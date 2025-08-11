האם המוסדיים האמריקאים ישקיעו בקריפטו ? חדשות אחרונות מעולם הקריפטו

תקציר

שוק הקריפטו עבר בחודשים האחרונים תנופה משמעותית: הביטקוין זינק לשיאים חדשים (בסביבות $122,000 ביולי-אוגוסט), ואתריום לרמות של $4,300. הרגולציה חיובית בכלל העולם תרמה למגמה זו . בארה״ב אושרה לראשונה חקיקה מקיפה למטבעות דיגיטליים (חוק GENIUS למטבעות יציבים), ונפתח פתח לחיסכון פנסיוני להשקיע בקריפטו. במקביל, מוסדות וחברות ענק מעמיקים את המעורבות בקריפטו: חברת המדיה של טראמפ צברה ביטקוין בכמות עצומה, וחברות כמו MicroStrategy ממשיכות לרכוש עוד ביטקוין לכספותיהן.

גם אימוץ עסקי צובר תאוצה, יצרנית העל פרארי החלה לקבל תשלומים בקריפטו עבור רכבי יוקרה, מה שממחיש את חדירת המטבעות הדיגיטליים למיינסטרים. אמנם התנודתיות לא נעלמה, אך המגמה הכללית בחודשים אלו חיובית, עם עליות בערכי המטבעות המובילים ועניין גובר מצד המגזר הפיננסי המסורתי. הפעם האית'ריום הוביל את מהלך ההתחזקות של שוק הקריפטו, בניגוד לעבר ששם הביטקוין הוביל.





חדשות אחרונות מעולם הקריפטו:

7 באוגוסט 2025 – נשיא ארה״ב דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי המתיר השקעה במטבעות קריפטו ונכסים אלטרנטיביים במסגרת תוכניות חיסכון פנסיוני (401(k)). הצעד פותח טריליוני דולרים בשוק הפנסיות האמריקאי להשקעות בקריפטו, למרות אזהרות מפני סיכונים למשקיעים.

3 באוגוסט 2025 – חברת כריית הקריפטו Bitmine Immersion (NYSE: BMNR) אחרי הודעת 24 ביולי על חציית 2 מיליארד דולר באת'ריום, החברה עדכנה שוב: נכון ל-3 באוגוסט 2025, ברשותה 833,137 מטבעות את'ריום בשווי העולה על 3.5 מיליארד דולר, והיא מגדירה את עצמה כבעלת אוצר האת'ריום הגדול בעולם. ההתרחבות הגיעה כחלק מ"אסטרטגיית אוצר את'ריום" שהושקה בסוף יוני.

3 באוגוסט 2025 – חברת MicroStrategy (נאסד״ק: MSTR) בהובלת מייקל סיילור החברה המשיכה לקנות: בין 28 ביולי ל-3 באוגוסט נרכשו 21,021 ביטקוין (כ-2.46 מיליארד דולר). נכון לסוף יולי/תחילת אוגוסט, סך האחזקות עומד על כ-628,791 ביטקוין (עלות מצטברת כ-46.08 מיליארד דולר; עלות ממוצעת כ-73,277 דולר לביטקוין), מה שמחזיק את MSTR כמחזיקת הביטקוין הגדולה בעולם במגזר הציבורי.

21 ביולי 2025 – חברת Trump Media & Technology Group (נאסד״ק: DJT) דיווחה בהגשה רשמית שהצטיידה בכ-2 מיליארד דולר בביטקוין ונכסי קריפטו נלווים, לאחר שגייסה 2.5 מיליארד דולר (1.5 מיליארד בהנפקת מניות ו-1 מיליארד בהנפקת אג״ח) למהלך. חשיפה זו מגיעה במקביל להתקדמות חקיקה פרו-קריפטו בקונגרס. במקביל, החברה פועלת להשקת 3 קרנות קריפטו (ETF) בשותפות עם Crypto.com, הצפויות בהמשך השנה בכפוף לאישורים רגולטוריים.

18 ביולי 2025 – טראמפ חתם על חוק ה-GENIUS – חקיקה פדרלית ראשונה מסוגה המסדירה הנפקה ופיקוח על מטבעות יציבים (Stablecoins) בארה״ב. חוק זה יוצר מסגרת רישוי לפעילות מטבעות יציבים, ונתפס כצעד משמעותי לביסוס ודאות רגולטורית בתחום.

