף שנת 2024 ושל 2.3% ברבעון השני של השנה.
פקדונות הציבור הסתכמו בכ-225 מיליארד ש"ח, גידול של 10.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, של 4.8% ביחס לסוף שנת 2024 ושל 1.8% ברבעון השני.
סך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-34.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ב-21% בהשוואה לסוף שנת 2024, וב-8.3% ברבעון השני של השנה והסתכם בכ-1,015 מיליארד ש"ח.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק עלה ל-14.26 מיליארד ש"ח, גידול בשיעור של 13% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יחס הון עצמי רובד 1 עומד על 11.54% , 2.3 נקודות האחוז מעל ההון הנדרש רגולטורית ומאפשר המשך צמיחה בפעילות הקבוצה.
ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2025 ב-27 מיליון ש"ח, שיעור של 0.04% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור.
תיק אשראי איכותי - יחס ה-NPL (שיעור החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום או יותר מיתרת האשראי לציבור) הגיע ל-0.46% בהשוואה ל-0.59% בתקופה המקבילה אשתקד.
ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 1,585 מיליון ש״ח במחצית הראשונה של שנת 2025 . יחס היעילות עומד על 45.2% במחצית הראשונה של שנת 2025 ועל 43.1% ברבעון השני של 2025.
דירקטוריון הבנק החליט לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 319 מיליון ש"ח, שיעור של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני. דירקטוריון הבנק ימשיך לדון ביישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק ועל הבנק.
אלי כהן, מנכ"ל הבנק הבינלאומי: "תוצאות הרבעון השני של 2025, משקפות רווח שיא בבנק הבינלאומי. רווח שנובע בין היתר מצמיחה שנתית של מעל 10% בהיקפי האשראי והפקדונות, תחומי ליבת הפעילות של הבנק. בולט במיוחד תחום המובילות שלנו – שוק ההון כאשר היקף תיק נכסי הלקוחות עלה ב34.4% לעומת התקופה המקבילה וחצה לראשונה את הסף של טריליון ש"ח.
כחלק מיישום מדיניות הדיבידנד שלנו, חזרנו לחלוקה בשיעור של 50% מהרווח הנקי ברבעון השני. יישום המדיניות נבחן באופן שוטף. יחסי ההון הגבוהים בבנק ויתר המדדים הפיננסים מעידים על איתנות הבנק ומאפשרים לנו צמיחה מואצת של הפעילות גם בעתיד.
אני מודה לעובדות ולעובדים שמפגינים נאמנות ומחוייבות גם בעיתות לחימה בחזית ובעורף וממשיכים להעניק שרות חיוני ואיכותי ללקוחות. אני מייחל לשובם של כל חיילינו ושל כל החטופים במהרה ובשלום".
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים
|
מדדי ביצוע עיקריים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני
|
|
לששת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני
|
|
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
|
|
|
2025
|
|
2024
|
|
2025
|
|
2024
|
|
2024
|
|
|
באחוזים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון(1)
|
|
18.3
|
|
19.6
|
|
17.1
|
|
19.2
|
|
19.0
|
תשואת הרווח הנקי לנכסים ממוצעים(1)
|
0.99
|
1.06
|
0.91
|
1.05
|
1.02
|
יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים(1)
|
2.9
|
2.9
|
2.7
|
2.9
|
2.9
|
יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים(1)
|
2.0
|
2.1
|
1.9
|
2.1
|
2.0
|
יחס עמלות לנכסים ממוצעים(1)
|
0.7
|
0.6
|
0.7
|
0.6
|
0.7
|
יחס יעילות
|
43.1
|
44.7
|
45.2
|
45.4
|
44.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ליום 30 ביוני
|
|
ליום 31 בדצמבר
|
|
|
2025
|
|
2024
|
|
2024
|
|
|
באחוזים
|
|
|
|
|
יחס הון עצמי רובד 1
|
11.54
|
|
11.34
|
|
11.31
|
