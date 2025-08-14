אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק: "הרווח הנקי הושפע מהפסדים בגין עסקאות הגנה שנרשמו נוכח הירידה בשער הדולר"

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-6% לכ-336 מיליון שקל – הודות לגידול של כ-4.2% במכר חנויות זהות וכן מסניפים חדשים.

הרווח התפעולי צמח בכ-29% לכ – 57 מיליון שקל.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-28 מיליון שקל; בעקבות התחזקות של השקל נכון ל- 30 ביוני 2025, רשמה החברה הוצאות מימון בסך של כ – 12 מיליון שקל (נטו לאחר מס) בגין עסקאות הגנה על שער הדולר. בנטרול עסקאות ההגנה, הרווח הנקי ברבעון היה כ – 40 מיליון שקל, גידול של כ – 43% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו בכ-7% לכ-675 מיליון שקל, והרווח הנקי בתקופה עלה לכ-59 מיליון שקל.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 40 מיליון שקל.

רשת מקס סטוק פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 צמחו בכ-6% לכ-336 מיליון שקל, בהשוואה לכ-317 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול של כ-4.2% במכר חניות זהות וכן מפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכר בחנויות זהות נבע בעיקר מגידול בסל הממוצע, במספר הלקוחות המבקרים בסניפים ומגידול במכר העונתי. זאת, לצד גידול במכירות לזכיינים, בעקבות גידול בשיעור המוצרים המיובאים באופן ישיר על ידי החברה, מגמה שמתאפשרת בזכות פתיחת המרלו"ג החדש בשומריה.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 גדל בכ-12% לכ-147 מיליון שקל, בהשוואה לכ-132 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. שיעור הרווח הגולמי טיפס לכ-43.8% מההכנסות, לעומת שיעור רווח גולמי של כ-41.7% ברבעון המקביל בשנת 2024. העלייה בשיעור הרווח הגולמי, נובעת משיפור תנאי הסחר של החברה בעקבות המשך מגמה של עלייה בשיעור המוצרים המיובאים באופן ישיר על ידי החברה, מתוך כלל המוצרים שנמכרים בסניפים, לצד ירידה בשער החליפין של הדולר וירידה בעלויות השילוח.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-29% לכ-57 מיליון שקל (16.9% מההכנסות), בהשוואה לכ-44 מיליון שקל (כ-13.9% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. העלייה בשיעור הרווח התפעולי נבעה מהגידול בשיעור הרווח הגולמי לצד שיפור בעלויות מכירה ושיווק, והנהלה וכלליות כאחוז מההכנסות, ששיעורן ירד מכ – 27.7% ברבעון המקביל בשנת 2024 לכ – 26.9% ברבעון השני של שנת 2025.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון ברווח הנקי נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה, בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר למועד הדוח (ה – 30.6.2025).

ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) ברבעון השני של שנת 2025 גדלה בכ-26% לכ-56.5 מיליון שקל (כ-16.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024 (כ-14.2% מההכנסות).

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2025:

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו בכ-7% לכ-675 מיליון שקל, בהשוואה לכ-630 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכר חנויות זהות בשיעור של כ-3.6% וכן מפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכר בחנויות זהות נבע בעיקר מגידול בסל הממוצע, גידול במספר הלקוחות המבקרים בסניפים וגידול בהיקף המכר העונתי. כמו כן, הצמיחה בהכנסות נבעה מעלייה במכירות לזכיינים בעקבות הגידול בשיעור המוצרים המיובאים באופן ישיר, כמפורט לעיל.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-10% לכ-291 מיליון שקל, בהשוואה לכ-265 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-43% מההכנסות, בהשוואה לכ-42% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחיות הגולמית נבעה בעיקר מהמשך השיפור בתנאי הסחר מול הספקים, לצד העלייה בשיעור מכר המוצרים המיובאים באופן ישיר על ידי החברה, יחד עם ירידה בשער החליפין ועלויות השילוח.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-16% לכ-101 מיליון שקל, בהשוואה לכ-87 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. הרווחיות התפעולית עלתה בתקופה לכ-15.0% מההכנסות, בהשוואה לכ-13.8% מההכנסות בתקופה המקבילה בשנת 2024.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה לכ-59 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-58 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מהעלייה בהיקפי הפעילות של החברה ומהשיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית, בקיזוז עם גידול בהוצאות המימון, כמפורט לעיל.

ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) במחצית הראשונה של שנת 2025 עלתה בכ-19% לכ-104 מיליון שקל, בהשוואה לכ-88 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

נתוני מאזן ודגשים עיקריים:

לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-93 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי בסך של כ-37 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה מזומנים נטו בסך של כ-55 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-70 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה.

הונה העצמי של החברה עמד על כ-256 מיליון שקל, המהווה כ-20% מכלל המאזן.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-40 מיליון שקל שישולם בחודש ספטמבר השנה.

סניפים – החברה ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה, ובהתאם, מתחילת השנה חנכה סניף חדש בבעלות החברה בגדרה וסניף נוסף בזכיינות ברחובות. בסוף חודש מרץ 2025 סגרה החברה סניף בבעלות בגוש עציון. לחברה חוזים חתומים לפתיחה של חמישה סניפים נוספים בבעלות והיא נמצאת במו"מ על סניפים נוספים.

פורטוגל – בסוף שנת 2024 הודיעה החברה על החלטתה לסיים את הפעילות של החברה המשותפת בפורטוגל בשל תוצאות הפעילות וכתוצאה מכניסת מתחרים חדשים לשוק בפורטוגל. בחודש אפריל 2025 נסגרה החנות בבראגה והחברה לא מפעילה עוד חנויות בפורטוגל. להערכת החברה הליך סגירת הפעילות יימשך עד לתום 2025. כמו כן, להערכת החברה לסגירת הפעילות אין השפעה מהותית על פעילות החברה.

אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק: "אנו מציגים ברבעון השני של 2025 צמיחה של כ – 6% בהכנסות וגידול של כ – 29% ברווח התפעולי, בהמשך לשנת 2024 שהייתה שנת שיא, ועל אף מבצע 'עם כלביא', שבמהלכו שמרנו על המשכיות עיסקית. כיבואנים התחזקות השקל מיטיבה איתנו ועם הלקוחות שלנו, אך ברבעון הנוכחי הרווח הנקי שהסתכם בכ – 28 מיליון שקל הושפע מהפסדים בגין עסקאות הגנה שנרשמו נוכח הירידה בשער הדולר. מתחילת השנה השקנו סניפים חדשים בגדרה וברחובות, ויש לנו חוזים חתומים לפתיחה של חמישה סניפים נוספים. נמשיך לפעול להרחבת הפריסה הגיאוגרפית של הרשת, פיתוח החברה והשבחתה לטובת לקוחותנו וכלל בעלי העניין".



