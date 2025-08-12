יוליוס בר, מכסים בארה"ב: מיהן המדינות שנפגעו ומי יצאו מהמהלך כמעט ללא פגע?

מכסים בארה"ב: מיהן המדינות שנפגעו ומי יצאו מהמהלך כמעט ללא פגע?

שיעורי המכס האפקטיביים חושפים אילו מדינות יוצאות מהמהלך כמעט ללא פגע ואילו נפגעות בצורה הקשה ביותר. ההשפעה של הכרזות המכס האחרונות של ארה"ב על התחרותיות משתנה באופן נרחב כאשר יש מדינות שמשתפרות יחסית ואחרות שמאבדות יתרון. סין, ברזיל ושווייץ נמצאות בין המפסידות הגדולות.

לאחר שמרבית ההמולה סביב הכרזות הסחר של ארה"ב התפוגגה, קווי המתאר של המתווה החדש מתבהרים. אנו מתחילים לראות מי יצאו כמעט ללא פגע ומי נפגעו קשות, אך שיעורי המכס בכותרות מספרים רק חלק מהסיפור. הנטל האמיתי תלוי בפטורים ייחודיים למוצרים, בצעדים חופפים ובתמהיל המדויק של המוצרים שכל מדינה מייצאת לארה"ב. שיעורי המכס האפקטיביים משקפים את הנטל הנוסף מהודעות המכס האחרונות של ארה"ב לאחר התאמה לפטורים ממכסים לפי סוגי מוצרים, ומשוקללים לפי תמהיל יצוא 2024 של כל מדינה לארה"ב (מוצגים בתרשים במצוטרף). שיעור המכס של המתחרים המתאים הוא שיעור המכס הממוצע המוטל על מדינות אחרות המייצאות את אותם מוצרים לארה"ב. השוואת השניים מראה את מצב התחרותיות היחסית: יש מדינות שמרוויחות מעט, אחרות מפסידות, אך כולן חוות ירידה בביקוש הכולל לייבוא לארה"ב.

התוצאות מציגות פערים בולטים: נכון ל־7 באוגוסט, המכס האפקטיבי הנוסף של שווייץ בארה"ב עומד על כ־21%, כאשר הוא ממתן על ידי פטורים במגזרים כגון תרופות. על פני כלל המוצרים ששווייץ מייצאת לארה"ב, המתחרים מתמודדים עם מכס נוסף ממוצע של כ־9% בלבד, מה שמותיר את שווייץ עם חיסרון יחסי של ‎-12% וגישה מופחתת משמעותית לשוק האמריקאי. סין חווה את ההידרדרות היחסית החדה ביותר, עם מכס הגבוה ב־29 נקודות אחוז משיעור המכס הממוצע של מתחריה. האיחוד האירופי רושם שיפור יחסי קטן של כ־1.5% לאחר ההסכם עם ארה"ב, אך גם הוא נפגע מהאטה כוללת בביקוש האמריקאי לייבוא. עם זאת, לאור התאוששות הביקוש המקומי ותמיכה פיסקלית במספר כלכלות מרכזיות, הגוש במצב טוב להתמודד עם השינוי.

עם זאת, חשוב להדגיש: אין כאן מנצחים אמיתיים. אפילו "רווחים" יחסיים משקפים בפועל עלייה מבנית בחיכוכים המסחריים. עבור כל המדינות, השינוי במדיניות הסחר של ארה"ב מהווה רוח נגדית לכניסה לשוק, והופך את ארה"ב ליעד פחות אטרקטיבי ליצואנים.





יוליאן שרר, כלכלן, יוליוס בר



מכסי ארה"ב מכבידים קשות על כלכלת שווייץ

שווייץ מתמודדת כעת עם מכס אמריקאי בשיעור של 39%, מהגבוהים ביותר בקטגוריית "מכסים הדדיים" בעולם. מדובר במכה למגזר היצוא השווייצרי ובמכשול רציני לכלכלה כולה, בהתאם לכך, הורדנו את תחזיות הצמיחה שלנו. החרגת מגזר התרופות מפחיתה לעת עתה את הנטל על הכלכלה, אך הפגיעה עשויה להיות חמורה יותר אם ארה"ב תטיל מכסים על מוצרי תרופות.

