ישראכרט צמיחה בתיק האשראי, לשיא של כ-11 מיליארד ש"ח

סך תיק האשראי גדל לכ-11 מיליארד ש"ח, עליה של כ-1.1 מיליארד ש"ח, כ-12% מסוף שנת 2024, במקביל לשיפור מתמשך באיכות התיק. מגמת הצמיחה ממשיכה נכון למועד החתימה על הדוח הרבעוני.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי גדל לכ-61 מיליארד ש"ח, עליה של כ-5% מהרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות צמחו ל-859 מיליון ש"ח, עליה של כ-7% מהרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול הוצאות חד פעמיות גדל ל-88 מיליון ש"ח, עליה של כ-29% מהרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הושפע מהותית מאירועים בעלי אופי חד פעמי בגין שומות מע"מ החל משנת 2012, ומהסכם שומות מס הכנסה בגין השנים 2020-2022. ההפסד המדווח לרבעון עמד על 150 מיליון ש"ח.

החברה השיקה ביולי חשבון עסקי חוץ-בנקאי פורץ דרך המיועד למאות אלפי בעלי עסקים קטנים ועצמאים.

השקעות במיזמים ושיתופי פעולה לטובת העמדת אשראי למיזמי נדל"ן למגורים והתחדשות עירונית ופתרונות מתקדמים ודיגיטליים לעסקים ולצרכנים.

הושלמה עסקת ההשקעה עם קבוצת דלק ביולי 2025 ושולם דיבידנד מיוחד בסך כ-1.25 מיליארד ש"ח לבעלי המניות באוגוסט 2025. עם השלמת העסקה, קבוצת דלק מחזיקה כ-40% מישראכרט.

עיקרי התוצאות הכספיות ברבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 גדלו בכ-7% ל-859 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-802 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת הן לפעילות בכרטיסי אשראי והן להכנסות ריבית, נטו מתיק האשראי.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של 2025 עלו בכ-8% ל-606 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-562 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים של החברה, לרבות בגין מחזורי תיירות יוצאות, וכללה השפעות מתונות של מבצע "עם כלביא".

ההכנסות מריבית נטו ברבעון השני של 2025 גדלו בכ-3% ל-244 מיליון ש"ח, מ-237 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהגידול בהיקפי תיקי האשראי הפרטי והעסקי.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השני של שנת 2025 המשיכו במגמת השיפור, וקטנו ל-39 מיליון ש"ח מ-77 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה מהקיטון המתמשך במחיקות נטו ומקיטון בהפרשה הקבוצתית כתוצאה משיפור בפרמטרים המשמשים בחישובה.

הרווח הנקי, בנטרול ההוצאות החד פעמיות, ברבעון השני של שנת 2025 עלה ל-88 מיליון ש”ח, עליה של 29% מ-68 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח נבעה מהצמיחה האמורה בכל תחומי הפעילות, לצד הקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי. בהשוואה לרבעון הקודם, הרווח הנקי, בנטרול הוצאות חד פעמיות, עלה בשיעור של כ-60% מכ-55 מיליון ש”ח.

הרווח הנקי ברבעון השני 2025 הושפע מהותית מאירועים בעלי אופי חד פעמי, הוצאה בסך של כ- 290 מיליון ש"ח (כ-223 מיליון ש"ח לאחר השפעת המס) בגין שומות מע"מ החל משנת 2012 והוצאת מס בסך של כ-15 מיליון ש"ח כתוצאה מהסכם שומות מס הכנסה בגין השנים 2020-2022. ההפסד המדווח ברבעון מסתכם ב-150 מיליון ש"ח. ברבעון הראשון 2025 נרשמה הוצאה חד פעמית של כ-62 מיליון ש"ח (כ-48 מיליון ש"ח נטו ממס), בשל דמי ביטול הסכם ההשקעה עם חברת מנורה. הרווח המדווח ברבעון הראשון 2025 היה 7 מיליון ש"ח.

תשואת הרווח הנקי (בנטרול הוצאות חד פעמיות) להון ממוצע ברבעון השני של שנת 2025 עלתה ל-11.1%, בהשוואה לתשואה להון ממוצע בנטרול השפעות חד פעמיות של 6.9% ברבעון הקודם ובהשוואה לתשואה להון ממוצע של 8.9% ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ממוצע, המדווחת, ברבעון השני של שנת 2025 עמדה על (19.0%).

עיקרי התוצאות הכספיות במחצית הראשונה של שנת 2025:

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו בכ-8% לכ-1.7 מיליארד ש"ח, מכ-1.57 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת הן לפעילות בכרטיסי אשראי והן להכנסות ריבית נטו מתיק האשראי, בדומה למגמה הרבעונית.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי במחצית הראשונה של 2025 צמחו בכ-10% לכ-1.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-1.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים של החברה.

הכנסות ריבית נטו במחצית הראשונה של 2025 צמחו בכ-3% ל-482 מיליון ש"ח, מ-468 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מהגידול ביתרת תיק האשראי.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי במחצית הראשונה של שנת 2025 קטנו ל-108 מיליון ש"ח מ-152 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה מהקיטון במחיקות נטו לצד הקיטון בהפרשה הקבוצתית.

הרווח הנקי, בנטרול ההוצאות החד פעמיות, במחצית הראשונה של שנת 2025 גדל ל-143 מיליון ש”ח, עליה של כ-8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2025 הושפע מהותית מאירועים בעלי אופי חד פעמי, הוצאה בסך של כ-290 מיליון ש"ח (כ-223 מיליון ש"ח לאחר השפעת המס) בגין שומות מע"מ החל משנת 2012, הוצאת מס בסך של כ-15 מיליון ש"ח כתוצאה מהסכם שומות מס הכנסה בגין השנים 2020-2022, וכן הוצאה של כ-62 מיליון ש"ח (כ-48 מיליון ש"ח נטו ממס) בשל דמי ביטול הסכם ההשקעה עם חברת מנורה. ההפסד המדווח במחצית הראשונה של השנה מסתכם ב-143 מיליון ש"ח.

תשואת הרווח הנקי (בנטרול השפעות חד-פעמיות) להון ממוצע, במחצית הראשונה של שנת 2025 עמדה על 9.0%, בהשוואה לתשואה להון ממוצע של 8.7% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון ממוצע, המדווחת, במחצית הראשונה של שנת 2025 עמדה על (9.0%).

דגשים עיקריים ונתוני מאזן ליום ה-30 ביוני 2025:

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-5% לכ-61.2 מיליארד ש”ח, מכ-58.5 מיליארד ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. למבצע "עם כלביא" בחודש יוני האחרון היו השלכות מתונות יחסית על מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-7% לכ-122.3 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ-114.1 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

המשך גידול במספר הכרטיסים הפעילים – נכון ליום 30 ביוני 2025, מצבת הכרטיסים הפעילים של החברה גדלה לכ-4.7 מיליון כרטיסים, תוספת של כ-100 אלף כרטיסים פעילים במהלך השנה האחרונה.

גידול דו-ספרתי בתיק האשראי המתקרב לכ-11 מיליארד ש"ח – נכון לסוף חודש יוני 2025, יתרת תיק האשראי עלתה בכ-12% לכ-10.9 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ-9.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024. העלייה של למעלה מ-1.1 מיליארד ש”ח, כוללת צמיחה של כ-0.6 מיליארד ש”ח ברבעון השני 2025, בהמשך לעלייה של כ-0.5 מיליארד ש”ח ברבעון הראשון של השנה. מגמת הצמיחה נמשכת נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים.

גידול ביתרת האשראי הצרכני - יתרת האשראי הצרכני לסוף חודש יוני 2025 משקפת רבעון נוסף של עלייה מואצת, לכ-8 מיליארד ש"ח, צמיחה של כ-10% מכ-7.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024.

גידול ביתרת האשראי המסחרי - יתרת האשראי המסחרי לסוף חודש יוני 2025 עלתה לכ-2.9 מיליארד ש"ח, כ-16% מכ-2.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, כתוצאה מיישום מוצלח של המיקוד במנוע הצמיחה העסקי.

הון עצמי ויחסי הון - נכון לסוף רבעון שני 2025, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של ישראכרט הסתכם בכ-3.0 מיליארד ש"ח, וזאת כתוצאה מהאירועים החד פעמיים כאמור לעיל וחלוקת דיבידנד בסך של כ-53 מיליון ש"ח בחודש מרץ השנה. יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון עומד על 11.6% לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 11.5%, ויחס הון רובד ראשון לרכיבי סיכון העומד על 10.5% לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 8.0%. יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון של החברה ליום 30 ביוני 2025, עומד ביחס ההון הכולל המינימלי כפי שנקבע על-ידי הפיקוח על הבנקים, אך נמוך מיעד הלימות ההון המזערי שנקבע על ידי הדירקטוריון. הנהלת החברה בוחנת את הדרכים העומדות לרשותה על מנת לחזור ולעמוד ביעד ההון הכולל המזערי שנקבע על-ידי הדירקטוריון.

חשבון חוץ בנקאי לעסקים קטנים ולעצמאים - בחודש יולי 2025 השיקה החברה חשבון עסקי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים ולעצמאים, הראשון מסוגו בישראל. החשבון החדש המעניק מעטפת שירותים מקיפה לצרכי העסק באמצעות פלטפורמה אחת באפליקציה במכשיר הנייד הכוללת: פעילות תשלומים, כרטיס אשראי עסקי, ניהול יתרות ומסגרת אשראי, מוצרי אשראי וכן אפשרות למעקב הכנסות והוצאות וניהול קופת העסק.

פעילות עסקית בתחום הנדל"ן - בחודשים האחרונים הרחיבה ישראכרט את פעילותה במימון נדל"ן. החברה חתמה על הסכמים והשקעות להעמדת אשראי לחברות הפועלות בתחום הנדל"ן למגורים והתחדשות עירונית.

ישראכרט מובילה את ענף כרטיסי האשראי ביולי 2025 דורגה החברה על ידי ארגון מעלה לאחריות תאגידית בדירוג הגבוה ביותר, פלטינה פלוס כולל עלייה בדירוג ה-ESG ל-AA. בנוסף, דורגה במקום הראשון מבין חברות כרטיסי האשראי בישראל במדד המותגים של גלובס. כמו כן, בחודש מאי 2025 עלתה ישראכרט למקום 16, הראשון מבין חברות האשראי בדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן של BDI ודה-מרקר.

ב-24 ביולי 2025, הושלם הסכם עם קבוצת דלק, במסגרתו קבוצת דלק השקיעה בחברה כ-1.36 מיליארד ש”ח, לפי שווי של כ-3.56 מיליארד ש”ח (בכפוף להתאמות, לרבות בגין דיבידנד מיוחד כאמור להלן), כנגד הקצאת מניות המהוות 37.05% מהון החברה, ובכך קבוצת דלק הפכה לבעלת השליטה בחברה לאחר קבלת היתר מבנק ישראל. ביום 15 ביולי 2025 אישר דירקטוריון ישראכרט חלוקת דיבידנד מיוחד, בהתאם להסכם השליטה עם קבוצת דלק, בסכום של כ-1.25 מיליארד ש”ח, אשר שולם בתחילת אוגוסט 2025.

ברבעון השלישי של שנת 2025 תישא החברה בהוצאות חד-פעמיות הקשורות להשלמת העסקה נשוא הסכם דלק, בסכומים מהותיים, הנעים בטווח מוערך של כ-70 עד 80 מיליון ש"ח לפני השפעת המס, הכוללות, בין השאר, מענק מכירה, ביטוחRun-off , תשלום ליועצים והוצאות חד-פעמיות נוספות.

רן עוז, מנכ"ל ישראכרט: "אנו מסכמים רבעון חזק בו הצגנו צמיחה מואצת בתיק האשראי שהגיע לשיא של כ-11 מיליארד ש"ח, עלייה במחזורים ובהכנסות לצד שיפור עקבי באיכות התיק. כל אלו הובילו לעליה ברווח הרבעוני מפעילות שוטפת ל-88 מיליון ש"ח.

מאז הצגת התכנית האסטרטגית הנחנו תשתיות חזקות - סך תיק האשראי יותר מהכפיל את עצמו, כשמזה, התיק העסקי, שהינו הגדול בענף גדל פי שלושה. הרחבנו את ההשקעה ושיתופי הפעולה שלנו במיזמים חדשניים, והשקנו חשבון עסקי חוץ-בנקאי פורץ דרך לעסקים. כל אלה יאפשרו את המשך הצמיחה ושיפור ברווחיות.

אנו מקדמים בברכה את קבוצת דלק, ובטוחים שישראכרט תמשיך להוביל כמותג פיננסי עם תרומה משמעותית למשק.

גם בימים אלו, אנו ממשיכים לייחל לחזרת החטופים וכוחותינו בשלום".