13 ביולי 2025 – שער הביטקוין שבר שיא היסטורי חדש כשחצה briefly את רף $122,000 למסחר. עליית המחיר המרשימה מיוחסת לזרימת הון למוצרים עוקבי ביטקוין (כמו קרנות סל) ולהגברת הביטחון בקרב משקיעים מוסדיים על רקע התבהרות הרגולציה.

16 ביוני 2025 – חברת Trump Media (סימול DJT), המפעילה את הרשת החברתית Truth Social, הגישה טיוטת תשקיף לתוכנית להנפיק קרן סל חדשה (ETF) שתעקוב אחרי סל “BLUE-CHIP” של מטבעות קריפטו מובילים. החברה הודיעה כי ה-ETF המתוכנן יחזיק ביטקוין ואת׳ריום (יחס של 75%/25% בהתאמה) ועתיד לכלול גם מטבעות נוספים כמו סולאנה, בכפוף לאישורים רגולטוריים.

13 ביוני 2025 – חברת SharpLink Gaming (נאסד״ק: SBET), העוסקת בטכנולוגיות הימורים ספורטיביים, הכריזה שרכשה 176,271 מטבעות את׳ריום בשווי מצרפי של כ-463 מיליון דולר. במהלך זה SharpLink הפכה לבעלת האת׳ריום הגדולה ביותר בקרב חברות ציבוריות (נכון לאותו זמן), מה שגרר זינוק של למעלה מ-400% במחיר המניה תוך ימים ספורים. מאז היא המשיכה להגדיל את ההחזקות בקצב שבועי. העדכון האחרון מ-5 באוגוסט הראה 521,939 מטבעות את'ריום ו-929 מטבעות את'ריום תגמולי Staking מצטברים.

מגמות השוק

לאחר תקופה מדשדשת, שוק המטבעות הדיגיטליים נכנס בקיץ 2025 למגמת עלייה ברורה. ביטקוין (BTC) נהנה מרוח גבית חזקה, מחירו עלה בכ-25% מתחילת השנה נכון לאוגוסט, ובאמצע יולי הגיע לכ- 123,000$ שיא כל הזמנים. האת׳ריום (ETH) גם הוא נמצא בעלייה, ונסחר בתחילת אוגוסט סביב $4,200, לאחר שהיה באזור $2,600 רק בחודש יוני. הידיעות על רגולציה חיובית בארה״ב (כמו אישור חוק המטבעות היציבים) וחידוש המירוץ של חברות ענק להשקת קרנות קריפטו, מילאו תפקיד בעליית המורל והמחירים . למשל, הביטקוין זינק בסמוך לאישור חוק ה-GENIUS ולדיווחים על הכנסת קריפטו לפנסיות. גם אלטקוינים מובילים הצטרפו לחגיגה. מטבע XRP של ריפל ,נסק השנה לרמות שלא נראו שנים מעל 3$ למטבע לאחר שה-SEC בארה״ב סגר באוגוסט את תיק התביעה נגד Ripple בהסדר (ששם קץ לעננת אי הוודאות המשפטית מעל XRP). מטבעות נוספים, כמו סולאנה (SOL), קארדאנו (ADA) וסטלר (XLM), רשמו עליות דו-ספרתיות באחוזים במהלך הקיץ, על רקע אופטימיות כללית וגל של משקיעים שלא רצו “להישאר מחוץ למשחק”. עם זאת, השוק לא חף מתנודתיות: אחרי השיאים ביולי נרשמו תיקונים קלים מטה כאשר משקיעים מימשו רווחים. גם אירועים רגולטוריים פחות אוהדים . למשל צעדי הגבלה בסין על שיווק מטבעות יציבים הזכירו שהסיכונים קיימים. אך בסך הכול, המגמה השלטת בחודשים האחרונים הייתה של שוק שורי, בהובלת הביטקוין והאתריום, שמחזקים את מעמדם כנכסי השקעה לגיטימיים לצד שוק המניות והסחורות.

