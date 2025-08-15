לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - יולי 2025

ממשק תשואה ליצוא - גמל יולי 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
6365
|
761
|
הראל גמל מסלול מניות
|
יולי
|
1.55%
|
12.65%
|
22.65%
|
42.09%
|
92.18%
|
12.42%
|
13.96%
|
11.88
|
1,155,407.31
|
6364
|
9742
|
הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
יולי
|
0.81%
|
6.72%
|
12.21%
|
23.22%
|
47.46%
|
7.21%
|
8.08%
|
5.55
|
6,287,225.40
|
6351
|
9744
|
הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
יולי
|
0.89%
|
7.96%
|
14.08%
|
26.14%
|
52.28%
|
8.05%
|
8.77%
|
6.54
|
2,340,445.85
|
6352
|
9745
|
הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
יולי
|
0.46%
|
4.60%
|
8.74%
|
15.10%
|
29.22%
|
4.80%
|
5.26%
|
3.97
|
13,611,995.42
|
6591
|
8211
|
הראל גמל להשקעה כללי
|
יולי
|
1.42%
|
10.06%
|
18.00%
|
32.10%
|
54.83%
|
9.72%
|
9.14%
|
5.72
|
2,294,720.39
|
6593
|
8521
|
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
|
יולי
|
0.63%
|
6.11%
|
11.63%
|
19.53%
|
29.17%
|
6.13%
|
5.25%
|
3.85
|
280,749.83
|
6594
|
8522
|
הראל גמל להשקעה מניות
|
יולי
|
2.86%
|
18.87%
|
34.56%
|
62.82%
|
117.09%
|
17.64%
|
16.77%
|
11.43
|
1,302,999.74
|
6595
|
8523
|
הראל גמל השקעה מסלול הלכה
|
יולי
|
0.62%
|
6.65%
|
13.07%
|
20.53%
|
31.79%
|
6.42%
|
5.68%
|
6.08
|
47,270.81
|
6597
|
13414
|
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500
|
יולי
|
3.12%
|
0.70%
|
4.91%
|
60.32%
|
-
|
17.04%
|
-
|
-
|
2,141,361.93
|
6596
|
13254
|
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
|
יולי
|
0.32%
|
2.45%
|
4.24%
|
11.56%
|
10.54%
|
3.71%
|
2.02%
|
44.80
|
45,825.94
|
6601
|
15040
|
הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות
|
יולי
|
3.12%
|
3.12%
|
10.74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
160,493.13
|
6385
|
14201
|
הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש
|
יולי
|
1.49%
|
7.84%
|
14.48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
657,494.82
|
6383
|
13501
|
הראל גמל - מחקה מדד s&p 500
|
יולי
|
3.12%
|
0.71%
|
4.90%
|
60.28%
|
-
|
17.03%
|
-
|
-
|
3,455,524.81
|
6386
|
14202
|
הראל קופת גמל -משולב סחיר
|
יולי
|
1.71%
|
0.46%
|
0.06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
209,211.79
|
6611
|
9555
|
הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית
|
יולי
|
1.45%
|
8.71%
|
15.47%
|
27.47%
|
41.04%
|
8.43%
|
7.12%
|
6.48
|
2,550,284.39
|
6612
|
11375
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
יולי
|
0.49%
|
3.98%
|
8.08%
|
15.10%
|
21.59%
|
4.80%
|
3.99%
|
3.01
|
1,265,088.51
|
6613
|
11376
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
יולי
|
0.77%
|
6.81%
|
12.28%
|
23.28%
|
42.94%
|
7.23%
|
7.41%
|
5.61
|
489,702.73
|
6614
|
11377
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
|
יולי
|
1.53%
|
12.69%
|
22.82%
|
42.49%
|
91.79%
|
12.53%
|
13.91%
|
11.99
|
1,137,565.92
|
6371
|
1335
|
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות
|
יולי
|
0.36%
|
3.88%
|
7.50%
|
10.57%
|
13.40%
|
3.41%
|
2.55%
|
2.75
|
455,626.91
|
6350
|
1524
|
הראל גמל מסלול הלכה
