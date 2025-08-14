מגדל תיקי השקעות: ענקיות הטכנולוגיה עשו זאת שוב

הדוחות הכספיים של החברות האמריקאיות לרבעון השני של השנה הראו כי ככלל, ענקיות הטכנולוגיה שוב הציגו תוצאות כספיות מרשימות למדי שבלטו לטובה מבין חברות מדד ה-S&P500. עניין זה בא לידי ביטוי בקצב צמיחת רווחיהן שעלה על ציפיות האנליסטים, כך שבפועל בסיכום רבעוני אותן חברות היו אחראיות על שיעור ניכר מהצמיחה המצרפית של חברות ה-S&P500.

בשלב הנוכחי, וכפי שהצביעו אינדיקציות שונות מהדוחות ומשיחות הוועידה שקיימו מנהלי ענקיות הטכנולוגיה לאחר פרסום הדוחות, נראה שקצב ההשקעות האדיר שלהן בעולם הבינה המלאכותית (AI) ובנגזרות שונות של פעילותן בתחום זה צפוי להמשיך ולגדול.

לכן, אחרי שמניותיהן בלטו בחולשה היחסית במסחר בהן מוקדם יותר השנה, כחלק מהמגמה הכללית שאפיינה באותה עת את השוק, הדוחות הכספיים האחרונים מספקים הסבר לשינוי הכיוון החד ולדומיננטיות שלהן בכיוון החיובי של המסחר בתקופה הנוכחית.

שיעורי הצמיחה שהציגו בדוחותיהן ענקיות הטכנולוגיה, מספקים למשקיעים הצדקה לתימחור הגבוה יחסית לפיו הן נסחרות כיום. במבט קדימה, ניתן להניח כל עוד קצב צמיחת הפעילות לא יואט, המשקיעים יכולים להמשיך ולהרגיש בנוח עם רמות התימחור הנוכחיות, המושכות את השוק להיסחר סביב רמות שיא.

בצד החיובי בסיכום רבעוני בלטו מטא ואלפאבית המשתייכות לענף שירותי התקשורת, כשגם ענקיות טכנולוגיה בולטות נוספות הציגו תוצאות כספיות חיוביות למדי, מעבר לציפיות המוקדמות, דוגמת מיקרוסופט ואפל.

דוחות אנבידיה הקרובים עשויים לשקף את הצמיחה שהציגו ענקיות הטכנולוגיה

כעת עיני המשקיעים מופנות לאנבידיה, הצפויה לפרסם את דוחות הרבעון השני של השנה בסוף החודש – אירוע שמרכז עניין רב בשוקי ההון מדי רבעון.

לאחר הצמיחה האיתנה שהציגו ענקיות הטכנולוגיה בסיכום רבעוני בתחום הענן – במרכזו פעילויות של בינה מלאכותית (AI) והיקפי השקעות העתק שכבר ביצעו ואשר הן מתכננות לבצע בהמשך לפיתוח פעילויות שונות בעולם הבינה המלאכותית (AI), כפי שעלה מהדוחות האחרונים, המשקיעים מצפים לתוצאות חזקות למדי שתציג גם אנבידיה. זאת משום שפעילותה של אנבידיה מהווה נגזרת ישירה לפעילות בעולמות הבינה המלאכותית שמפתחות אותן ענקיות הטכנולוגיה שהוזכרו ואחרות נוספות.

תוצאות שיעלו (שוב) על ציפיות האנליסטים מצידה של אנבידיה, במקביל לירידה הכללית שנרשמה ברמות התנודתיות המאפיינות את המסחר בבורסות האמריקאיות, לאחר שמרבית המשקיעים למדו 'לעכל' בצורה טובה יותר את הצהרותיו התכופות של הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, עשויים לספק יחד תמיכה נוספת לסנטימנט החיובי של ענקיות הטכנולוגיה.



הדובר הינו בעל רישיון ניהול תיקים במגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מקבוצת מגדל שוקי הון. אין באמור התחייבות להשגת תשואה/רווח ו/או למניעת הפסדים. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. לקבוצת מגדל שוקי הון ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בנושא ו/או אחזקות בנכסים ו/או בסקטורים ו/או באפיקים ו/או במדינות שהוזכרו, והם מנהלים ו/או עשויים לנהל נכסים מהסוג שהוזכר ו/או מכשירי השקעה בסקטורים/אפיקים/מדינות אלה ו/או שהשקעותיהם עשויים לכלול נכסים המשתייכים לסקטורים/אפיקים/מדינות אלה. ההערכות בכתבה, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית, ואינה בשליטת קבוצת מגדל שוקי הון ו/או מי מטעמה.