אימוץ עסקי ומוסדי

בחודשים האחרונים ניכרת האצה באימוץ הקריפטו על ידי גופים מוסדיים ועסקים מסורתיים. דוגמה בולטת היא Ferrari.





יצרנית רכבי הספורט האיטלקית , הרחיבה השנה את תוכנית התשלומים בקריפטו עבור מכוניותיה. לאחר שפרארי החלה בשנה שעברה לקבל ביטקוין ואתריום כתשלום בארה״ב באמצעות חברת התשלומים BitPay, היא הודיעה כי עד סוף 2024 האפשרות תתרחב לסוכנויות באירופה ובשווקים נוספים בהם הקריפטו חוקי. המהלך נועד לענות על ביקוש מלקוחות אמידים, וממחיש כיצד אפילו מותגי יוקרה מאמצים פתרונות קריפטו כדי למשוך קהלים חדשים. גם מוסדות פיננסיים מסורתיים עושים צעדים משמעותיים.

בנק ניו יורק מלון (BNY Mellon) והבנק גולדמן זאקס השיקו ביולי פלטפורמה נסיונית להנפקה ופדיון של קרנות כספיות בפורמט טוקן (tokenized) על גבי בלוקצ'יין פרטי. בפלטפורמה הזו, שהוקמה בשיתוף מנהלי נכסים גדולים כדוגמת BlackRock ופידליטי, יכולים משקיעים מוסדיים להחזיק ייצוג דיגיטלי של קרנות כספיות וליהנות מסליקה מהירה ויעילה יותר, מבלי לשנות את מבנה הבעלות הבסיסי. אמנם הפתרון מוגבל בשלב זה למשקיעים כשירים (וסגור לציבור הרחב), אך הוא מסמן את הכיוון שבו וול סטריט מאמצת טכנולוגיית בלוקצ'יין לשוק הפיננסי המסורתי. גם מנכ"לים בולטים הביעו תמיכה פומבית באימוץ מטבעות דיגיטליים. למשל ג'יימי דיימון מ-JP Morgan, ציין באוגוסט שהבנק מתכנן להתעמק בתחום המטבעות היציבים (Stablecoins) כדי לייעל תשלומים ושירותים פיננסיים. בשוק ההון, אנו רואים משקיעים מוסדיים וקרנות גידור מפנים יותר הון לקריפטו.

קרנות פנסיה בארה״ב קיבלו אור ירוק רגולטורי להתחיל להקצות חלק מהנכסים למטבעות דיגיטליים, ובכמה מדינות אף שונו חוקים מקומיים כדי לאפשר לגופים ציבוריים ולקרנות מדינה להשקיע בביטקוין ובאת׳ריום. בנוסף, חברות טכנולוגיה ותשלומים ממשיכות לשלב קריפטו במוצרים שלהן , לדוגמה, חברות כרטיסי האשראי פועלות להוספת תמיכה בארנקי קריפטו, ופלטפורמות. כמו, פייפאל (PayPal) המהווה את אחד הגופים הפיננסיים הראשיים שהכניסו את שוק הקריפטו למיינסטרים, בעיקר בזכות שילוב שירותי קנייה, החזקה ומכירה של מטבעות דיגיטליים ישירות בפלטפורמה החל מ־2020. עם הזמן, החברה הרחיבה את ההיצע כך שיכלול מטבעות מרכזיים כמו ביטקוין, את'ריום, לייטקוין וביטקוין קאש, ואף השיקה את המטבע היציב שלה, PayPal USD (PYUSD), במטרה לאפשר עסקאות מהירות וזולות במערכת האקוסיסטם שלה.

האסטרטגיה הזו לא רק מגבירה את הנגישות של משתמשים פרטיים לעולם הקריפטו, אלא גם יוצרת תשתית שבה עסקים יכולים לקבל תשלומים במטבעות דיגיטליים, עם המרה אוטומטית לפיאט במקרה הצורך. בכך, פייפאל ממוצבת כשחקנית משמעותית בגישור בין הפינטק המסורתי לעולם הבלוקצ'יין, ומחזקת את הלגיטימציה של הקריפטו בקרב הציבור הרחב והעסקים. המגמה ברורה: הקריפטו מתבסס לאט כמרכיב מוכר במערכת הפיננסית, בין אם כאמצעי תשלום, כאפיק השקעה, או כטכנולוגיה לייעול שירותים פיננסיים קיימים.