הסלמת המכסים האחרונה מהווה מכה למגזר היצוא השווייצרי, במיוחד לענפים החשופים במידה רבה לשוק האמריקאי. שיעורי המכס הנמוכים יותר שמעניקה ארה"ב לשותפותיה האירופיות (15% לאיחוד האירופי, 10% לבריטניה) מקטינים עוד יותר את התחרותיות של החברות השווייצריות בשוק האמריקאי. מוצרי תרופות מהווים כ־50% מהיצוא השווייצרי לארה"ב. מאחר שהמכס ההדדי פוטר את מגזר התרופות, שיעור המכס האמריקאי הממוצע בפועל על שווייץ עומד כיום על כ־20%. לכן, אף שהעלאת המכס מגדילה את הלחצים על הכלכלה השווייצרית, החרגת מגזר התרופות מפחיתה את הנטל בשלב זה. עם זאת, המכס עלול לגרוע כ־0.2%–0.4% מהתוצר המקומי הגולמי של שווייץ בשנה הקרובה. בהתאם לכך, הורדנו את תחזית הצמיחה שלנו לשווייץ ל־1.0% בשנת 2025 (מ־1.2%) ול־1.2% בשנת 2026 (מ־1.4%). נוסף על כך, קיים סיכון משמעותי להטלת מכסים על מוצרי תרופות. חקירה נפרדת בעניין זה מתבצעת כיום, ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר לאחרונה כי המכסים יוטלו בקרוב ויכולים להגיע עד 250% בתוך 18 חודשים. הנזק הכלכלי יהיה חמור יותר אם ייושמו מכסים על מגזר התרופות.

כיוון שהדברים עלולים להשתנות במהירות, הבנק המרכזי של שווייץ (SNB) צפוי להמתין בשלב זה כדי לקבל תמונה ברורה יותר לגבי השפעת המכסים על יציבות המחירים במדינה. בפגישתו ביוני, ה־SNB אותת כי הרף להטלת ריביות שליליות גבוה. נתוני האינפלציה האחרונים הצביעו על התייצבות בטווח הקצר. אף שהסלמת מתיחות הסחר מגדילה את הסיכון שה־SNB ייאלץ להוריד את הריבית לשטח שלילי, אנו לא צופים תגובה חפוזה ושומרים על תחזיתנו כי הריבית תיוותר ללא שינוי ב־12 החודשים הקרובים.





סופי אלטרמאט, כלכלנית, יוליוס בר



סין: היצוא נותר במגמת התחזקות

היצוא של סין ממשיך להפגין עוצמה, כאשר קצב הצמיחה בייצוא האיץ ביולי. אף שהירידה ביצוא לארצות הברית העמיקה שוב, משלוחים חזקים לשאר חלקי העולם האיצו את הצמיחה הכוללת ביצוא. אנו צופים כי היצוא הסיני יישאר עמיד יחסית בחודשים הקרובים וימשיך לתמוך בצמיחה הכלכלית על רקע חולשה מתמשכת בביקוש המקומי.

למרות הפסקה בת 90 יום במכסי התגובה, שיעור המכס של ארה"ב על מוצרים סיניים נותר גבוה משמעותית מאשר לפני כניסתו של הנשיא טראמפ לתפקיד, וגבוה יותר משיעור המכס שארה"ב מטילה על מוצרים ממדינות אחרות. הדבר משתקף בירידה של 36 מיליארד דולר ביצוא הסיני לארה"ב בין ינואר ליולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תקופת 90 הימים שבמהלכה הוקפאו המכסים הנוספים בין ארה"ב לסין מסתיימת ב־12 באוגוסט. שני הצדדים הצהירו על כוונה להאריך את התקופה, אולם במועד כתיבת הדוח טרם התקבלה הודעה רשמית.

היצוא הסיני נותר חזק מהצפוי על אף המכסים האמריקאיים. היצוא לשווקים מחוץ לארה"ב פיצה במלואו ואף מעבר על הירידה במשלוחים לארה"ב. היצוא למדינות דרום־מזרח אסיה (ASEAN) רשם את העלייה השנתית החדה ביותר מאז תחילת השנה ואחריו היצוא לאיחוד האירופי ולמדינות אפריקה. הדבר מצביע על כך שזרמי סחר מסין לארה"ב מופנים כעת, או לפחות עוברים, דרך מדינות אחרות. ייתכן שחלק מהייצור הועבר למדינות עם שיעור מכס אמריקאי נמוך יותר, או שלפחות המוצרים נשלחים דרך מדינות אלה. מאחר שהיצוא הסיני תחרותי במיוחד הודות למחירים נמוכים, ייתכן שגם בשל המכסים האמריקאיים, המוצרים הסיניים חודרים יותר ויותר לשווקים חדשים. המחירים הנמוכים הם תוצאה של תחרות עזה בין חברות סיניות על רקע חולשה בביקוש המקומי, אשר השפיעה על שיעורי הרווח. כתוצאה מכך, מחירי היצרן בסין ירדו ברציפות כמעט שלוש שנים.

אף שהדבר פוגע ברווחיות החברות, הוא מאפשר חדירה לשווקים חדשים. מנקודת מבט מאקרו־כלכלית, היצוא של סין צפוי להישאר עמיד יחסית ולתמוך בצמיחה על רקע חולשה בביקוש המקומי. עם זאת, לאחר הצמיחה החזקה במחצית הראשונה של השנה, הכלכלה צפויה להאט ברבעונים הקרובים בשל חולשות מבניות פנימיות.





