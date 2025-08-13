תיק אישי
להב אל.אר רכשה נכס מסחרי שכונתי בגרמניה

בתחום מרכזי הקניות והמסחר השכונתיים המשרתים את צרכי האוכלוסיה בגרמניה

 

 
אבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמובאבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמוב
 
עומר רגב
13/08/2025

רכשה נכס מסחרי שכונתי המשרת את צורכי האוכלוסיה בתמורה של כ- 3.77 מיליון אירו.

משקף תשואה לעסקה (CAP) של כ- 10.52%, תשואה שנתית ממוצעת C.O.C של כ- 12.9% ותשואה שנתית ממוצעת להון עצמי (.O.F.F) של כ- 20.6%.

שכ"ד השנתי לפורטפוליו מסתכם בכ- 0.4 מיליון אירו עם הסכמי שכירות ארוכי טווח עד שנת 2038.

הנכס הינו מרכז קניות שכונתי עם פיזור שוכרים חזקים ואיכותיים המוכרים לנו מפורטפוליו הנכסים ; מוקם בעיר דורמגן בין העיר דיסלדוף לקלן, על שטח בהיקף של כ- 9,128 מ"ר ועליו בנוי המושכר כ- 3,489 מ"ר, עם שיעור תפוסה של 100%.

להערכת הנהלת החברה לנכס פוטנציאל לפיתוח נדלנ"י של כ- 2,000 מ"ר נוספים, עם ביקושים חזקים לשוכרים נוספים.
 

להלן השוכרים העיקריים

שם השוכר

שימוש

שטח מ"ר

שכ"ד שנתי

אירו

תום תקופת

השכירות

EDEKA (TRINKUT)

סופרמרקט

1,057

87,600

31/05/2028*

JYSK

ריהוט

933

86,640

14/04/2028*

פראשנאפ

מזון חיות

697

64,908

31/10/2028*

סאבווי

מזון מהיר

185

43,200

31/05/2029

פיצריה

מזון מהיר

355

36,120

14/05/2031

 

 

 

 

 

סה"כ

 

3,489

397,432

 

*הסכם עקרוני להארכת תקופת השכירות ב- 10 שנים


סך ההון העצמי (כולל הוצאות עסקה) מסתכם בכ-1.1 מיליון אירו.

בנק מקומי העמיד הלוואה לרכישת הנכס בסך של כ-3.1 מיליון אירו, הלוואת non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, לתקופה של 21 שנים, בריבית קבועה שנתית של כ- 3.9% נומינלית לא צמודה המקובעת לחמש שנים עם החזר קרן שנתי של 2.75%.

שוכרים עיקריים:

TRINKUT - רשת סופרמרקטים למכירת מזון מקבוצת EDEKA החזקה בדגש על משקאות, יינות בירות, משקאות חריפים, הפועלת בגרמניה. בבעלות EDEKA יותר מ- 265 סניפים בגרמניה ו- 4,446 חנויות עם מחזור שנתי של כ- 40 מיליארד אירו.

ל- EDEKA, הקבוצה הקמעונאית המובילה בגרמניה מספר סניפים בפורטפוליו של נכסי החברה.

JYSK - רשת בינלאומית לריהוט ביתי העובדת ברחבי אירופה (אוסטריה, בלגיה, בוסניה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, אירלנד, איטליה, נורבגיה, פולין, רומניה, סרביה, סלובקיה, ספרד, שוודיה, שוויץ, איטליה וטורקיה). לרשת מעל לכ- 3,500 חנויות ב- 48 מדינות שמתוכם 28 מדינות מופעלות ישירות ע"י הרשת והשאר בזכיינות. הרשת הוקמה השנת 1979 ומעסיקה מעל לכ- 31,000 עובדים. JYSK שוכר בנכסים של החברה ב- Bergzabern וברדנבורג. 

