חברת פיוניר מודיעה על שיתוף פעולה עם סיטי: משיקות שירותי העברות כספים בזמן אמת מבוססי טכנולוגיית בלוקצ׳יין

פיוניר (נאסד"ק: PAYO), חברת פינטק גלובלית המניעה צמיחה עסקית חוצת גבולות, הודיעה היום על שיתוף פעולה עם Citi להשקת שירותי העברות כספים בזמן אמת, מבוססי טכנולוגיית בלוקצ'יין, באמצעות Citi® Token Services – פלטפורמת תשלומים ונזילות מבוססת טוקנים של הבנק. היכולת החדשה מאפשרת לפיוניר להעביר כספים בין חשבונותיה הגלובליים בסניפים ומטבעות משתתפים, במהירות, באוטומציה ובשקיפות מוגברת.
מהלך זה מהווה צעד משמעותי במחויבות ארוכת הטווח של פיוניר למודרניזציה של התשתית הפיננסית שלה באמצעות חדשנות פיננסית אחראית ומכוונת מטרה. שיתוף הפעולה עושה שימוש בפתרון הבלוקצ'יין של Citi להעברת כספים בין חשבונות בבעלות פיוניר, ומפחית את התלות באמצעי תשלום מסורתיים ואת העיכובים הנגרמים בשל שעות פעילות בנקאיות, חגים וסופי שבוע. המהלך ממשיך את שיתוף הפעולה הקיים בין פיוניר לסיטי בתחום פתרונות Banking as a Service וכן בהמרת מט"ח ותשלומים חוצי גבולות.
"אנו פועלים כל העת כדי למצוא דרכים לפשט את העולם המורכב של תשלומים חוצי גבולות", אמרה ביאה אורדונייז, סמנכ"לית הכספים של פיוניר. "תשתית מבוססת בלוקצ'יין משנה את הדרך בה כסף זורם בעולם, ועם Citi Token Services אנו יכולים להעביר כספים בזמן אמת בין גבולות, ולהעניק ללקוחותינו חוויה מהירה ויעילה יותר".
בין היתרונות הצפויים של התשתית החדשה:
נזילות גלובלית מיידית: העברת כספים 24/7 בין ישויות פיוניר בשווקים כמו ארה"ב, בריטניה וסינגפור, ללא מגבלות של חגים או סופי שבוע.
ייעול תהליכי העברת כספים: העברות פנים-חברתיות מהירות, שקופות ואוטומטיות, המייעלות את ניהול המזומנים ואת צמצום סיכוני המט"ח באמצעות סגירות מבוססות בלוקצ'יין
אינטגרציה פשוטה: ממשקי API מודרניים ופרוטוקולי בלוקצ'יין המאפשרים שילוב קל עם מערכות התשלומים והאוצר הקיימות, תוך צמצום הצורך בשינויים תשתיתיים מורכבים והאצת ההשקה לשוק.
״Citi Token Services משנים את הדרך בה לקוחותינו הגלובליים מנהלים נזילות ותשלומים, ומספקים גישה חוצת גבולות, בזמן אמת,24/7 המובילה לשיפור ניכר ביעילות״, אמרה ריאן ראג, ראש תחום הנכסים הדיגיטליים העולמי בסיטי. "הבנקאות הדיגיטלית מתפתחת במהירות, ואנו שמחים לשתף פעולה עם לקוחות כמו פיוניר כדי להציע פתרונות תשלום מאובטחים, דינמיים ושקופים, ברחבי העולם".
Citi Token Services שהושקו ב-2024, מאפשרים העברות בסכומים של מיליוני דולרים ומספקים נזילות ותשלומים בכל עת בין סניפים משתתפים של סיטי ברחבי העולם. מאז שהושקו, עיבדו השירותים עסקאות בשווי מיליארדי דולרים. השירותים פעילים בסניפי הבנק בארה"ב, בריטניה, סינגפור והונג קונג, עם העברות במטבע דולר אמריקאי.