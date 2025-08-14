בנק דיסקונט - חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% ורכישה עצמית של מניות הבנק בשיעור של 10%

התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל עמדה על 18.1%.

סך כל ההכנסות ברבעון השני של השנה הסתכמו בסך של 3.5 מיליארד ש"ח; גידול של 4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

יחס היעילות של הקבוצה ברבעון השני של השנה עמד על 46.1%; מפעילות בנקאית בישראל1 יחס היעילות עמד על 42.2%.

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-277 מיליארד ש"ח; גידול של 3.7% ביחס לסוף שנת 2024 ושל 9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות להפסדי אשראי ברבעון השני של השנה הסתכמו בסך של 60 מיליון ש"ח; שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.09%.

הקבוצה ממשיכה להציג איתנות וחוסן פיננסי; יחס הון עצמי רובד 1 עמד על 10.53% ויחס כיסוי הנזילות עמד על 128.5%.

חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי של הרבעון השני של שנת 2025; בתוך כך, חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% ורכישה עצמית של מניות הבנק בשיעור של 10%.

ההנהלה וארגון העובדים חתמו על הסכם קיבוצי חדש לשנים 2025-2027; ההסכם כולל תוספות שכר ושינויים שנקבעו לראשונה בחוקת העבודה שיתמכו ביעדי התוכנית האסטרטגית הרב שנתית.

*נוכח ההתקדמות בהליכי הפרדת כאל, החל בדוח לרבעון שני של שנת 2025 כאל מוצגת כ"פעילות מופסקת".

עיקרי הנתונים מתוך הדוחות הכספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של שנת 2025

תוצאות:

הרווח הנקי - הסתכם ברבעון השני של השנה בסך של 1.12 מיליארד ש"ח לעומת 1.04 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 6.7%.

הרווחיות הושפעה מניטרול רכיבים מסויימים, בעיקר מפסק דין בעניין מע"מ של חברות כרטיסי האשראי (75 מיליון ש"ח) ומס מיוחד (86 מיליון ש"ח). בניטרול הרכיבים, הסתכם הרווח הנקי ברבעון השני של השנה בסך של 1.27 מיליארד ש"ח לעומת 1.12 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 14.1%.

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי בסך של 2.15 מיליארד ש"ח לעומת 2.09 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.7%. בניטרול רכיבים מסוימים, הסתכם הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה בסך של 2.36 מיליארד ש"ח לעומת 2.21 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 6.7%.

התשואה להון - ברבעון השני של השנה עמדה על 13.6% לעומת 14.1% ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול רכיבים מסויימים, התשואה להון עמדה על 15.6%.

התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמדה ברבעון השני של השנה על 18.1% לעומת 17.4% ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של השנה עמדה התשואה להון על 13.3% לעומת 14.4% בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול רכיבים מסויימים, התשואה להון עמדה על 14.6%.

התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמדה במחצית הראשונה של השנה על 16.5% לעומת 17.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

סך כל ההכנסות - הסתכמו ברבעון השני של השנה בסך של 3.5 מיליארד ש"ח לעומת 3.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 4%.

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות בסך של 6.7 מיליארד ש"ח לעומת 6.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 3.9%.

יחס היעילות - ברבעון השני של השנה עמד על 46.1% לעומת 46.6% ברבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמד ברבעון השני של השנה על 42.2% לעומת 43.6% ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של השנה עמד יחס היעילות על 47.4% לעומת 47.3% בתקופה המקבילה אשתקד. יחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמד במחצית הראשונה של השנה על 43.7% לעומת 44.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות בגין הפסדי אשראי - ברבעון השני של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 60 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 191 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 68.6%. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השני של השנה על 0.09%.

במחצית הראשונה של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 112 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של 233 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 51.9%. ההוצאות במחצית הראשונה הושפעו בעיקר מרישום הוצאות על בסיס קבוצתי כתוצאה ממחיקות חשבונאיות ומגידול ביתרות האשראי.

חלוקת דיבידנד - ביום 13.8.2025 החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מרווחי הרבעון השני של שנת 2025. בתוך כך, חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% ורכישה עצמית של מניות הבנק בשיעור של 10%.

רכישה עצמית כאמור הינה ביצוע בשלב ד' לתוכנית רב שלבית לרכישה עצמית של מניות הבנק בהיקף כולל שלא יעלה על 500 מיליון ש"ח.