סופי אלטרמאט, כלכלנית, יוליוס בר



מניות: עד כמה חשוף מגזר התרופות?

חברות התרופות אינן נבהלות מאיום המכסים האמריקאי, אך עשויות להתמודד עם לחץ נוסף על מחירי המניות כתוצאה מכותרות הממשל האמריקאי, הפוגעות בסנטימנט יותר מאשר בנתונים הפונדמנטליים.

מאז החל הדיון סביב המכסים בארצות הברית, חברות הבריאות הגדולות נותרו אדישות לאיום, כשהן מציינות כי יש להן מספיק יכולת ייצור מקומית כדי לענות על הביקוש. עם זאת, רבות מהחברות ממשיכות לייבא ולייצא סחורות ולעיתים משתמשות בתמחור בין־חברתי (Transfer Pricing) כדי להעביר רווחים ממדינות עם שיעור מס גבוה למדינות עם שיעור מס נמוך, באמצעות התאמת מחירים פנימיים בייצור רב־שלבי ומקצועי החוצה גבולות. מכסים על מוצרי תרופות עלולים להגדיל את חשבון המס על ידי הגבלת העברות אלו. ממשלת ארה"ב עושה שימוש במכסים כדי להשיג שתי מטרות: הורדת מחירי התרופות והגדלת ההשקעה המקומית. ההשקעה המקומית כבר נמצאת במגמת עלייה, עם התחייבויות השקעה בארה"ב בהיקף של מיליארדי דולרים, אם כי יישומן עדיין אינו ודאי.

קיצוצי מחירים משמעותיים הם תרחיש לא ודאי, מאחר שיבוא תרופות בהיקף גדול או רפורמות רחבות יותר דורשים את אישור הקונגרס- תהליך שסביר שלא יתקדם בשל התנגדות פוליטית. עלות התרופות מהווה רק 3% מהוצאות ממשלת ארה"ב ומחירים גבוהים תרמו לאורך השנים לחדשנות בתעשיית הביופארמה האמריקאית, תוך הבטחת גישה מוקדמת לטיפולים מתקדמים. מנהיגי התעשייה מזהירים מפני צעדים שעלולים לפגוע ביתרון זה. במקום להוריד מחירים באופן יזום כדי לעמוד בדרישות "האומה המועדפת ביותר", סביר יותר שהחברות יורידו מחירים לתרופות ותיקות הקרובות לפקיעת הפטנט, או לאלו הכלולות ברשימת ההנחות של חוק הפחתת האינפלציה ו/או יגלגלו את האשמה למנהלי ההטבות בבתי המרקחת (Pharmacy Benefit Managers – PBM), שהם חלק מחברות ניהול הבריאות, המנהלים מו"מ על הנחות גדולות מבלי להעביר את מלוא החיסכון למטופלים ולמשלמים.

הממשל הבטיח שוב ושוב לפעול נגד מתווכים אלו, צעד שיוכל להיחשב כהישג מדיניות ועשוי להפחית את הלחץ הפוליטי על תת הענף. האתגרים למניות חברות התרופות צפויים להימשך בשל כותרות על קיצוצי מחירים, גם אם הפונדמנטלים נותרו יציבים. עד שיחולו רפורמות במנהלי ההטבות בבתי המרקחת, הסנטימנט עשוי להישאר חלש.





פביאן ונר, אנליסט מחקר מניות, יוליוס בר



שוקי המניות במדינות המפותחות שוברים שיאים

שוק המניות האמריקאי ממשיך להתבסס על מניות צמיחה בעלות שווי שוק גדול, בעוד שבאירופה המובילות הן דווקא מניות ערך ומניות מחזוריות. הבנקים ומגזרי התעשייה מציגים ביצועי יתר, בעוד שמגזרים איכותיים נמצאים תחת לחץ ומציגים מגמת רוטציה שלדעתנו צפויה להימשך בטווח הקרוב.

שוקי המניות במדינות המפותחות שוברים שיאים, אך מנועי העליות שונים משני צדי האוקיינוס. בניגוד חד לארצות הברית, שם מניות הצמיחה הגדולות ממשיכות להוביל, המומנטום בשוק המניות האירופי נוטה לטובת מגזרי הערך והמגזרים המחזוריים. הבנקים וחברות התעשייה מובילים את העליות מתחילת השנה הנשענות על החזרי הון משופרים, רווחיות יציבה ורקע מאקרו חיובי לביקוש מקומי. לעומת זאת, מגזרי איכות מסורתיים כמו מוצרי צריכה ובריאות מפגרים מאחור, בין השאר בשל חשיפה גבוהה יותר למתיחות סחר ולתנודות מטבע. רבות מהחברות האלו מפיקות חלק ניכר מהכנסותיהן מארה"ב, מה שהופך אותן לפגיעות יותר לסיכוני מכסים ולהשפעות שלילי הנובעות מהיחלשות הדולר האמריקאי.