יחס המינוף
|
5.26
|
5.20
|
5.18
|
יחס כיסוי הנזילות(3)
|
134
|
172
|
165
|
יחס מימון יציב נטו
|
125
|
149
|
140
|
מדדי איכות אשראי עיקריים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני
|
|
לששת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני
|
|
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
|
|
|
2025
|
|
2024
|
|
2025
|
|
2024
|
|
2024
|
|
|
באחוזים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור
|
|
1.19
|
|
1.32
|
|
1.19
|
|
1.32
|
|
1.25
|
שיעור יתרת ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי(2) מיתרת האשראי לציבור
|
1.33
|
1.44
|
1.33
|
1.44
|
1.38
|
שיעור חובות לא צוברים או בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור
|
0.46
|
0.59
|
0.46
|
0.59
|
0.53
|
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור לא צובר
|
271.5
|
230.4
|
271.5
|
230.4
|
244.6
|
שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)
|
(0.03)
|
(0.15)
|
(0.04)
|
(0.08)
|
(0.04)
|
שיעור הכנסות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)
|
(0.05)
|
(0.24)
|
(0.04)
|
(0.12)
|
(0.01)
|
נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לשלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני
|
|
לששת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני
|
|
|
2025
|
|
2024
|
|
2025
|
|
2024
|
|
|
במיליוני ש"ח
|
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
|
|
637
|
|
609
|
|
1,167
|
|
1,178
|
הכנסות ריבית, נטו
|
1,290
|
1,221
|
2,444
|
2,336
|
הכנסות בגין הפסדי אשראי
|
(16)
|
(71)
|
(27)
|
(73)
|
הכנסות שאינן מריבית
|
551
|
418
|
1,065
|
884
|
מזה: עמלות
|
434
|
362
|
859
|
727
|
הוצאות תפעוליות ואחרות
|
793
|
732
|
1,585
|
1,463
|
מזה: משכורות והוצאות נלוות
|
449
|
435*
|
902
|
882*
|
רווח נקי בסיסי ומדולל למניה בת 0.05 ש"ח (בש"ח)
|
6.35
|
6.07
|
11.63
|
11.74
|
נתונים עיקריים מהמאזן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 ביוני 2025
|
|
30 ביוני 2024
|
|
31 בדצמבר 2024
|
|
|
במיליוני ש"ח
|
|
|
|
|
סך כל הנכסים
|
|
262,507
|
|
232,809
|
|
248,563
|
מזה: מזומנים ופקדונות בבנקים
|
79,142
|
77,663
|
77,175
|
ניירות ערך
|
37,432
|
27,237
|
34,396
|
אשראי לציבור, נטו
|
135,092
|
120,436
|
129,416
|
סך כל ההתחייבויות
|
247,537
|
219,604
|
234,479
|
מזה: פקדונות הציבור
|
225,124
|
204,069
|
214,755
|
פקדונות מבנקים
|
2,141
|
2,735
|
2,508
|
אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
|
4,517
|
4,689
|
4,479
|
הון המיוחס לבעלי מניות הבנק
|
14,258
|
12,615
|
13,430
|
נתונים נוספים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 ביוני 2025
|
|
30 ביוני 2024
|
|
31 בדצמבר 2024
|
|
|
באגורות
|
|
|
|
|
מחיר מניה
|
|
24,370
|
|
14,410
|
|
17,940
|
דיבידנד למניה
|
439
|
495
|
986
* סווג מחדש.
(1) מחושב על בסיס שנתי.
(2) לרבות הפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים.
(3) היחס מחושב בגין שלושת החודשים שנסתיימו בסוף תקופת הדיווח.
185 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1174.54 מיליון בבינלאומי
קרנות נאמנות שמחזיקות את בינלאומי. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
19.93%
|
195290186
|
15.75%
|
84158568
|
10.81%
|
20008456
|
10.81%
|
34720868
|
10.81%
|
67729649
|
10.65%
|
23178701
|
9.67%
|
15147782
|
9.56%
|
39916799
|
9.54%
|
7956000
|
9.52%
|
8605077