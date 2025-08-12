ברק רוזן וFlow- אשר הוקמה ע"י אדם נוימן משלבות כוחות עם קבוצת ילוסטון

רכשו בעסקה משותפת 60% מנכס במיאמי בשכונת Brickell בשווי כולל של כ- 525 מיליון דולר.
בנכס שנרכש קיים מגדל בן 54 קומות, המכיל 632 יח"ד, שטחי מסחר של כ-39 אלפי ר"ר לצד מרינה עם כ- 17 מקומות עגינה.
הנכס שנרכש הינו בגודל של כ -25 דונם וכולל3 עתודות קרקע סמוכות עם זכויות לבנייה של כ-1,300 יח"ד, בנוסף לשטחי מסחר ומלונאות.
קנדה גלובל הודיעה הבוקר על רכישת 60% מהזכויות בנכס הממוקם ב Brickell -בעיר מיאמי, במדינת פלורידה, ארה"ב, הידוע בכינוי The River District . השווי הכולל של הנכס הוערך בכ- 525 מיליון דולר כאשר תמורת הרכישה עומדת על כ- 106 מיליון דולר. חברת השותפים רוכשת 60% מהפרויקט מקבוצת שטרית בבעלות ג'וזף ומייר שטרית שישארו עם אחזקה של כ-40%.
בנכס שנרכש קיים מגדל בן 54 קומות, המכיל 632 יחידות דיור, כ-770 מקומות חניה, ושטחי מסחר בשטח כולל של כ- 39 אלפי ר"ר, וכן מרינה עם 17 מקומות עגינה, אשר הקמתו צפויה להסתיים במהלך החודשים הקרובים. כמו כן, במסגרת העסקה נרכשו 3 עתודות קרקע סמוכות שלהן זכויות בנייה קיימות כוללות לכ- 1,300 יחידות דיור, שטחי תעסוקה, מלונאות ומסחר בשטח כולל של כ- 2.5 מיליון ר"ר. סה"כ שטח המקרקעין שנרכש עומד על כ -25 דונם.
האחזקה בחברת השותפים שהוקמה לצורך העסקה מתחלקת לכ-38% קנדה גלובל, כ-38% ילוסטון (Yellowstone) והיתרה בידי FLOW. לאחר השלמת העסקה, החזקת הצדדים בשרשור בנכס תהיה כדלקמן: קנדה גלובל ו- Yellowstone-תחזקנה כל אחת בכ- 23% מהזכויות בנכס, ו- Flow תחזיק בכ- 14% מהזכויות בנכס. המוכר יחזיק בכ- 40% מהזכויות בנכס. כמו כן, לרשות קנדה גלובל עומדת האופציה להעלות את שיעור אחזקתה בחברת השותפים לכ-52% (וכ-31.2% מהזכויות בנכס).