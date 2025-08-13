בנק הפועלים עם תשואה על ההון ברבעון השני הגבוה מבנק לאומי - יחלק דיבידנד כמעט זהה ללאומי כ 1.3 מיליארד שקלים

הבנק מציג רבעון נוסף של תוצאות חזקות תוך יישום וקידום המיקודים האסטרטגיים.

הבנק צמח ברבעון השני בשיעור של 3.0% בתיק האשראי ובכך מסכם צמיחה משמעותית בתיק האשראי בשיעור של 5.8% במחצית הראשונה - צמיחה מגוונת המתבטאת בכלל מגזרי הפעילות, תוך איזון בין מרכיבי סיכון, צמיחה ורווחיות, והמשך הצגת מדדי איכות אשראי טובים.

יחס היעילות עמד ברבעון השני של השנה על 32.8%.

בסיס ההון של הבנק גדל במהלך הרבעון: יחס הון רובד 1 של 12.02% ויחס הון כולל של 15.09%.

דירקטוריון הבנק החליט על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד לעד ל-50% מהרווח הנקי.

בגין רווחי הרבעון השני, הכריז הדירקטוריון על דיבידנד בהיקף של 50% מרווחי הרבעון, המסתכם לסך של 1,271 מיליון ש"ח.

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2025:

תוצאות

הבנק מסכם את הרבעון השני של שנת 2025 ברווח נקי בסך 2,542 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,424 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ול-2,238 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח מול הרבעון המקביל נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות על רקע הצמיחה בהיקפי הפעילות, זאת על אף שברבעון נרשמה הוצאה להפסדי אשראי לעומת הכנסה מהפסדי אשראי שנרשמה ברבעון המקביל.

העלייה ברווח מול הרבעון הקודם נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מריבית, מהשפעת המדד בתקופה ומצמיחה בפעילות.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השני על 16.7% בהשוואה ל-16.4% ברבעון הקודם ול-16.4% ברבעון המקביל אשתקד.בהשוואה בנק לאומי בתשואה להון ברבעון השני של 2025 עמדה על 16.2% בהשוואה ל-15.9% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עמד על 4,966 מיליון ש"ח בהשוואה ל-4,176 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד במחצית הראשונה של השנה על 16.5% לעומת 15.5% במחצית המקבילה אשתקד.

סך ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ל-6,445 מיליון ש"ח בהשוואה ל-5,732 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מעלייה ברווח המימוני על רקע הצמיחה המשמעותית בפעילות וכן מעלייה בהכנסות שאינן מריבית.

יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השני של השנה על 32.8% בהשוואה ל-36.7% ברבעון המקביל.

הוצאה להפסדי אשראי: הבנק רשם ברבעון השני של השנה הוצאה להפסדי אשראי בסך 302 מיליון ש"ח, שעיקרה הגדלת ההפרשה הקבוצתית בהתאם לצמיחת תיק האשראי ובשים לב לחוסר הוודאות בסביבה הכלכלית עקב השפעות המלחמה. ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון הקודם הסתכמה ל-262 מיליון ש"ח וברבעון המקביל נרשמה הכנסה מהפסדי אשראי בסך 49 מיליון ש"ח.

צמיחה

במהלך הרבעון השני של השנה הבנק המשיך במומנטום הצמיחה תוך שמירה על מדדי איכות אשראי איכותיים וחזקים. בהתאם, תיק האשראי צמח במהלך הרבעון השני ב-3.0% תוך שהוא משלים צמיחה של 5.8% מתחילת השנה, צמיחה המתבטאת בכלל מגזרי הפעילות.

הצמיחה בתיק האשראי ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ל-12.7%.

בסיס נזילות ופיקדונות: לבנק הפועלים בסיס פיקדונות קמעונאיים רחב ומשמעותי, אשר הסתכם בסוף הרבעון השני של השנה בכ-322.0 מיליארד ש"ח.

איתנות פיננסית

הבנק מציג יחסי הון איתנים וחזקים, גבוהים משמעותית מהדרישות: יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון השני של השנה על 12.02%. יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2025 עמד על 15.09%.

יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף הרבעון השני על 125%, גבוה משמעותית לעומת הדרישה הרגולטורית של 100%.

חלוקת רווחים - דירקטוריון הבנק הכריז על הגדלת שיעור החלוקה לציבור בעלי המניות לעד ל-50% מהרווח הנקי לרבעון. במועד אישור הדוחות, אישר הדירקטוריון, בהתאם למדיניות המעודכנת, חלוקת דיבידנד בסך 1,271 מיליון ש"ח (כ-96.6 אגורות למניה) המהווה 50% מהרווח הנקי לרבעון השני, אשר ישולם ביום 31 לאוגוסט 2025.

התפתחויות אחרונות

מהלך הבנקאות היוזמת: במהלך יולי 2025 הודיע הבנק על כך שהוא יוצא במהלך אסטרטגי חדש תחת הכותרת הבנקאות היוזמת: הבנק לא ממתין שהלקוח יפנה אליו, אלא יוזם עבורו. מדובר בשינוי תפיסתי רחב היקף, שמטרתו להנגיש וליזום ללקוחות כלים, מידע ותובנות שמקדימים את הצרכים הפיננסיים שלהם ומסייעים להם לקבל החלטות פיננסיות באופן חכם, פשוט ונכון יותר. המהלך מלווה גם בהשקת שפה תקשורתית חדשה, מרעננת, חכמה ומלאת הומור, שבמרכזה עומדות לראשונה בבנקאות הישראלית שתי נשים עוצמתיות: ד"ר הילה קורח וליאת הר לב בתפקיד אירנה מארץ נהדרת, שנבחרו לשמש כפרזנטוריות של הבנק.

הטבות ללקוחות ותרומות בהיקף מצטבר של 607 מיליון ש"ח: עם פרוץ המלחמה ועל מנת לתמוך בלקוחות הבנק בהתמודדות עם השלכותיה, הבנק הודיע על סדרת הטבות משמעותיות ללקוחותיו תוך הבחנה בין לקוחות אשר מושפעים באופן ישיר מהמלחמה לבין שאר האוכלוסייה. ההטבות הן בהתאם למתווה שפרסם הפיקוח על הבנקים ובכללן דחיות תשלומים (בחלקן ללא עלות), פטור מריבית על עו"ש חובה ופטור מעמלות עו"ש לאוכלוסיות שהוגדרו ובהתאם לתנאים שונים לתקופה של שלושה חודשים, שהוארכה מאז מספר פעמים והייתה בתוקף עד לרבעון הראשון של שנת 2025. נכון לסוף הרבעון, סך ההטבות שהוענקו על ידי הבנק ונוצלו על ידי הלקוחות עד כה במסגרת ההתמודדות עם השלכות המלחמה, לצד תרומות וסיוע שהעניק הבנק בקשר עם המלחמה, מסתכם בכ-607 מיליון ש"ח.

מתווה בנק ישראל: החל מהרבעון השני של השנה הבנק נותן מענקים והטבות ללקוחותיו בתחומי העו"ש, העמלות, ההלוואות, האשראי לדיור ותחומים נוספים בהיקף מתוכנן של כ-100 מיליון ש"ח לרבעון. זאת בהתאם למתווה הוולונטרי להקלות כספיות ללקוחות המערכת הבנקאית של בנק ישראל מפברואר 2025, לתקופה של שנתיים, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית. המענקים וההטבות בהתאם למתווה כאמור ייבחנו מחדש מידי רבעון.

מתווה סיוע ללקוחות – "עם כלביא": ביום 17 ביוני 2025 פרסם בנק ישראל מתווה סיוע ללקוחות על רקע מבצע "עם כלביא". בהמשך לאמור, ביום 26 ביוני 2025 הודיע בנק הפועלים על סדרת הטבות והקלות ללקוחות פרטיים אשר מרחיבה את מתווה בנק ישראל, כמפורט להלן:

לקוחות שפונו מבתיהם או משקי בית שנפצעו בעקבות המלחמה - דחייה של הלוואות צרכניות בסכום מצטבר של 100 אלף ש"ח לתקופה של 3 חודשים ללא ריבית ועמלות.