חברות רלוונטיות



בחלק זה נתמקד בחמש חברות ציבוריות שנמצאות בכותרות בזכות זיקתן המשמעותית לקריפטו:

Trump Media & Technology Group (סימול: DJT) – חברת המדיה שהקים דונלד טראמפ, המוכרת בעיקר כבעלת הרשת החברתית Truth Social, הפכה השנה לשחקן מפתיע בתחום הקריפטו. החברה השיקה זרוע השקעות בקריפטו ובחודש מאי-יוני גייסה כ-2.5 מיליארד דולר כדי להתחיל לצבור ביטקוין באופן ישיר. ביולי החברה דיווחה שהגיעה ליעד מרשים של החזקת ביטקוין בשווי כ-2 מיליארד דולר. במקביל, Trump Media מתכננת להשיק קרן סל (ETF) "BLUE-CHIP" לקריפטו שיעקוב אחר סל מטבעות מובילים, בראשם ביטקוין (75%) ואתריום (25%), בהמשך השנה. לשם כך נרקם שיתוף פעולה עם פלטפורמת Crypto.com לניהול ותפעול הקרנות. ההכרזות האסטרטגיות הללו ממצבות את Trump Media כאחת החברות הציבוריות הבודדות שמאמצות מדיניות אוצר מבוססת קריפטו, בדומה למייקרוסטרטג'י. מניית החברה, עם זאת, חוותה תנודתיות: לאחר זינוק בתחילת השנה, היא נסוגה בכ-40% מתחילת 2025 ונסחרת כעת מתחת ל-$18 למניה, ייתכן שבשל חששות המשקיעים מהסיכונים במהלך. הצלחת המהלך של Trump Media עשויה לשמש מודל לחברות מדיה וטכנולוגיה נוספות השוקלות גיוון נכסי האוצר שלהן באמצעות מטבעות קריפטו.





Bitmine Immersion Technologies (סימול: BMNR) – חברת כריית מטבעות דיגיטליים מנוואדה, שפעילותה עברה טרנספורמציה החודשים האחרונים. מלבד כריית ביטקוין, Bitmine אימצה אסטרטגיית אוצר ממוקדת אתריום: החברה ביצעה גיוסי הון גדולים והחלה לרכוש כמויות אתריום משמעותיות לשמירה במאזן. נכון ל-3 באוגוסט 2025, ברשותה 833,137 מטבעות את'ריום בשווי העולה על 3.5 מיליארד דולר לפי מחיר שוק נוכחי , מה שהופך אותה לאחת המחזיקות הגדולות בעולם בקרב חברות ציבוריות. הנהלת Bitmine הצהירה על יעד שאפתני להגיע להחזקה של 5% מכלל היצע האת'ריום העולמי בעתיד, וכן על תוכניות להstaking (הפקדה לצורך צבירת תשואה) של חלק מהאתריום שברשותה כדי ליצור הכנסה פסיבית לאוצר החברה.

במקביל, Bitmine ממשיכה להפעיל מתקני כרייה ל‌ביטקוין ולייעץ לחברות אחרות בתחום, ובכך מאזנת בין אסטרטגיית ההשקעה בארנק אתריום לבין עסקי הליבה שלה. דיווחי החברה על הגדלת אחזקות ה-ETH התקבלו בהתלהבות בשוק ההון – מניית BMNR זינקה בלמעלה מ-10% ביום ההודעה על חציית רף 2 מיליארד הדולר באחזקות, ושמה של Bitmine עולה לעיתים קרובות בהשוואה ל-MicroStrategy, אך הפעם בהקשר של אתריום במקום ביטקוין. החברה אף מינתה לאחרונה את טום לי (אסטרטג ידוע מ-Fundstrat) כיו"ר הדירקטוריון, סימן נוסף למחויבותה למשוך משקיעים מוסדיים ולבסס אמון בשוק ההון בקריפטו.