התפתחות סעיפי המאזן:

האשראי לציבור, נטו - הסתכם ביום 30 ביוני 2025 בסך של 277 מיליארד ש"ח לעומת 267 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 3.7%; ולעומת 254 מיליארד ש"ח ביום 30 ביוני 2024, גידול של 9%.

ביחס לסוף שנת 2024, האשראי לעסקים גדולים עלה ב-7.4%, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-5.5%, האשראי לעסקים קטנים וזעירים עלה ב-3.5%, האשראי לדיור (משכנתאות) עלה ב-4%, והאשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור עלה ב-0.4%.

פיקדונות הציבור - ליום 30 ביוני 2025 הסתכמו בסך של 339 מיליארד ש"ח לעומת 332 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 2%.

יחס הון עצמי רובד 1 - ליום 30 ביוני 2025 הגיע לשיעור של 10.53% לעומת 10.66% ליום 31 בדצמבר 2024.

יחס כיסוי הנזילות - ברבעון השני של השנה עמד על 128.5% לעומת 130.1% בשנת 2024.

סך כל הנכסים - ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בסך של 461 מיליארד ש"ח לעומת 443 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 4.1%.

סך כל ההון - ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בסך של 34.4 מיליארד ש"ח לעומת 33.1 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2024, גידול של 3.9%.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "קבוצת דיסקונט מציגה תוצאות חזקות עם שיפור מתמשך בפרמטרים העסקיים ובסעיפי המאזן. דוחות הרבעון השני מבטאים המשך צמיחה במיקודים האסטרטגיים של הבנק, כחלק מיישום צעדי התייעלות והמשך השקעה בחדשנות טכנולוגית תוך ניהול סיכונים מוקפד. בתוך כך, הודענו על הסכם קיבוצי חדש, המביא לידי ביטוי את המחויבות שלנו לרווחת העובדים לצד המשך פיתוח תרבות ארגונית המותאמת לאתגרי המחר, המרחיבה את הגמישות הניהולית וממוקדת ביצועים ומצוינות".

מהלכים מרכזיים במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת 2025

חתימת הסכמים קיבוציים. ביום 13.8.25 נחתמו בין הבנק לבין ועד העובדים, הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות המעו"ף הסכמים קיבוציים מיוחדים בעניין הארכת תוקפה של חוקת העבודה ושינויים בחוקת העבודה והסכמים קיבוציים מיוחדים בעניין שכר ותנאים נוספים. להלן עיקרי ההסכם:

א. גמישות ניהולית ועידוד מצוינות:

תוקף חוקת העבודה הוארך עד ליום 31 בדצמבר 2027, והוסכם על תיקונים לחוקת העבודה במישור הארגוני שישפרו את הגמישות הניהולית ויקדמו מצוינות ותרבות ארגונית התומכות ביעדיו האסטרטגים של הבנק ובכלל זה: הליך לשיפור ביצועים לעובדים במעמד "מן המניין" וסיום העסקה לעד 75 עובדים במעמד "מן המניין" בתקופת ההסכם בכפוף לקיום הליכי בוררות במקרה של חילוקי דעות בין ההנהלה לוועד העובדים; קביעת תקרה לצבירת ימי מחלה; הפחתת תקרות צבירה של ימי חופשה לעובדים במעמד "מן המניין"; וזכות לעובדים במעמד "מן המניין" לפדות ימי חופשה צבורים ב-85% משווי ההתחייבות בספרי הבנק.

ב. שכר לשנים 2025-2027 ותנאים נוספים:

נקבעו תקציבי תוספות שכר חודשיות לכל אחת מהשנים 2025-2027 לכל אחת מאוכלוסיות העובדים (לא כולל עובדים בחוזים אישיים) בממוצע של כ-500 ש"ח לעובד. על מנת לעודד מצוינות, הוסכם כי לא תשולם תוספת שכר מינימלית לעובדים שביצועיהם נמוכים ומנגד, לעובדים מצטיינים ישולמו תוספות שכר גבוהות יותר. עוד הוסכם כי ההנהלה תממן באופן חד פעמי פעילות לכלל עובדי הבנק.

