10 הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה: עד 20% מניות - אלטשולר שחם בראש - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום של ירידות נוסף בשוק המניות וזה מתחיל להיות כואב בקרנות. יש עדיין חיוב בשוק אבל התחושה קשה... בחיוב היומי נמצא את האשראי החוץ בנקאי והדולר עם האג"ח שלו. בחיוב החודשי יש לנו את הדולר עם הקונצרני שלו, ובשנתי החיובי נמצא, עדיין, את הבנקים והביטוח. המשך של ימים כמו היום כבר ישנה את החיוב השנתי די מהר... בחלק השלילי היומי: ת"א 90 ות"א 125 כאשר החלק החודשי זהה לזה לחלוטין. בחלק השנתי, הדולר ממשיך לככב עם הקונצרני שלו.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:

ככל שנראה ירידות בשוק המניות, וככל שנעמיק את אחוזי החשיפה של הקטגוריות, נראה יותר אדום בטבלה המוצגת. וזה בדיוק מה שקורה כרגע בחלק של ה-20-80. אופייני הוא שה"טובה ביותר היום" היתה הקרן שהפסידה הכי מעט עם 0.14%- (פרופאונד 20/80) כאשר זה גם המצב בחלק החודשי עם הקרן של סלע 20/80 (0.02%-).

רק בטווחים הארוכים יותר נשארנו עם ירוק בעיניים כאשר ההובלה מפוזרת בין מיטב אג"ח + 20% (8.31%) מתחילת השנה, אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א (18.22%) שנתית, וב.אלטרנטיב (29.49%) שלוש שנים אחורה. שימו לב שכל הקרנות מעודכנות להיום (12-08). הקרן של פורסט עדיין הגדולה מכולן עם 1.245 מיליארדי שקלים שהיא גם המגייסת ביותר עם 14.41 מיליוני שקלים ביוני.



הבורסות

ארה"ב: נתחיל בחדשות הטובות לארה"ב: אין אינפלציה! או לפחות המגמה יורדת כאשר המספר קרוב מאוד ליעד של ה-2% המוגדר על ידי הבנק המרכזי כיציבות חיובית. היום התפרסם ה-CPI והוא יצא עם 2.7% שנתית במקום ה-2.8% הצפוי. גם מדד העסקים הקטנים יצא טוב מהצפוי עם 100.3 מול צפי של 98.9. האם נכנסו עכשיו לתקופה ש: "חדשות טובות => עליות"?

עדיין מוקדם לומר כי נתון האינפלציה יכול להיות חיובי בגלל ענייני הריבית של הפד ולא כל כך בפני עצמו... בכל אופן, החדשות האלו והיציבות הכללית, יחד עם הפגישה של טראמפ עם פוטין, והמשך העסקאות סביב המכסים, כל אלו אפשרו לשוק לייצר שיא היסטורי חדש: 6445, עם עלייה די מדהימה של 1.13%. עוד גורם חשוב: הנסדק עלה יותר וזה סימן שהמגמה מתנהלת נכון כי מניות הסיכון עולות חזק יותר מהמניות המבוססות. המשך השבוע רצוף חדשות נוספות כך שהכול עדיין פתוח... סיום היום היה כך:





תל-אביב: הנטייה היא להאשים את הבנקים במה שקרה היום בבורסה (12-08). אחרי עלייה של כ-6% ביום ראשון, עקב החלטת הבנק המרכזי (המפקח) לאפשר להם לחלק עד 50% מן הרווחים שלהם כדיבידנד, ביום שני והיום (12-08) ראינו מימוש (ירידות חדות) שהחזירו את המצב למה שהיה ביום חמישי. אחרי הכול: האם זה טוב לחברה לחלק כל כך הרבה למשקיעים ולא לדאוג לפיתוח, לעובדים, ובכלל לקידום העסק?

כנראה שהמשקיעים חשבו שייהנו מאוד מן האחזקה ביום ראשון אבל הבינו שזה בעצם יותר מזיק ממועיל לטווח הארוך. בכל אופן, הנטייה היא, כאמור, לראות בזה את עיקר הסיבה. אבל שימו לב שגם פתיחה נהדרת בוול-סטריט לא עזרה. למעשה, הסגירה הייתה סביב הנמוך היומי של השוק. לכן, נשער שיש כאן גם הבעת אי אמון נוספת למצב הרעוע המצטייר בין הדרג המדיני וזה הצבאי, כאשר מתחילים מהלך עצים חדש.

בכלל, מעמדה של ישראל ניזוקה כל יום מחדש תדמיתית וחלק מן הזרים אצלנו אולי נבהלים מכך. לפחות עבור הטווח הקצר-בינוני. ייתכן שלפנינו תקופה ארוכה של מגמה שלילית-מעורבת עד שנראה תוצאה חיובית כלשהי (צבאית או מדינית) בנושא המלחמה. היום היה קשה: ת"א 35: 1.62%-, ת"א 90: 2.18%-, כאשר הנדל"ן נוחת ב-1.55%-, המניות הקטנות ב-1.49%-, והטכנולוגיה ב-2.29%-.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-11-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): הלוואי שיכולנו לשמוח על הגידול במחזורי המניות. כאשר זה קורה בימי ירידות זה ממש לא סימן טוב, חוץ מעניין קטן: הנטו החיובי המוסדי, אשר אומר לנו שהחבר"ה שלנו קונים בזול. עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 2.110 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים קנו ב-671.5 מיליונים ומכרו ב-443.8, דהיינו נטו חיובי של 227.7. המניות שנמכרו הכי הרבה היו דלק קבוצה (1.9-) ומליסרון (20.6-) כאשר אלו שנקנו הכי הרבה היו לאומי (25.7) ומזרחי טפחות (45.2).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



