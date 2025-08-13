ראש העיר רמלה, מיכאל וידל: “מדובר באבן דרך משמעותית בהתחדשות העירונית של רמלה"

שיכון ובינוי נדל"ן, מקבוצת שיכון ובינוי, החברה המובילה בתחום הנדל"ן בישראל, הפקידה בפועל את תכנית "מתחם יוספטל" - פרויקט התחדשות עירונית הצפוי לשנות את פני מרכז העיר רמלה.
התוכנית מציעה הזדמנות לחידוש מרכז העיר תוך יצירת מרחב עירוני תוסס ואטרקטיבי, המשולב בתשתיות תחבורה מתקדמות. מדובר בתוכנית הגדולה ביותר בישראל של יזם בודד (שו"ב נדל"ן) שנבחרה בעיקר בגלל החוסן הכלכלי שלה, היכולות הביצועיות והידע התכנוני הרב שלה.
התוכנית מציעה פרויקט פינוי בינוי עבור 844 יח"ד בשטח של כ-163 דונם, לאורך רחוב יוספטל ומזרחית לרח' עמיחי, מערבית לרח' בורוכוב, צפונית לרח' ישראל פרנקל, ודרומית לרח' משה שרת.
התוכנית תכלול 3,705 יחידות דיור חדשות על שטח בהיקף של 325.5 אלף מ"ר, במגדלי מגורים בגובה 8-25 קומות, מתחם ציבורי כולל מוסדות חינוך ושירותים, וחזיתות מסחריות פעילות ברחובות.
הפרויקט מתאפיין בנגישות יוצאת דופן לתחבורה ציבורית, הכוללת תחנות מטרו ורכבת קלה בטווח קרוב. הוא יכלול שטחים פתוחים, שבילי הליכה, גני משחקים וכיכרות עירוניות, במטרה ליצור מרקם עירוני מלא חיים.
"מתחם יוספטל מייצג את היכולת המקצועית שלנו להוביל פרויקטים מורכבים המשנים את פני העיר" ציין אבישי קימלדורף מנכ”ל שיכון ובינוי נדל”ן. "זהו מיזם שמשלב ראייה אורבנית מתקדמת עם צרכי התושבים, תוך יצירת סביבת מגורים חדשנית ואיכותית".
ראש העיר רמלה, מיכאל וידל הוסיף: “מדובר באבן דרך משמעותית בהתחדשות העירונית של רמלה ובחיזוק מרכז העיר. המיזם יביא לשדרוג נרחב של סביבת המגורים, ייצור מרחב עירוני מודרני ומתקדם, וישפר את איכות החיים של אלפי תושבים. זו בשורה גדולה לעתיד העיר, ואנו נמשיך לפעול בנחישות כדי לקדם פרויקטים דומים בכל רחבי רמלה”.
ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל, ליווה את התוכנית במסירות, והוועדה המחוזית אפשרה את קידומה של תכנית מורכבת זו. צוות שיכון ובינוי נדל"ן, ובראשם אורלי כרוב, רומי כוריאל ודניאל עירון, הניעו את התהליך המורכב להבאת החזון לכדי מימוש.
הפרויקט מבסס את מעמדה של שיכון ובינוי כחברת הנדל"ן המובילה בישראל, המסוגלת לקדם פרויקטים מורכבים ורחבי היקף תוך שימת דגש על איכות חיים עירונית. מדובר בתוכנית דגל שתשנה את פניו של מרכז העיר רמלה, ותייצר סביבת מגורים מתקדמת ואטרקטיבית לתושבים.
קרדיט הדמייה: משרד משה צור אדריכלים ובוני ערים