|
יולי
|
0.63%
|
6.83%
|
13.22%
|
23.55%
|
37.21%
|
7.30%
|
6.53%
|
6.12
|
247,771.47
|
6370
|
1334
|
הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר
|
יולי
|
0.36%
|
2.59%
|
4.47%
|
11.92%
|
11.85%
|
3.83%
|
2.27%
|
0.67
|
305,368.01
|
6348
|
857
|
הראל דקל
|
יולי
|
0.84%
|
7.44%
|
13.69%
|
25.34%
|
42.15%
|
7.82%
|
7.29%
|
6.10
|
69,411.17
|
6358
|
154
|
הראל השתלמות מסלול כללי
|
יולי
|
0.83%
|
6.98%
|
12.31%
|
23.60%
|
46.83%
|
7.32%
|
7.98%
|
5.46
|
13,816,894.96
|
6359
|
763
|
הראל השתלמות מסלול מניות
|
יולי
|
1.55%
|
12.61%
|
22.81%
|
42.70%
|
93.03%
|
12.58%
|
14.06%
|
11.84
|
2,109,247.62
|
6355
|
416
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות
|
יולי
|
0.27%
|
3.10%
|
6.37%
|
12.56%
|
25.91%
|
4.02%
|
4.72%
|
3.12
|
2,938,339.38
|
6345
|
438
|
קרן החיסכון לצבא הקבע כללי
|
יולי
|
0.83%
|
6.68%
|
12.30%
|
24.32%
|
47.39%
|
7.53%
|
8.07%
|
5.59
|
4,756,268.61
|
6363
|
1034
|
הראל השתלמות מסלול חו"ל
|
יולי
|
1.62%
|
0.71%
|
0.18%
|
32.32%
|
34.74%
|
9.78%
|
6.14%
|
5.73
|
920,091.35
|
6346
|
1410
|
קחצ"ק מסלול ללא מניות
|
יולי
|
0.37%
|
3.33%
|
6.26%
|
5.50%
|
7.54%
|
1.80%
|
1.46%
|
2.72
|
132,937.00
|
6347
|
1411
|
קחצ"ק מסלול מנייתי
|
יולי
|
1.57%
|
12.79%
|
22.87%
|
41.74%
|
89.59%
|
12.33%
|
13.65%
|
11.93
|
1,072,607.91
|
6344
|
13649
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500
|
יולי
|
3.11%
|
0.73%
|
4.95%
|
60.10%
|
-
|
16.99%
|
-
|
-
|
1,449,787.21
|
6362
|
1485
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות
|
יולי
|
0.46%
|
3.84%
|
7.55%
|
9.40%
|
11.42%
|
3.04%
|
2.19%
|
2.61
|
306,865.44
|
6356
|
1523
|
הראל השתלמות מסלול הלכה
|
יולי
|
0.84%
|
6.87%
|
13.69%
|
24.28%
|
38.07%
|
7.51%
|
6.66%
|
6.08
|
520,534.34
|
6395
|
14716
|
הראל השתלמות מסלול כספי
|
יולי
|
0.36%
|
2.60%
|
4.49%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,401.32
|
6384
|
13502
|
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500
|
יולי
|
3.12%
|
0.70%
|
4.92%
|
60.33%
|
-
|
17.04%
|
-
|
-
|
7,153,775.19
|
6378
|
739
|
הראל קמ"פ מסלול מניות
|
יולי
|
1.50%
|
12.37%
|
21.86%
|
42.26%
|
96.87%
|
12.47%
|
14.51%
|
12.17
|
38,876.07
|
6379
|
741
|
הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד
|
יולי
|
0.23%
|
2.74%
|
6.32%
|
8.35%
|
15.51%
|
2.71%
|
2.93%
|
3.34
|
51,858.83
|
6380
|
742
|
הראל קמ"פ מסלול שקלי
|
יולי
|
-0.49%
|
3.92%
|
8.96%
|
9.46%
|
7.72%
|
3.06%
|
1.50%
|
3.27
|
39,763.35
|
6381
|
743
|
הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות
|
יולי
|
0.55%
|
4.69%
|
9.29%
|
16.91%
|
24.30%
|
5.35%
|
4.45%
|
3.45
|
130,852.19
|
6372
|
155
|
הראל קמ"פ מסלול כללי
|
יולי
|
0.85%
|
7.17%
|
12.82%
|
24.95%
|
42.86%
|
7.71%
|
7.39%
|
6.03
|
1,210,583.18
|
6604
|
15287
|
הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר
|
יולי
|
0.17%
|
3.22%
|
7.31%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,816.87
|
6607
|
15283
|
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח
|
יולי
|
0.16%
|
3.30%
|
7.37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19,670.48
|
6390
|
15297
|
הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש
|
יולי
|
1.48%
|
7.85%
|