SharpLink Gaming (סימול: SBET) – חברה אמריקאית המתמחה בטכנולוגיות הימורים ומשחקי ספורט, שהתפרסמה לפתע בקרב משקיעי קריפטו בשל מהלך לא שגרתי. SharpLink החליטה באמצע 2025 לאמץ את אתריום כנכס אוצר עיקרי. ביוני הודיעה החברה על גיוס פרטי בהיקף 425 מיליון דולר בהובלת חברת ConsenSys (של ג'וזף לובין, ממייסדי אתריום), מהלך שבמסגרתו לובין עצמו מונה ליו"ר הדירקטוריון. בכספי הגיוס רכשה SharpLink כ-176,270 מטבעות ETH ישירות מקרן אתריום הרשמית, והפכה בכך לחברה הציבורית בעלת מאגר האתריום הגדול בעולם (נכון לאמצע יוני). אסטרטגיית ה"אוצר אתריום" של SharpLink התקבלה באופטימיות רבה: המניה זינקה ביותר מ-1000% בתוך שבוע מרגע ההודעה, כשהשוק מהמר על כך שהחברה תשגשג בדומה למייקרוסטרטג'י אך עם את'ר במקום ביטקוין.

SharpLink ניצלה את העלייה בהון המניה כדי לגייס הון נוסף (דרך הנפקות מניות ATM) ולהגדיל עוד יותר את אחזקות ה-ETH שלה – בסוף יולי דווח שהגיעה כבר לכ-205,000 ETH ואף הניבה מאות מטבעות ETH נוספים כתגמולי Staking מאז תחילת היוזמה בתחילת יוני. משקיעים רואים במהלך של SBET הבעת אמון משמעותית בעתיד אתריום, וגם בדיעבד הוא העמיד את החברה בחזית גל חדש של חברות שמנצלות את שוק ההון כדי להמיר מזומן לנכסי קריפטו אסטרטגיים. נכון להיום מחזיקה החברה 521,939 מטבעות אתריום ונחשבת למחזיקה השנייה בגודלה בעולם (אחרי BITMINE).





.Metaplanet Inc (סימול: MTPLF) – חברה יפנית ייחודית שהחלה את דרכה בכלל כעסק בתי מלון, אך בשנה האחרונה עברה טרנספורמציה לחברת אחזקות ביטקוין ציבורית. Metaplanet מפעילה כיום שני תחומי פעילות: מלונאות והשקעות ביטקוין. החברה רכשה באופן אגרסיבי ביטקוין מאז סוף 2024, ובמהלך 2025 ההחזקות שלה זינקו מכמה אלפי ביטקוין ליותר מ-17,500 BTC כעת. בתחילת אוגוסט רכשה Metaplanet עוד 463 ביטקוין (בשווי כ-54 מיליון $) והגיעה לסך החזקות של 17,595 BTC – בשווי כ-261 מיליארד ין (כ-1.78 מיליארד $). החברה מציגה את עצמה כ"קרן סל הביטקוין של אסיה", ושווי המניה שלה נוטה להתחקות הן אחר מחיר הביטקוין והן אחר כמות הביטקוין שהיא צוברת. ואכן, מניית Metaplanet נסקה בכ-345% מתחילת 2025 הודות לזינוק בערך הביטקוין ולעניין האדיר סביב האסטרטגיה החדשה – בחודש יוני אף הייתה בין המניות הכי סחירות בבורסת טוקיו.

עם זאת, ההתרחבות המהירה לא באה ללא מחיר: לצורך מימון רכישות הביטקוין, Metaplanet הכריזה בתחילת אוגוסט על תכנית הנפקת מניות בכורה (Preferred) בהיקף עצום של 555 מיליארד ין (כ-3.7 מיליארד $). המטרה היא לממן רכישת עוד עשרות אלפי ביטקוין בשנים הקרובות – החברה הציבה יעד שאפתני להגיע ל-30,000 BTC עד סוף 2025 ו-100,000 BTC עד סוף 2026, ובשאיפה 210,000 ביטקוין עד 2027 (יותר ממיקרוסטרטג'י). ההודעה על גיוס הענק התקבלה בזהירות – המניה צנחה ~7% ביום ההכרזה ונמוכה כיום בכ-50% מהשיא בו נסחרה ביוני, שכן דילול פוטנציאלי ודאגות סיכונים מעיבים על ההתלהבות. ב-1 בספטמבר 2025 צפויים בעלי המניות של Metaplanet להתכנס ולהצביע על אישור תכנית הגיוס. תוצאות הצבעה זו עשויות להשפיע משמעותית הן על מניית החברה והן על שוק הביטקוין – אישור התוכנית יאותת על זרם קנייה מאסיבי עתידי של ביטקוין בשוק, בעוד דחייתה תבלום (לפחות זמנית) את התיאבון של החברה.







