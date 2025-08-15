תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - יולי 2025

תשואות קופות גמל הראל - יולי 2025

 

 
תשואות קופות גמל הראל / תמונה: Dreamstimeתשואות קופות גמל הראל / תמונה: Dreamstime
 
אלי מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2025

ממשק תשואה ליצוא - גמל יולי 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

6365

761

הראל גמל מסלול מניות

יולי

      1.55%

     12.65%

     22.65%

     42.09%

        92.18%

     12.42%

     13.96%

    11.88

          1,155,407.31

6364

9742

הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60

יולי

      0.81%

        6.72%

     12.21%

     23.22%

        47.46%

        7.21%

        8.08%

       5.55

          6,287,225.40

6351

9744

הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה

יולי

      0.89%

        7.96%

     14.08%

     26.14%

        52.28%

        8.05%

        8.77%

       6.54

          2,340,445.85

6352

9745

הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה

יולי

      0.46%

        4.60%

        8.74%

     15.10%

        29.22%

        4.80%

        5.26%

       3.97

       13,611,995.42

6591

8211

הראל גמל להשקעה כללי

יולי

      1.42%

     10.06%

     18.00%

     32.10%

        54.83%

        9.72%

        9.14%

       5.72

          2,294,720.39

6593

8521

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

יולי

      0.63%

        6.11%

     11.63%

     19.53%

        29.17%

        6.13%

        5.25%

       3.85

              280,749.83

6594

8522

הראל גמל להשקעה מניות

יולי

      2.86%

     18.87%

     34.56%

     62.82%

     117.09%

     17.64%

     16.77%

    11.43

          1,302,999.74

6595

8523

הראל גמל השקעה מסלול הלכה

יולי

      0.62%

        6.65%

     13.07%

     20.53%

        31.79%

        6.42%

        5.68%

       6.08

                 47,270.81

6597

13414

הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500

יולי

      3.12%

        0.70%

        4.91%

     60.32%

                      -  

     17.04%

                   -  

              -  

          2,141,361.93

6596

13254

הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

יולי

      0.32%

        2.45%

        4.24%

     11.56%

        10.54%

        3.71%

        2.02%

    44.80

                 45,825.94

6601

15040

הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות

יולי

      3.12%

        3.12%

     10.74%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              160,493.13

6385

14201

הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש

יולי

      1.49%

        7.84%

     14.48%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              657,494.82

6383

13501

הראל גמל - מחקה מדד s&p 500

יולי

      3.12%

        0.71%

        4.90%

     60.28%

                      -  

     17.03%

                   -  

              -  

          3,455,524.81

6386

14202

הראל קופת גמל -משולב סחיר

יולי

      1.71%

        0.46%

        0.06%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              209,211.79