14.42%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
188,512.41
|
6388
|
15293
|
הראל גמל- עוקב מדדי מניות
|
יולי
|
3.13%
|
3.07%
|
10.84%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
207,846.58
|
6421
|
15292
|
הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח
|
יולי
|
0.69%
|
-2.89%
|
-4.87%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69,592.51
|
6393
|
15300
|
הראל השתלמות עוקב מדדי מניות
|
יולי
|
3.13%
|
3.12%
|
10.50%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
256,255.66
|
6598
|
15284
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
|
יולי
|
1.49%
|
7.87%
|
14.48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56,695.28
|
6394
|
15302
|
הראל השתלמות מניות סחיר
|
יולי
|
1.34%
|
26.81%
|
55.70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
402,726.35
|
6602
|
15286
|
הראל גמל להשקעה מניות סחיר
|
יולי
|
3.50%
|
33.96%
|
62.76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
160,711.15
|
6396
|
15298
|
הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
|
יולי
|
0.68%
|
-2.98%
|
-5.20%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32,976.94
|
6373
|
1296
|
קופה לפנסיה תקציבית
|
יולי
|
0.86%
|
7.36%
|
13.55%
|
25.64%
|
42.49%
|
7.91%
|
7.34%
|
6.07
|
35,308.05
|
6397
|
15301
|
הראל השתלמות אג"ח סחיר
|
יולי
|
0.31%
|
3.62%
|
8.10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
78,701.16
|
6606
|
15290
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
יולי
|
0.72%
|
4.86%
|
9.63%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,171.39
|
6398
|
15303
|
הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
יולי
|
0.47%
|
5.70%
|
10.95%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56,649.61
|
6389
|
15295
|
הראל גמל- מניות סחיר
|
יולי
|
1.31%
|
26.94%
|
56.71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
361,105.47
|
6399
|
15299
|
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
יולי
|
0.73%
|
4.88%
|
9.56%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19,230.72
|
6599
|
15288
|
הראל גמל להשקעה משולב סחיר
|
יולי
|
1.11%
|
-0.22%
|
-0.72%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,008.05
|
6330
|
15304
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)
|
יולי
|
0.37%
|
2.63%
|
4.54%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,421.43
|
6422
|
15294
|
הראל גמל- אג"ח סחיר
|
יולי
|
0.31%
|
3.62%
|
8.11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
145,949.37
|
6332
|
15305
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר
|
יולי
|
1.34%
|
26.83%
|
55.59%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48,572.89
|
6333
|
15307
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש
|
יולי
|
1.49%
|
7.81%
|
14.43%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,415.93
|
6603
|
15285
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח
|
יולי
|
0.66%
|
-2.98%
|
-5.57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,870.13
|
6334
|
15308
|
קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות
|
יולי
|
3.13%
|
3.18%
|
10.67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43,870.71
|
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד