שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון יעקב פיננסים: "החברה המשיכה להציג גידול מרשים בתיק האשראי"

יעקב פיננסים, חברת המימון החוץ בנקאי, שבשליטת שאול נאוי, מדווחת על תוצאות חזקות ברבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2025.
הכנסות מימון ברוטו של החברה ברבעון השני של שנת 2025 גדלו בכ-46.7% והסתכמו כ-58.2 מיליון ש"ח לעומת כ-39.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2024.
הכנסות מימון ברוטו של החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 גדלו בכ-38.5% והסתכמו כ-110.2 מיליון ש"ח לעומת כ-79.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
הכנסות מימון נטו (הכנסות מימון בקיזוז הוצאות מימון) של החברה ברבעון השני של שנת 2025 גדלו בכ-34% והסתכמו בכ-31.5 מיליון ש"ח לעומת כ-23.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2024. העלייה נובעת מגידול תיק האשראי של החברה.
הכנסות מימון נטו של החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 גדלו בכ-24.2% והסתכמו כ-59.2 מיליון ש"ח לעומת כ-47.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. העלייה נובעת מגידול בתיק האשראי.
היקף תיק האשראי נטו של החברה בסוף הרבעון הראשון לשנת 2025 הסתכם בכ-2.56 מיליארד ש"ח, גידול של כ-52.7% (כ-884 מיליון ש"ח) לעומת כ-1.68 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השני בשנת 2024 ולעומת כ-2.25 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024. נכון בסמוך למועד פרסום הדו"ח, תיק האשראי ברוטו* הסתכם בכ-2.69 מיליארד ש"ח.
תיק האשראי של החברה מבוסס על לקוחות איכותיים בעלי איתנות פיננסית גבוהה שהחברה משמשת עבורם ספק אשראי נוסף, לצד מסגרות האשראי העומדות לרשותם בבנקים. ליום 30 ביוני 2025 כ-54.5% מהתיק נפרע בטווח של עד 120 יום.
נכון למועד הדוח, עסקאות סולו מהוות כ-84.2% מתיק האשראי של החברה. החברה מגדילה את פעילותה בעסקאות במח"מ ארוך עם חברות 'פרימיום' - חברות גדולות וותיקות בעלות מספר רב של פרויקטים, מחזורי פעילות גדולים ותזרים מזומנים משמעותי ופועלת כל העת להרחבת הפעילות מול לקוחות חדשים.
החברה הגדילה את מקורות המימון שלה – קווי האשראי שהעמידו הבנקים לחברה, נכון ליום 30 ביוני 2025, מסתכמים בכ-2.25 מיליארד ש"ח. לאחר תאריך הדו"ח, עודכנו מקורות האשראי לסך של כ-2.45 מיליארד ש"ח.
הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ-21.5% והסתכם בכ-21.1 מיליון ש"ח לעומת כ-17.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 גדל בכ-20.6% והסתכמו כ-41.5 מיליון ש"ח לעומת כ-34.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2024 הסתכם בכ-69.5 מיליון ש"ח.
*יתרה תיק האשראי ברוטו היא לפני הפרשות לחובות מסופקים וכוללת הכנסות מראש ומבוססת על יתרות ממסרים דחויים המופקדים בבנקים.
ההון העצמי נכון ליום 30.6.25 הסתכם בכ-413.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-371.8 מיליון ש"ח ליום 31.12.24.
התשואה להון למחצית הראשונה לשנת 2025 עמדה על כ-21.15% במונחים שנתיים.
שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, מסר: "ברבעון השני המשיכה החברה להציג גידול מרשים בתיק האשראי, תוך מיקוד בהעמקת הפעילות מול חברות גדולות, צומחות ובעלות איתנות פיננסית גבוהה. החברה מרחיבה את פעילותה בהתאם לאסטרטגיה של חשיפה ללקוחות איכותיים וממוקדת בניהול סיכונים קפדני בתקופה מאתגרת זו. הדגש המרכזי הוא על צמיחה אחראית, מבלי להתפשר על איכות תיק האשראי.
התוצאות המצוינות משקפות את יכולת החברה להשיג מימון נוח מהמערכת הבנקאית ולהציע ריבית בתנאים טובים ללקוחות. למרות הצמיחה המואצת, מח"מ תיק האשראי של החברה נותר קצר ומותיר את החברה עם נזילות גבוהה במידת הצורך.
החברה פועלת להגדלת היקף תיק האשראי, הרחבת מקורות המימון מהבנקים וחיזוק ההון כחלק מבניית תשתית להבטחת צמיחה ארוכת טווח".
104 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 79.06 מיליון ביעקב פיננסים
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
6.18%
|
3188586.5
|
5.99%
|
1134918.99
|
3.21%
|
3401425.85
|
3.03%
|
4056759.65
|
3.01%
|
2407887.28
|
2.56%
|
8733684.16
|
2.45%
|
1449389.53
|
2.14%
|
238175.08
|
2.01%
|
5157054.21
|
1.8%
|
604598.28