6611

9555

הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית

יולי

      1.45%

        8.71%

     15.47%

     27.47%

        41.04%

        8.43%

        7.12%

       6.48

          2,550,284.39

6612

11375

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

יולי

      0.49%

        3.98%

        8.08%

     15.10%

        21.59%

        4.80%

        3.99%

       3.01

          1,265,088.51

6613

11376

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

יולי

      0.77%

        6.81%

     12.28%

     23.28%

        42.94%

        7.23%

        7.41%

       5.61

              489,702.73

6614

11377

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

יולי

      1.53%

     12.69%

     22.82%

     42.49%

        91.79%

     12.53%

     13.91%

    11.99

          1,137,565.92

6371

1335

הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות

יולי

      0.36%

        3.88%

        7.50%

     10.57%

        13.40%

        3.41%

        2.55%

       2.75

              455,626.91

6350

1524

הראל גמל מסלול הלכה

יולי

      0.63%

        6.83%

     13.22%

     23.55%

        37.21%

        7.30%

        6.53%

       6.12

              247,771.47

6370

1334

הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר

יולי

      0.36%

        2.59%

        4.47%

     11.92%

        11.85%

        3.83%

        2.27%

       0.67

              305,368.01

6348

857

הראל דקל

יולי

      0.84%

        7.44%

     13.69%

     25.34%

        42.15%

        7.82%

        7.29%

       6.10

                 69,411.17

6358

154

הראל השתלמות מסלול כללי

יולי

      0.83%

        6.98%

     12.31%

     23.60%

        46.83%

        7.32%

        7.98%

       5.46

       13,816,894.96

6359

763

הראל השתלמות מסלול מניות

יולי

      1.55%

     12.61%

     22.81%

     42.70%

        93.03%

     12.58%

     14.06%

    11.84

          2,109,247.62

6355

416

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות

יולי

      0.27%

        3.10%

        6.37%

     12.56%

        25.91%

        4.02%

        4.72%

       3.12

          2,938,339.38

6345

438

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

יולי

      0.83%

        6.68%

     12.30%

     24.32%

        47.39%

        7.53%

        8.07%

       5.59

          4,756,268.61

6363

1034

הראל השתלמות מסלול חו"ל

יולי

      1.62%

        0.71%

        0.18%

     32.32%

        34.74%

        9.78%

        6.14%

       5.73

              920,091.35

6346

1410

קחצ"ק מסלול ללא מניות

יולי

      0.37%

        3.33%

        6.26%

        5.50%

           7.54%

        1.80%

        1.46%

       2.72

              132,937.00

6347

1411

קחצ"ק מסלול מנייתי

יולי

      1.57%

     12.79%

     22.87%

     41.74%

        89.59%

     12.33%

     13.65%

    11.93

          1,072,607.91

6344

13649

קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500

יולי

      3.11%

        0.73%

        4.95%

     60.10%

                      -  

     16.99%

                   -  

              -  

          1,449,787.21

6362

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

יולי

      0.46%

        3.84%

        7.55%

        9.40%

        11.42%

        3.04%

        2.19%

       2.61

              306,865.44

6356

1523

הראל השתלמות מסלול הלכה

יולי

      0.84%

        6.87%

     13.69%

     24.28%

        38.07%

        7.51%

        6.66%

       6.08

              520,534.34

6395

14716

הראל השתלמות מסלול כספי

יולי

      0.36%

        2.60%

        4.49%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              100,401.32

6384

13502

הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500

יולי

      3.12%

        0.70%

        4.92%

     60.33%

                      -  

     17.04%

                   -  

              -  

          7,153,775.19

6378

739

הראל קמ"פ מסלול מניות

יולי

      1.50%

     12.37%

     21.86%

     42.26%

        96.87%

     12.47%

     14.51%

    12.17

                 38,876.07

6379

741

הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

יולי

      0.23%

        2.74%

        6.32%

        8.35%

        15.51%

        2.71%

        2.93%

       3.34

                 51,858.83

6380

742

הראל קמ"פ מסלול שקלי

יולי

    -0.49%

        3.92%

        8.96%

        9.46%

           7.72%

        3.06%

        1.50%

       3.27

                 39,763.35

6381

743

הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות

יולי

      0.55%

        4.69%

        9.29%

     16.91%

        24.30%

        5.35%

        4.45%

       3.45

              130,852.19

6372

155

הראל קמ"פ מסלול כללי

יולי

      0.85%

        7.17%

     12.82%

     24.95%

        42.86%

        7.71%

        7.39%

       6.03

          1,210,583.18

6604

15287

הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר

יולי

      0.17%

        3.22%

        7.31%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 21,816.87

6607

15283

הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח

יולי

      0.16%

        3.30%

        7.37%

                   -  

                      -  

                   -   

                   -  

              -  

                 19,670.48

6390

15297

הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש

יולי

      1.48%

        7.85%

     14.42%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              188,512.41

6388

15293

הראל גמל- עוקב מדדי מניות

יולי

      3.13%

        3.07%

     10.84%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              207,846.58

6421

15292

הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח

יולי

      0.69%

      -2.89%

      -4.87%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 69,592.51

6393

15300

הראל השתלמות עוקב מדדי מניות

יולי

      3.13%

        3.12%

     10.50%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              256,255.66

6598

15284

הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

יולי

      1.49%

        7.87%

     14.48%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 56,695.28

6394

15302

הראל השתלמות מניות סחיר

יולי

      1.34%

     26.81%

     55.70%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              402,726.35

6602

15286

הראל גמל להשקעה מניות סחיר

יולי

      3.50%

     33.96%

     62.76%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              160,711.15

6396

15298

הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח

יולי

      0.68%

      -2.98%

      -5.20%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 32,976.94

6373

1296

קופה לפנסיה תקציבית

יולי

      0.86%

        7.36%

     13.55%

     25.64%

        42.49%

        7.91%

        7.34%

       6.07

                 35,308.05

6397

15301

הראל השתלמות אג"ח סחיר

יולי

      0.31%

        3.62%

        8.10%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -   

              -  

                 78,701.16

6606

15290

הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

יולי

      0.72%

        4.86%

        9.63%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 13,171.39

6398

15303

הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

יולי

      0.47%

        5.70%

     10.95%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 56,649.61

6389

15295

הראל גמל- מניות סחיר

יולי

      1.31%

     26.94%

     56.71%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              361,105.47

6399

15299

הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

יולי

      0.73%

        4.88%

        9.56%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 19,230.72

6599

15288

הראל גמל להשקעה משולב סחיר

יולי

      1.11%

      -0.22%

      -0.72%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 22,008.05

6330

15304

קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)

יולי

      0.37%

        2.63%

        4.54%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 14,421.43

6422

15294

הראל גמל- אג"ח סחיר

יולי

      0.31%

        3.62%

        8.11%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              145,949.37

6332

15305

קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר

יולי

      1.34%

     26.83%

     55.59%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 48,572.89

6333

15307

קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש

יולי

      1.49%

        7.81%

     14.43%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 16,415.93

6603

15285

הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח

יולי

      0.66%

      -2.98%

      -5.57%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 11,870.13

6334

15308

קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות

יולי

      3.13%

        3.18%

     10.67%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 43,870.71

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
x