זכויות עובדים במעמד "יציב" (עובדים שאינם קבועים) - החל מחודש ספטמבר 2025 יהיו זכאים עובדים אלה לקרן השתלמות במדרגות עולות ועד הפרשה של 7.5%, החל מהשנה השלישית להעסקתם. בנוסף, הוסכם על העלאת מכסת ימי החופשה מעבר לקבוע בדין ובהתאם לוותק.

ג. השפעת ההסכמים על התוצאות העסקיות:

להערכת הנהלת הבנק, להסכמים הקיבוציים לא תהיה השפעה מהותית על רווחי הבנק בשנים 2025-2027.

הפרדת כאל מדיסקונט. ברבעון הראשון של שנת 2025 הבנק התקדם בהליך המכירה עם פנייה למשקיעים ופתיחת חדר מידע. ביום 18.5.2025, לאחר השלמת השלב הראשון של ההליך, במסגרתו הוצעו מספר הצעות לא מחייבות לרכישת החזקות הבנק בכאל, החליט דירקטוריון הבנק להסמיך את הנהלת הבנק להתקדם לשלב הבא עם חלק מבין המציעים. המציעים שהשתתפו בשלב השני קיבלו גישה למידע נוסף ומנהלים משא ומתן עם הבנק במטרה להגיע להסכם מחייב עם המציע שיבחר.

*נוכח ההתקדמות בהליכי הפרדת כאל, החל בדוח לרבעון השני של שנת 2025 כאל מוצגת כ"פעילות מופסקת".

דיסקונט ממשיך לתמוך בלקוחות ובקהילה. מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל', המשיך דיסקונט את תמיכתו בלקוחותיו ובקהילה. עלות התמיכה נאמדת ב-701 מיליון ש"ח.

מתווה הקלות כספיות ללקוחות - מתווה "עם כלביא". ביום 17.6.2025 פרסם הפיקוח על הבנקים מתווה הקלות, שמטרתו מתן סיוע תזרימי מהיר וממוקד על ידי הבנקים, למשקי בית ולעסקים קטנים שנפגעו מהלחימה במבצע “עם כלביא", תוך מיקוד בנפגעים ישירים - מפונים, פצועים וחיילי מילואים. בהתאם למתווה, למשקי בית שנפגעו תתאפשר דחיית משכנתאות, למשך תקופה של שלושה חודשים, ללא ריבית וללא עמלות, ללא הגבלת סכום; דחיית הלוואות צרכניות, עד לסכום של 100 אלף ש"ח, למשך תקופה של שלושה חודשים, ללא ריבית וללא עמלות. לעסקים זעירים וקטנים (שנפגעו או נסגרו זמנית) תתאפשר דחיה של הלוואות עסקיות, עד לסך של 2 מיליון ש"ח, למשך תקופה של חודשיים, ללא ריבית וללא עמלות; יינתן פטור מריבית על המינוס לבעלי עסקים שהם חיילי מילואים (עד לסכום של 30 אלף ש"ח). ביחס לעסקים שלא עומדים בקריטריונים האמורים ("מעגל שני”) - תתאפשר דחייה של חודשיים של הלוואות עד לסכום של 2 מיליון ש"ח, בריבית הסכמית.

בנק דיסקונט אימץ את מתווה בנק ישראל והכריז על מתווה הקלות נוסף ללקוחותיו, פרטיים ועסקים קטנים, שנפגעו במבצע "עם כלביא". הבנק העניק הלוואה בסך של 100 אלף ש"ח, עד 60 תשלומים, ללא עלות (ללא חיוב ריבית או עמלה) ללקוחות שביתם נפגע ונקבע כי אינו ראוי למגורים; הגדלת אוטומטית של קו האשראי ללקוחות עסקיים קטנים בסך של 2,000 ש"ח או עד 15% מגובה הקו הקיים, לפי הסכום הגבוה מבניהם, וזאת ללא חיוב ריבית או עמלה (ההגדלה בוצעה באופן ייזום מצד הבנק, ללא צורך בפניית הלקוח); לכל לקוחות הבנק ניתנה אפשרות לשבירת כל סוגי הפיקדונות, עד לסכום של 50 אלף ש"ח, ללא פגיעה בסכום הקרן; עצירת כלל מהלכי הגבייה כנגד לקוחות חייבים, פרטיים ועסקים קטנים, למשך חודשיים ועד ליום 15.8.2025.

קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים



רווחיות (במיליוני ש"ח)