הפיצול בביצועים בין הסגנונות הוא חלק מרוטציה רחבה יותר בשוק המניות האירופי בשנתיים וחצי האחרונות. קבוצת ה־GRANOLAS (חברות רב־לאומיות אירופיות גדולות), מתקשה לשמר את קצב הצמיחה שלאחר הקורונה, כאשר ההשפעות החיוביות שאפיינו את העשור הקודם נחלשות. בתקופה של צמיחה אירופית מתונה, נהנו חברות אלו מביקוש יציב מארה"ב ומסין. כעת, הסיפור הזה מאותגר על ידי אי ודאות במדיניות הסחר, תנודתיות במטבע וביקוש חיצוני חלש יותר, מה שהוביל להורדות תחזיות רווח ולתיקון כלפי מטה בשוויים. בהתאם לכך, פרמיית השווי של מניות איכות לעומת השוק האירופי הרחב ירדה משיא של 48% ביוני 2024 ל־16% כיום.

מבט קדימה מראה כי הרקע המחזורי צפוי להמשיך לתמוך במניות ערך ובמחזוריות ממוקדות שוק מקומי באירופה, לפחות בטווח הקצר והבינוני. בארה"ב, לעומת זאת, ההובלה של מניות הצמיחה הגדולות נותרת בעינה, נתמכת בגורמים מבניים ובמומנטום רווחים חזק. עבור משקיעים, המשמעות היא להישאר בחשיפה למניות צמיחה בארה"ב, לצד הגדלת חשיפה למניות מחזוריות באירופה, שהופכות למובילות החדשות בשוק.





מת'יו ראצ'טר, ראש מחקר אסטרטגיית מניות, יוליוס בר



שוק המניות בהודו רושם תופעה טכנית נדירה

הודו צפויה להתמודד עם מכס של 50% על יצוא סחורות לארה״ב החל מ־27 באוגוסט שהינו השיעור הגבוה בעולם לצד ברזיל. למרות שסחר עם ארה״ב מהווה חלק קטן מהכלכלה ההודית, המהלך פגע במורל המשקיעים. פגישת משא ומתן ב־23 באוגוסט עשויה למנוע את שיעור המכס הזה באמצעות ויתורים אפשריים. מניות הודיות ירדו במשך שישה שבועות רצופים, שכן זוהי ירידה נדירה שבעבר תמיד לוותה בתשואות חיוביות שנה לאחר מכן.

עליות המניות ההודיות במונחי דולר מתחילת השנה הגיעו לשיא של 9.0% בסוף יוני, אך מאז ירדו ל־1.6% בלבד. בשבוע שעבר הודיע נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כי המכס על יצוא הסחורות מהודו לארה״ב יועלה ל־50% החל מ־27 באוגוסט. אף שיצוא סחורות לארה״ב מהווה פחות מ־2% מהתוצר המקומי הגולמי של הודו, המהלך פגע בסנטימנט. להערכתנו, הפסקת אש אפשרית באוקראינה עשויה להביא את טראמפ לבטל מחצית מהמכס והפחתת היתרה תותנה ככל הנראה בפתיחת השוק ההודי לגישה רחבה יותר, במיוחד בתחומי החקלאות והרכב. לשתי המדינות יש מנופי לחץ הדדיים, כאשר הודו היא המדינה עם מספר המשתמשים הגדול בעולם בפייסבוק, אינסטגרם ו־WhatsApp, ומצד שני כ־1.5 מיליון אזרחים הודים עובדים בארה״ב, לעיתים במשרות מתגמלות במיוחד בענף ה־IT. אנו מעריכים כי שני הצדדים יוכלו להגיע לפשרות במשא ומתן שייערך בניו דלהי ב־23 באוגוסט, ובכך להימנע מהסלמת שיעור המכס ל־50%.

במקביל, עלייה בהוצאות הממשלה, הפחתות מס משמעותיות וירידה של 100 נקודות בסיס בריבית הבנק המרכזי אמורות לתרום להאצת הצמיחה הכלכלית ולשיפור הרווחיות.

המניות ההודיות ירדו במשך ששת השבועות האחרונים תופעה שהתרחשה בעבר רק שש פעמים ובכל המקרים, ללא יוצא מן הכלל, נרשמו עליות בשוק שנה לאחר מכן, עם תשואה חציונית של 20.2%.





מארק מתיוס, ראש מחקר אסיה, יוליוס בר