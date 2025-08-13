להב אל.אר רכשה נכס מסחרי שכונתי בגרמניה

רכשה נכס מסחרי שכונתי המשרת את צורכי האוכלוסיה בתמורה של כ- 3.77 מיליון אירו.
משקף תשואה לעסקה (CAP) של כ- 10.52%, תשואה שנתית ממוצעת C.O.C של כ- 12.9% ותשואה שנתית ממוצעת להון עצמי (.O.F.F) של כ- 20.6%.
שכ"ד השנתי לפורטפוליו מסתכם בכ- 0.4 מיליון אירו עם הסכמי שכירות ארוכי טווח עד שנת 2038.
הנכס הינו מרכז קניות שכונתי עם פיזור שוכרים חזקים ואיכותיים המוכרים לנו מפורטפוליו הנכסים ; מוקם בעיר דורמגן בין העיר דיסלדוף לקלן, על שטח בהיקף של כ- 9,128 מ"ר ועליו בנוי המושכר כ- 3,489 מ"ר, עם שיעור תפוסה של 100%.
להערכת הנהלת החברה לנכס פוטנציאל לפיתוח נדלנ"י של כ- 2,000 מ"ר נוספים, עם ביקושים חזקים לשוכרים נוספים.
|
להלן השוכרים העיקריים
|
שם השוכר
|
שימוש
|
שטח מ"ר
|
שכ"ד שנתי
אירו
|
תום תקופת
השכירות
|
EDEKA (TRINKUT)
|
סופרמרקט
|
1,057
|
87,600
|
31/05/2028*
|
JYSK
|
ריהוט
|
933
|
86,640
|
14/04/2028*
|
פראשנאפ
|
מזון חיות
|
697
|
64,908
|
31/10/2028*
|
סאבווי
|
מזון מהיר
|
185
|
43,200
|
31/05/2029
|
פיצריה
|
מזון מהיר
|
355
|
36,120
|
14/05/2031
|
|
|
|
|
|
סה"כ
|
|
3,489
|
397,432
|
|
*הסכם עקרוני להארכת תקופת השכירות ב- 10 שנים
סך ההון העצמי (כולל הוצאות עסקה) מסתכם בכ-1.1 מיליון אירו.
בנק מקומי העמיד הלוואה לרכישת הנכס בסך של כ-3.1 מיליון אירו, הלוואת non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, לתקופה של 21 שנים, בריבית קבועה שנתית של כ- 3.9% נומינלית לא צמודה המקובעת לחמש שנים עם החזר קרן שנתי של 2.75%.
שוכרים עיקריים:
TRINKUT - רשת סופרמרקטים למכירת מזון מקבוצת EDEKA החזקה בדגש על משקאות, יינות בירות, משקאות חריפים, הפועלת בגרמניה. בבעלות EDEKA יותר מ- 265 סניפים בגרמניה ו- 4,446 חנויות עם מחזור שנתי של כ- 40 מיליארד אירו.
ל- EDEKA, הקבוצה הקמעונאית המובילה בגרמניה מספר סניפים בפורטפוליו של נכסי החברה.
JYSK - רשת בינלאומית לריהוט ביתי העובדת ברחבי אירופה (אוסטריה, בלגיה, בוסניה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, אירלנד, איטליה, נורבגיה, פולין, רומניה, סרביה, סלובקיה, ספרד, שוודיה, שוויץ, איטליה וטורקיה). לרשת מעל לכ- 3,500 חנויות ב- 48 מדינות שמתוכם 28 מדינות מופעלות ישירות ע"י הרשת והשאר בזכיינות. הרשת הוקמה השנת 1979 ומעסיקה מעל לכ- 31,000 עובדים. JYSK שוכר בנכסים של החברה ב- Bergzabern וברדנבורג.