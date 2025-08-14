"שפל של שני עשורים בשוק הנדל"ן" - כך תנצלו את אי הוודאות בשוק לטובתכם

שוק הנדל"ן הישראלי נמצא בעיצומו של אחד הרגעים המורכבים ביותר בעשורים האחרונים. יוני 2025 היה החודש החלש ביותר בעסקאות מאז תחילת שנות ה־2000, עם 5,844 דירות בלבד שנמכרו, ירידה של 29% לעומת יוני אשתקד, ו־13% פחות מהחודש הקודם. בשוק החופשי, בניכוי "מחיר למשתכן", המספר אף נמוך יותר - 5,331 דירות בלבד. במקביל, מכירות דירות להשקעה צנחו ל־847 דירות בלבד - ירידה שנתית חדה של 36%, לפי הנתונים של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר שפורסמו לאחרונה.

מאחורי המספרים האלה מסתתר סיפור עמוק יותר. מדובר בשוק שנמצא במצב של אי וודאות והמשקיעים ומשפרי הדיור מחכים ומתבוננים.

מאחורי הקיפאון הנוכחי מסתתר ביקוש אמיתי שפשוט מחכה לרגע הנכון. שינוי אחד במדיניות, במצב הביטחוני או בתנאי המימון יכול להפוך את ההמתנה הזו לגל עסקאות מהיר.

שלושה גורמים מרכזיים לוחצים כיום את השוק כלפי מטה: מגבלות המימון של בנק ישראל שמונעות מהקבלנים להציע את הטבות המימון האגרסיביות של השנה שעברה, אי־ודאות ביטחונית לאחר מתקפות מאיראן, שהובילה לביקוש ממוקד לדירות עם ממ"ד ואכלוס קרוב, וכן לחץ מלאי חריג, במיוחד בתל אביב ובבת ים, שם ההיצע שטרם נמכר, מספיק לשש־שבע שנים בקצב המכירה הנוכחי.

בתוך המצב הזה, השחקנים הוותיקים יוצאים, אבל זה לא סימן לברוח - להפך. זוהי הזדמנות לפעול בצורה מקצועית ומדויקת יותר.

מה הלאה? אסטרטגיות פעולה לשוק הנדל"ן להמשך 2025

הטעות הנפוצה בתקופות של האטה חדה היא לחכות לאות חד־משמעי לכך שהשוק “התהפך”. בפועל, ההזדמנויות האמיתיות בשוקי נכסים נוצרות דווקא כשהסנטימנט שלילי והפעילות מצומצמת, כלומר, כשהמוכר נתון בלחץ והקונה מחזיק ביתרון מיקוח. אז מה אפשר לעשות עכשיו?

1. זיהוי מוקדי לחץ וסגירה מדויקת

יזמים עם מלאי גדול או בעלי נכסים הנדרשים לנזילות מהירה, מוכנים כיום להעניק תנאים מסחריים שלא היו מתקבלים בתקופות של ביקוש גבוה. מדובר לא רק בהנחות ישירות במחיר, אלא גם בפתרונות מימון יצירתיים: פריסות תשלום נדיבות, הקדמת מסירת המפתח או שדרוגי מפרט בשווי עשרות אלפי שקלים. משקיע שמגיע עם מימון מאושר ויכולת לקבל החלטה מהירה, יכול לנצל מצבים אלה ולסגור עסקאות לפני שהן נחשפות לשוק הרחב או למתחרים אחרים.

2. בחירה חכמה של אזורי השקעה

2025 אינה שנה לפעול בה “על עיוור”. האסטרטגיה הנכונה היא להתמקד באזורים שחוו ירידה חדה במכירות: 40% ואף יותר, אך מאחוריהם עומדים מנועי צמיחה מוכחים: פרויקטים של תשתית תחבורתית, אזורי תעסוקה בפיתוח, שדרוג סביבתי או תוכניות בנייה בהליכי אישור מתקדמים. שילוב כזה מאפשר לקנות במחיר נמוך בשוק של לחץ, עם פוטנציאל השבחה ברור בטווח הבינוני־ארוך. למשל, בפתח תקווה, נרשמה ירידה של כ־45% בהיקף העסקאות, אך העיר נמצאת בעיצומו של פיתוח סביב תחנות המטרו המתוכננות. בנתיבות, שבה נרשמה ירידה דומה, מוקמים כעת פארקי תעסוקה חדשים שעלולים להחזיר את הביקוש בתוך זמן קצר.

3. עדיפות לנכסים עם אכלוס קרוב

המצב הביטחוני יצר יתרון בולט לדירות עם ממ"ד ואפשרות אכלוס מהירה. פרויקטים בשלבי בנייה מתקדמים או מלאי מוכן למכירה מספקים גם ביטחון לרוכש וגם נזילות גבוהה יותר בשוק ההשכרה. למשקיע, המשמעות היא סיכון מופחת, הכנסה פוטנציאלית מהירה, וגמישות גבוהה במקרה של מכירה בעתיד.

כל עסקה כיום מתבצעת מול מוכר שנמצא תחת לחץ של זמן, של מימון, או של משקיעים שמחכים מהצד. זה הזמן לניהול מו"מ אגרסיבי אך חכם: לא לבקש הנחות חסרות בסיס, אלא להציע מתווה תשלום שמקל על המוכר ובתמורה לקבל מחיר טוב או תנאי מימון מועדפים.

ההיסטוריה מלמדת ששפל בעסקאות נמשך לרוב שנה - שנה וחצי בלבד, לפני שמתחיל תיקון

ב־2026 עשויים להתרחש שלושה תרחישים שיזיזו את השוק: הקלה במגבלות המימון מצד בנק ישראל, שתאפשר לקבלנים לחזור עם הטבות אגרסיביות; גל הנחות סמוי, באמצעות הטבות לקונים בשווי עשרות אלפי שקלים, ככל שהמלאי ילחץ; ושינוי באווירה הביטחונית, אפילו זמני, שישחרר עשרות אלפי קונים שהמתינו על הגדר.

במקביל, חשוב להבין שאי אפשר להתייחס לשוק הנדל"ן הישראלי כאל מקשה אחת, הגישה הזו פשוט מפספסת את התמונה האמיתית. כל עיר, ולעיתים אף כל שכונה בתוכה, פועלת על פי דינמיקה משלה, המושפעת ממלאי הדירות הקיים, מקצב הבנייה, מהתפתחות התשתיות, מהיצע העבודה ומהסנטימנט המקומי של הרוכשים.

כדי לקבל החלטת השקעה מושכלת, יש לנתח בכל אזור את הפרמטרים הבאים: שיעור הירידה או העלייה בעסקאות, פרויקטים עתידיים בתכנון, זמני אכלוס ממוצעים, והיקף ההטבות שהקבלנים מוכנים להעניק. לצד זאת, חשוב לבחון מגמות הגירה חיובית או שלילית לאזור, את פוטנציאל ההשבחה העתידי שלו, ואת ההשפעה הצפויה של פיתוח תשתיות, אזורי תעסוקה ושדרוג סביבתי. רק מיפוי כזה מאפשר להבין היכן השוק נמצא בעומק השפל, היכן הוא כבר בתהליך תיקון, ואיפה יש סיכוי ממשי לעליית ערך בעתיד. אנחנו נמצאים כעת בחלון זמנים קצר ככל הנראה, שבו השוק הכללי עוד משדר פחד, אך העסקאות הטובות באמת נסגרות מתחת לרדאר. בשוק חם - ההזדמנויות האלה כבר לא יהיו קיימות.

הכותבת היא יועצת השקעות נדל"ן ומומחית לליווי משקיעים סולידיים, מרצה ויוצרת תוכן פיננסי פופולרי