.MicroStrategy Inc (סימול: MSTR) – החברה האמריקאית הוותיקה בתחום התוכנה העסקית, שהפכה בשנים האחרונות לשם נרדף לאסטרטגיית אוצר מבוססת ביטקוין. MicroStrategy, בהובלת המייסד והיו"ר מייקל סיילור, הייתה החלוצה באימוץ ביטקוין כמקור לערך נומינלי עוד מ-2020. נכון לאוגוסט 2025, החברה צברה מאגר מדהים של 628,791 ביטקוין (במחיר קניה ממוצע ~$73 אלף לביטקוין). שווי אחזקות הביטקוין שלה כעת מוערך בכ-73 מיליארד דולר, לאור מחיר שוק שסב סביב 120,000$ לביטקוין. MicroStrategy לא שוקטת על השמרים; ביולי היא ניצלה את העליות כדי למכור מניות ולהנפיק ניירות ערך נוספים, וגייסה כמעט חצי מיליארד דולר ששימשו לרכישת 4,225 ביטקוין חדשים באותו חודש.

מניית MSTR הפגינה מתאם גבוה למחיר הביטקוין והפכה בעצמה למעין נכס קריפטו בעיני המשקיעים – במחצית הראשונה של 2025 המניה טיפסה בעשרות אחוזים, ובמהלך 5 השנים האחרונות (עד 2025) היא הניבה תשואה פנומנלית של למעלה מ-3,000% עם עליית ערך הביטקוין. הצלחת האסטרטגיה חיזקה את טענתו של סיילור שביטקוין הוא "זהב דיגיטלי" עדיף, אך גם משכה בדיקה רגולטורית וענייני מס: באוגוסט דווח על תביעה ייצוגית המאשימה את MicroStrategy בהטעיית משקיעים לגבי הסיכונים באסטרטגיית הביטקוין שלה. למרות זאת, MicroStrategy ממשיכה לדבוק בתכנית – היא אף מיתגה מחדש את עצמה כ"Strategy" והתמקדה לחלוטין באחזקת הביטקוין, בעוד עסקי התוכנה הופכים משניים. החברה משמשת כמצפן עבור חברות אחרות השוקלות מסלול דומה, ומוכיחה שאסטרטגיית קריפטו אמיצה יכולה להניב רווחי עתק – כל עוד מחירי המטבעות שומרים על מגמת עלייה.





קדימה לשבועות הקרובים

לקראת השבועות והחודשים הקרובים, השוק דרוך למספר אירועים שעשויים להשפיע על מגמות הקריפטו:

הצבעות ואישורים מוסדיים: ב-1 בספטמבר 2025 תיערך אסיפת בעלי המניות של Metaplanet ביפן, שבה יצביעו על אישור תוכנית הגיוס העצומה לרכישת ביטקוין. החלטה חיובית צפויה להזרים לשוק מיליארדי דולרים לרכישות BTC בשנים הקרובות, בעוד שדחייה עשויה לצנן את ההתלהבות הגלובלית סביב "חברות אוצר ביטקוין". במקביל, בארה״ב מצפים להשקת קרן הסל הקריפטית של Trump Media בהמשך השנה, בכפוף לאישור הרגולטורים. אם ה-ETF הזה – ואחרים שהוגשו ע״י חברות השקעה גדולות – יקבלו אור ירוק, זה יכול לפתוח את הדלת בפני משקיעים מוסדיים רבים נוספים להיחשף לביטקוין ואתריום דרך שוק ההון המסורתי.

התפתחויות רגולטוריות: לאחר חקיקת ה-GENIUS Act, ממשל ארה״ב ובייחוד רשות ה-SEC ממשיכים לעבוד על הבהרת הכללים לנכסים דיגיטליים. בוושינגטון מדברים על חקיקה נוספת שתסדיר מסחר במטבעות שאינם ביטקוין/אתריום (אלטקוינים) ועל כללי דיווח חדשים לחברות ציבוריות שמחזיקות קריפטו. כל הכרזה של הרגולטור – למשל החלטה לגבי מעמד אתריום (נייר ערך או לא), או אישור קרנות סל ביטקוין נוספות – עשויה לטלטל את המחירים. גם בעולם, רגולטורים מרכזיים (אירופה, אסיה) עשויים לפרסם הנחיות חדשות: למשל, האיחוד האירופי נערך ליישום סופי של תקנות MiCA עד סוף השנה, שיוסיפו ודאות לחברות קריפטו הפועלות באירופה.

כנסים והודעות תעשייה: חודשי הסתיו מביאים עמם כנסים גדולים בקהילת הבלוקצ'יין. שבוע הבלוקצ'יין בקוריאה (KBW 2025) שיתקיים בסוף ספטמבר צפוי למשוך תשומת לב עולמית, לצד כנסים אזוריים באירופה (כמו ועידת Blockchain EU) ואירועים של פרויקטי קריפטו (למשל כנס DevCon של איתריום אם יתקיים). בכנסים אלה בדרך כלל נחשפות שותפויות חדשות, מפת דרכים טכנולוגיות ושדרוגי פרוטוקול – שעלולים להצית עניין מחודש במטבעות הרלוונטיים. יש לעקוב גם אחר הכרזות אפשריות מצד תאגידי ענק. לדוגמה, הרחבה של קבלת תשלומי קריפטו לעסקים נוספים, או שילוב בלוקצ'יין במוצרים פופולריים – הכרזות שיכולות להמשיך ולגשר בין עולם הקריפטו למיינסטרים.

שדרוגים טכנולוגיים: בחזית הפיתוח, רשתות הבלוקצ'יין המובילות לא עוצרות. לאחר שאיתריום ביצעה השנה את שדרוג Pectra בהצלחה (שיפור קיבולת הרשת ותמיכה ב"חשבונות חכמים"), המפתחים מכוונים לשדרוג הבא המכונה Fusaka המתוכנן לסוף 2025. שדרוג זה צפוי להביא שיפורי סקיילביליות נוספים (דוגמת טכנולוגיות Data Sharding חדשות) שעשויים להוזיל עמלות ולהגביר מהירות – גורם שיכול להפוך את השימוש באתריום לנוח יותר ולקדם אימוץ. גם ביטקוין לא קופא על השמרים: קהילת המפתחים דנה בהצעות לשדרוגים פרוטוקוליים (כמו BIP-300/301 להרחבת פונקציונליות ה-Layer-2), אם כי לא צפוי אירוע שדרוג משמעותי ממש בטווח השבועות הקרובים. עדיין, כל הכרזה על התקדמות בפיתוח עלולה להשפיע על סנטימנט המשקיעים.

לסיכום, שוק הקריפטו נכנס למחצית השנייה של 2025 בתנופה, כשברקע שילוב ייחודי של שיאים במחירים, התקדמות ברגולציה ואימוץ הולך וגובר על ידי גופים מסורתיים. עם זאת, הענף ממשיך להיות מושפע מאוד מחדשות – חיוביות או שליליות – ולכן המשקיעים עוקבים בדריכות אחר כל אות והתפתחות. השבועות הקרובים יביאו עמם מבחנים חשובים לאמון שהצטבר: האם המחוקקים והרגולטורים ימשיכו לתמוך בענף? האם החברות שאימצו קריפטו יציגו תוצאות המצדיקות את ההימור? התשובות לשאלות אלו עשויות לקבוע אם הגל הנוכחי יהפוך לגל צונאמי של אימוץ, או יחווה תיקון והתייצבות. בשלב זה, רבים בתעשייה שואבים עידוד מהכיוון הכללי – קריפטו מתבסס כאפיק השקעה לגיטימי וכטכנולוגיה שמשנה את הכללים – אך גם שומרים על זהירות, בהתאם לרוח האמרה: בשוק המטבעות הדיגיטליים, הפתעות הן הדבר הצפוי היחיד.



מרווחים שוקי הון בע"מ.

קובי אליסוף - מנכ"ל.

אופיר גנץ – כלכלן.

יאיר מור – כלכלן.



מסמך זה הוכן על ידי חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