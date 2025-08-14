מערכת טעינה ניידת פורצת דרך תוצג באירוע AI ON TRACK – in the city

המערכת מציעה שילוב ייחודי של טעינה מהירה (לאוטובוסים, משאיות ורכבים פרטיים), אגירה וגיבוי חשמל, עם יכולת פעולה גם במצב "אי״ (ISLAND), ללא חיבור לרשת ובכך מעניקה פתרון רציף ואמין בכל תנאי;
המערכת מתוכננת במיוחד לאתרי טעינה של אוטובוסים, חניונים מרובי רכבים ואזורים עם תשתית חשמל מוגבלת ומאפשרת הקמה מהירה של תשתיות טעינה גם במקומות מאתגרים;
הצגת המערכת עשויה להוות לחברה מנוע צמיחה עם פוטנציאל שוק בארץ ובעולם, כולל אפשרות לאינטגרציה עם מערכות החניה הרובוטיות של פרקומט.
לדברי גיורא נוה, מנכ״ל החברה, "הבחירה בפרקומט להציג בכנס מהווה הבעת אמון ביכולות החדשנות שלנו ובפתרונות האנרגיה שאנו מפתחים. המערכת שפיתחנו משלבת בין שלושה מרכיבים קריטיים – שטח חניה/טעינה, אנרגיה וטמפרטורה – ומציעה מענה מתקדם לאתגרים בתחבורה חכמה ובתשתיות טעינה, בארץ ובעולם."
חברת פרקומט אינטרנשיונל בע"מ העוסקת בפיתוח, אספקה, הרכבה ושירות של מתקני חניה מכניים ורובוטיים בישראל ובעולם מתכבדת להודיע כי תשתתף ביום החשיפה AI ON TRACK – in the city, שיתקיים ב־9 בספטמבר 2025 במרכז הניסויים של נתיבי איילון ומשרד התחבורה באשדוד. האירוע מיועד לבכירי תעשיית האוטו־טק הישראלית, אנשי הייטק ומומחי תחבורה, ויכלול פאנלים, הרצאות והדגמות טכנולוגיות בתחום התחבורה החכמה.
במסגרת האירוע תדגים החברה את המערכת החדשנית המבוססת על טכנולוגיית DockChain, המיועדת להתקנה במגוון אתרים- החל מחניוני טעינה לאוטובוסים, דרך מתקני חניה עירוניים, ועד לאזורים מרוחקים מרשת החשמל או כאלה הבוחרים להתנתק ממנה משיקולי ביטחון. המערכת מאפשרת שילוב אופטימלי בין אגירה, גיבוי וטעינה מהירה, ומותאמת לפעולה בסביבות עם תשתית חשמל לא מספקת.
פרקומט מנהלת מגעים עם שותפים באירופה לבחינת האפשרות להקמת אתרי טעינה ואגירה מבוססי הטכנולוגיה, ורואה במהלך זה פוטנציאל להרחבת פעילותה בשוקי התחבורה והתשתיות הבינלאומיים.