לקוחות שפונו מבתיהם - החזר של 2 תשלומי משכנתה של עד 7,000 ש"ח כל אחד (14,000 ש"ח סך הכל), דחיית תשלומי משכנתה (ללא הגבלת סכום) ל-3 חודשים ללא ריבית ועמלות.

לקוחות שפונו מבתיהם אשר קיבלו מענק כספי מהמדינה - מענק נוסף של 1,000 ש"ח.

עסקים שנפגעו (בעלי עסק שנפגעו או עסקים שלא היו פעילים בזמן המבצע) - דחייה של חודשיים להלוואות בסכום מצטבר של עד 2 מיליון ש"ח לבית עסק, ללא חיוב בריבית ועמלות. כמו כן, הלוואה בריבית מוטבת בסכום של עד 100 אלף ש"ח, לתקופה של שנתיים עם אפשרות לגרייס של עד חצי שנה.

משרתי מילואים בעלי עסקים - פטור לחודשיים מחיוב ריבית על יתרת החובה בעו"ש בחשבון העסקי עד 30 אלף ש"ח.

התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2025:

הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ב-5,022 מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה בהשוואה ל-4,566 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה נבעה בעיקרה מגידול ביתרות האשראי הממוצעות ומגידול בהכנסות הריבית בשל שחלוף תיק הנכסים והארכת המח"מ שלו במהלך שנת 2024, וקוזזה חלקית בשל ירידה במרווחי האשראי.

הוצאה להפסדי אשראי: הבנק רשם ברבעון השני של השנה הוצאה להפסדי אשראי בסך 302 מיליון ש"ח, שעיקרה הגדלת ההפרשה הקבוצתית בהתאם לצמיחת תיק האשראי ובשים לב לחוסר הוודאות בסביבה הכלכלית עקב השפעות המלחמה. ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון הקודם הסתכמה ל-262 מיליון ש"ח וברבעון המקביל נרשמה הכנסה מהפסדי אשראי בסך 49 מיליון ש"ח.

העמלות והכנסות אחרות הסתכמו ברבעון השני ב-1,152 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,026 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה נבעה בעיקרה מגידול בעמלות כרטיסי אשראי (שנבע בעיקרו מהכנסות חד פעמיות שהתקבלו מארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים), וקוזזה מירידה בעמלות טיפול באשראי.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני ב-2,113 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,106 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 0.3% הנובעת בעיקרה מעלייה בהוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד.

ההכנסות המימוניות, העמלות, וההוצאות האחרות הושפעו גם הרבעון מהטבות ללקוחות שניתנו כדי להקל על ההתמודדות עם השלכות המלחמה.

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2025 הסתכם ב-758.1 מיליארד ש"ח, לעומת 720.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עלייה בשיעור של 5.2%.

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-469.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-443.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עלייה בשיעור של כ-5.8%.

האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-40.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-39.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עלייה בשיעור של 2.0%.

האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-35.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-34.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עלייה בשיעור של 3.5%.

האשראי לדיור הסתכם ב-144.7 מיליארד ש"ח לעומת 139.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עלייה בשיעור של 3.7%.

האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-66.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-62.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עלייה בשיעור של 5.7%.

האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-155.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-140.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עליה בשיעור של 11.2%.

האשראי במגזר הפעילות הבינלאומית הסתכם ב-21.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-22.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, ירידה בשיעור של 4.8%.

פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף הרבעון השני של השנה ב-576.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-574.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, עלייה בשיעור של 0.5%.

הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-252.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-254.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, ירידה בשיעור של 1.0%.

הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-69.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-73.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, ירידה בשיעור של 4.1%.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני ל-62.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-58.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, גידול בשיעור של 6.8%.

יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון על 12.02% בהשוואה ל-11.80% בסוף שנת 2024.

יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2025 עמד על שיעור של 15.09% בהשוואה ליחס בשיעור של 14.77% ליום 31 בדצמבר 2024.

מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים